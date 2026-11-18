Alla scuola secondaria «Giovanni da Castrocielo» incontro sulla violenza di genere promosso dal Comune: novanta studenti hanno ascoltato il procuratore di Cassino Carlo Fucci e il tenente colonnello Giuseppe Fedele su legalità, bullismo e cyberbullismo.

Angela Nicoletti Pertinax ut gramen pyxidis

Un albero speciale, con radici piantate nel rispetto e rami carichi di parole che parlano di amicizia, libertà, uguaglianza e attenzione verso gli altri. Sono stati i ragazzi della scuola secondaria di primo grado Giovanni da Castrocielo a inaugurare così, questa mattina, l’incontro «Riconoscere la violenza, costruire il rispetto. Violenza di genere e relazioni in adolescenza», promosso dal Comune di Castrocielo. P

rima ancora che cominciasse il dibattito, i rappresentanti di alcune classi hanno adornato l’Albero del Rispetto con post-it contenenti frasi e messaggi scelti dagli stessi studenti. Un gesto semplice ma dal significato profondo: mettere nero su bianco ciò che spesso si dà per scontato, ricordando che il rispetto non è un concetto astratto ma qualcosa che deve trovare spazio nelle relazioni, nei comportamenti e nelle parole di ogni giorno.

A raccogliere il messaggio dei ragazzi, novanta studenti insieme ai docenti e al personale scolastico, sono stati due rappresentanti delle istituzioni che quotidianamente si confrontano con le conseguenze della violenza e dell’illegalità: il procuratore della Repubblica di Cassino, Carlo Fucci, e il tenente colonnello Giuseppe Fedele, comandante del Nucleo investigativo provinciale dei Carabinieri di Frosinone.

La lezione di legalità del procuratore

La lezione del procuratore

Fucci ha tenuto una vera e propria lezione di legalità, coinvolgendo i ragazzi attraverso esempi concreti e vicende che riguardano anche minorenni e che raccontano la complessità del momento storico che stiamo attraversando. Non una lezione teorica, ma un confronto diretto sulle responsabilità individuali, sulle scelte e sulle conseguenze che determinati comportamenti possono avere.

Un passaggio particolarmente importante ha riguardato proprio la consapevolezza che un reato commesso durante l’adolescenza non rappresenta necessariamente un episodio destinato a rimanere confinato nel passato. Le responsabilità possono avere ripercussioni sul percorso di crescita e sulle opportunità future, anche sul piano lavorativo e professionale.

Un messaggio rivolto a ragazzi che stanno costruendo la propria identità e che devono comprendere quanto sia importante conoscere il confine tra ciò che è lecito e ciò che può ferire, danneggiare o compromettere la vita di un’altra persona.

Bullismo e cyberbullismo

Importante anche il contributo del tenente colonnello Giuseppe Fedele, che ha affrontato due fenomeni sempre più presenti nella quotidianità dei giovanissimi: il bullismo e il cyberbullismo.

Il confronto si è concentrato sulle forme di prevaricazione che possono nascere tra i banchi di scuola e proseguire attraverso smartphone e social network, dove un insulto, una fotografia diffusa senza consenso o una persecuzione digitale possono trasformarsi in comportamenti con conseguenze anche sul piano penale. Fedele ha spiegato ai ragazzi che il mondo virtuale non è uno spazio senza regole e che dietro uno schermo ci sono persone, sentimenti e diritti da tutelare.

Anche in questo caso, l’attenzione si è concentrata sulle responsabilità e sulle conseguenze che possono derivare da condotte sbagliate, soprattutto quando si sottovaluta la gravità di ciò che si fa o si condivide in rete.

I saluti istituzionali

Il sindaco Gianni Fantaccione

I saluti istituzionali sono stati affidati al sindaco di Castrocielo, Giovanni Fantaccione, al dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Aquino, Antonio Tubiello, e al comandante della Stazione dei Carabinieri di Aquino, Alberto Prata. Una mattinata partecipata e apprezzata, che ha trasformato la scuola in uno spazio di dialogo tra giovani e istituzioni.

Perché parlare di violenza di genere durante l’adolescenza significa intervenire prima che certi comportamenti diventino abitudini, insegnare a riconoscere i segnali di una relazione sbagliata e comprendere che il controllo, la sopraffazione e l’umiliazione non sono mai manifestazioni d’amore o di amicizia.

La visita a Villa Eucheria

Al termine dell’incontro, la giornata è proseguita con una visita istituzionale alla Dimora storica del Monacato di Villa Eucheria. Il sindaco Fantaccione ha accompagnato il procuratore Fucci e il tenente colonnello Fedele alla scoperta di uno dei luoghi più significativi della storia e dell’identità di Castrocielo.

Un momento di conoscenza e valorizzazione del patrimonio locale, durante il quale il primo cittadino ha voluto omaggiare entrambi gli ospiti con una copia del libro dedicato al paese e con una copia del numero di Topolino che racconta, attraverso le avventure dei suoi personaggi, gli scavi archeologici dell’antica Aquinum, la città romana che sorge nel territorio di Castrocielo.

Una mattinata che ha messo insieme due dimensioni fondamentali della vita di una comunità: l’educazione delle nuove generazioni e la valorizzazione della propria storia. E se il Monacato custodisce la memoria del territorio, l’Albero del Rispetto racconta il futuro che Castrocielo vuole contribuire a costruire. Un futuro nel quale le parole lasciate dai ragazzi sui suoi rami possano diventare comportamenti, consapevolezza e cultura del rispetto.

