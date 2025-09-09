Addio a Stefano Benni ma il suo “Bar Sport” non chiuderà mai

E' morto il geniale scrittore e drammaturgo che con i suoi libri ha segnato la cultura italiana. Inconfondibile il suo stile tra ironia, umorismo tagliente ed una fantasia capace di disegnare personaggi indimenticabili e scrivere storie incredibili

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

Lo scrittore e drammaturgo Stefano Benni è morto a 78 anni a seguito di una lunga malattia: aveva cresciuto tantissimi lettori, tra i suoi libri più amati “Bar Sport”, ma anche “La compagnia dei Celestini”, “Margherita Dolcevita”, “Elianto”, “La grammatica di Dio”, “Terra!”. Era nato il 12 agosto del 1947 a Bologna, è stato uno dei maggiori autori di culto italiani. A consacrare il suo stile inconfondibile, tra ironia e umorismo tagliente, capace di un’analisi impietosa della realtà, disegnando personaggi indimenticabili, alcuni romanzi e raccolte di racconti di grande successo. Molte le sue collaborazioni, a partire da quella con Beppe Grillo di cui scriveva i testi da comico

Perché, sapete, non siamo noi a scegliere i libri. Sono loro che scelgono noi. E, se sono buoni libri, ci spiegano il mondo, ci danno uno scopo ed una direzione. Io Stefano Benni l’ho incontrato così. Era il 1987 ed avevo appena iniziato il primo anno di università.

Per capire bene cosa accadde bisogna premettere che ero un “cazzone” ingenuo, appena arrivato da uno dei licei più tradizionali dell’universo. Una di quelle scuole in cui ti spiegano che le regole sono quelle e non ci sono santi. Ero cresciuto così.

Fatale “Il bar sotto il mare”

Stefano Benni (Foto: Valerio Portelli © Imagoeconomica)

Poi mi capita di entrare in una libreria (libri per gli esami, che altro?) e scopro un piccolo libro intitolato “Il bar sotto il mare”. Sono partito da lì. Ed ho scoperto tante storie, tanti racconti, tante situazioni di cui non sospettavo l’esistenza. Per tutti, “Oleron“: una favola straziante sulla fantasia (nera, lo ammetto) che cede al vero orrore, quello della normalità. Oppure “Il più grande cuoco di Francia“, un capolavoro sull’idea del cibo che salva la vita. Ed ancora la favola d’amore di “Pronto e Beauty” e il giallo di “Priscilla Mapple“.

“Bar sport” e l’esaltazione della fantasia

Foto © Pixbay

Poi, solo poi, ho incontrato “Bar sport“. Ed ho scoperto (meglio, Benni mi ha fatto scoprire) una cosa fondamentale: esistono luoghi speciali che sono respiri del cuore. In cui esistono paste da preservare come beni Unesco. Luoghi dell’anima in cui vecchi giocano a briscola e bevono caffè. Corretti con la grappa. Tempi in cui il bar è solo bar, non lounge bar, spritzeria per apericena o chissà che altro.

E poi i romanzi, i guerrieri comici e spaventati, i celestini. Le storie. E le poesie… Quella capacità di prendere un dettaglio, un oggetto, uno sguardo, un paio di occhiali scuri dietro i quali si può piangere o ridere, non c’è nessuna differenza, e dare loro vita, musica, armonia.

Questo fa la fantasia, incrocia strade che non sapevamo nemmeno che esistessero.