Se ne va il presidente poco Gentile ma forte nella tempesta

Guidò la Democrazia Cristiana ciociara nell’ora più buia e ricostruì il Partito Popolare dalle macerie. Ruvidezza, fermezza, rigore e visione: un amministratore monumentale che ha lasciato un’eredità politica e morale troppo grande per essere ignorata.

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

Soltanto lui. Con la sua sensibilità e la sua ruvidezza. Con la sua passione e la sua fermezza. Solo lui poteva avere la capacità di reggere il timone mentre intorno tutto affondava: la Storia, la dignità, la tradizione. La Democrazia Cristiana spariva dalla carta geografica della politica italiana dopo averla ricostruita dalle macerie del fascismo. E l’avvocato Loreto Gentile da Posta Fibreno si assumeva l’onere di guidare il passaggio verso un approdo sicuro.

Lui con altri due avvocati: Lino Diana, già senatore della Balena Bianca e Francesco Scalia futuro sindaco di Ferentino, Presidente della Provincia, assessore e Consigliere regionale, Senatore della Repubblica. E con l’esperienza del senatore Angelo Picano.

Fermezza e ruvidezza

Loreto Gentile e signora nel 1995 (Foto: Edoardo Palmesi © Archivio IchnusaPapers)

Non è stata l’unica tempesta che ha affrontato. Anni dopo, non molti, era Segretario provinciale del Partito Popolare, affrontò il dramma della scissione. La visse con sofferenza nonostante fosse uomo da battaglia, determinato. Si trattava di tenere in piedi un Partito che stava deflagrando, senza sede e senza un soldo, senza punti di riferimento.

Ci riuscì. E traghettò quel Partito Popolare verso una solidità numerica, una concretezza politica, un’autorevolezza morale che nessun altro sarebbe riuscito a realizzare. Ne fece un’incubatrice sicura dentro la quale crebbe Francesco Scalia e lo irrobustì fino a fargli spiccare il balzo verso ogni traguardo politico fosse solo immaginabile.

Il rigore nei conti

Loreto Gentile (a destra) con Pasquale Annunziata (al centro) (Foto: Edoardo Palmesi © Archivio IchnusaPapers)

Destini incrociati. Scalia era Segretario Provinciale del Partito quando Loreto Gentile era Presidente della Provincia di Frosinone. Fu lui a tracciare il percorso che negli anni successivi avrebbe portato l’ente fuori dall’assedio del debito Cotral: nessuno per anni aveva pagato ed era arrivato il momento di fare i conti. Rischiando di mandare in dissesto tutti i Comuni. Gentile individuò la strada per evitarlo. Toccò a Scalia, suo successore, finalizzare l’opera.

Fu una cosa straordinaria. Perché Scalia a quel punto si ritrovò tra le mani un Bilancio liberato da quella palla di ferro al piede. Pochi sanno che fu Loreto Gentile il padre del Patto Territoriale grazie al quale poi la Provincia di Scalia è stata un trionfo difficilmente ripetibile su ogni fronte amministrativo.

I denti affilati e l’animo buono

Loreto Gentile tra Aldo Antonetti e Francesco Scalia (Foto: Edoardo Palmesi © Archivio IchnusaPapers)

Aveva la competenza dell’amministratore navigato, la conoscenza dell’avvocato, la scaltrezza di chi aveva attraversato le rotte della Democrazia Cristiana: un posticino poco indicato per parroci ed animi sensibili. Loreto Gentile non lo era. E se lo fosse stato, sicuramente lo aveva nascosto bene. In quella politica era indispensabile avere denti aguzzi e pinne pronte a gestire la rotta.

Aveva un carattere difficile. Il che non gli ha giovato nei rapporti con i Partiti: ma tutti gli uomini di carattere hanno un cattivo carattere.

Loreto Gentile si è spento oggi all’età di 86 anni nell’ospedale Spaziani di Frosinone, fino alla fine in un territorio che non ha mai trovato l’occasione giusta per dirgli grazie. Lo facciamo noi in questo momento. Non per il tanto che ha dato ma per il tantissimo che ha lasciato come esempio. È questo a farne un uomo monumentale.