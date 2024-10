Trent’anni senza la grinta che Adolfo Di Mambro metteva in ogni cosa

Il 18 ottobre del 1994 scompariva un avvocato ed amministratore di altissima fibra morale: ma non è scomparso il suo esempio

Adolfo di Mambro era uno che non tollerava gargarismi dialettici tra sé e l’obiettivo che si era prefissato. E siccome aveva una grinta praticamente ferina nel tampinarli, quegli obiettivi, accadde che nel 1969 fu tra quelli che crearono a Cassino la coop “Ente Universitario S. Benedetto”. Cioè in nuce e per iniziativa privata quello che 10 anni dopo sarebbe andato a crogiolo pubblico nell’Università di Cassino. Lo scopo era “costituire e gestire in Cassino una Facoltà di Economia e Commercio a prevalente indirizzo industriale”.

Questo tanto per spiegare il tipo. Di Mambro era una persona talmente severa con se stessa che, per converso, chiunque avesse anche la pur minima intenzione di prendere alla leggera un fatto che investisse il suo impegno di avvocato ed amministratore era praticamente un kamikaze. Dovevi rigare e rigare dritto, con quell’uomo, perché la pasta degli integerrimi è fatta così: si scioglie dalla sua natura cementizia solo in determinati casi.

Rigore ed empatia con i deboli

L’Aula della Corte d’Assise di Cassino

E solo quando la loro straordinaria empatia surroga la guardia alta che quegli uomini ergono tra loro ed un mondo approssimativo che non vogliono capire, men che mai accettare. Un suo collega, il compianto avvocato Mario Trapazzo, a suo tempo cesellò il cameo forse più pignolo e delicato, su Di Mambro.

“Profondo conoscitore dell’animo umano e, soprattutto, dell’animo dei politici, non lesinava loro sferzate. Per quello che non avevano saputo, o voluto, realizzare per la nostra città”. Anche a fare la tara al distinguo quasi antropologico che Trapazzo fece tra umanità e politici il dato emerge chiaro.

Ed è quello per cui Adolfo Di Mambro amava Cassino e i cassinesi (non cassinati, mai cassinati, guai a dire cassinati) in una maniera talmente viscerale da sentirsi investito del ruolo sacro di censore di chiunque attentasse con l’approssimazione o la malafede contro di essi. In particolare amava i giovani, ma non per fare della loro mistica un comodo collutorio.

La Lista Civica e le battaglie elettorali

No, Di Mambro nei giovani ci credeva. Socialdemocratico e progressista ante litteram, fu egli stesso consigliere comunale dal 1963 al 1968, assessore all’Industria ed al Commercio anni prima che la Fiat venisse ad abbracciare sogni produttivi ed occupazionali di un territorio ancora fieramente agrimensore.

Fu precursore del civismo di servizio in purezza e fondò la sua Lista Civica, con cui partecipò a tutte le elezioni più cruciali della Città Martire. Nel 1978 e nel 1993, esattamente un anno prima di lasciarci.

Ed abdicare da quella vita che aveva sempre inteso come servizio senza compromessi verso quei terzi che non avrebbero mai avuto nome, o voce. O anche la sola speranza di averne, in un cosmo polarizzato dove la cifra della quieta serenità borghese, notabilante e giolittiana la davano solo censo e titoli.

La carriera politica a Cassino

E’ difficile, di questi tempi funzionalisti ed un po’ biechi, parlare di uomini che ebbero ideali talmente forti da vivere secondo essi, ma al contempo è anche gratificante. Lo è perché queste persone – le persone come l’avvocato Di Mambro – alla fine sopravvivono alla loro caducità umana e diventano totem. Bastioni forti di paragone tra quel che va fatto, in ogni tempo e sotto ogni cielo, e quel che viene scelto quando i cieli coprono il turbo-opportunismo 2,0.

La riprova? Di Mambro diede prova egregia delle sue qualità morali e di quell’impegno civico fortissimo, quasi estenuante anche come socio fondatore e consigliere della Banca Popolare del Cassinate. Vincenzo Formisano, oggi presidente dell’Istituto, ebbe a dire di lui cose che, fatto rarissimo, non presero il sapore dell’iperbole postuma, dell’agiografia orpellata che si deve un po’ a tutti i morti.

La passione e le parole di Formisano

Vincenzo Formisano

Cose come questa: “Le sue battaglie civili erano condotte sempre con la stessa passione e lo stesso impegno. Che si svolgessero in Tribunale o in Consiglio comunale”. Perché per certe persone non conta il dove vivi la vita che hai deciso di darti, né il quando, ma solo il come.

Un unico, inviolabile modo di esistere: quello per cui tra te e gli altri devi gettare ponti e non edificare muri saccenti. Ponti come l’ultimo che l’avvocato Di Mambro ci lanciò il 18 ottobre del 1994. Quando ci lasciò l’esempio più difficile da ignorare ed al contempo da emulare. Quello della rettitudine ad ogni costo.

Cioè di una cosa della cui scarsa diffusione, quando non addirittura assenza, oggi dovremo avere un misto fra nostalgia e vergogna.