Alatri, l’arrivo del Vescovo tra fede e la tradizione della mula bianca

Cresce l'attesa per l'ingresso in città di Monsignor Santo Marcianò. Si rinnoverà una tradizione che si perde nella notte dei tempi ma a cui i fedeli sono molto legati. L'appello del sindaco Cianfrocca ad accogliere nel migliore dei modi il nuovo Pastore della Diocesi

Non sarà una semplice cerimonia religiosa: sarà un tuffo nella storia, un ritorno a quella tradizione millenaria che risale al 1132. Come vuole l’usanza antica, il nuovo vescovo varcherà le porte della città di Alatri sul dorso di una mula bianca, riportando Alatri ai fasti di un passato in cui il sacro e il simbolico andavano a braccetto. L’appuntamento è per il 28 settembre: quel giorno Santo Marcianò farà il suo ingresso ufficiale in città. (Leggi qui: Frosinone, l’insediamento di Marcianò segna il peso della diocesi).

Un’immagine potente, che mescola fede, folklore e identità. E proprio per questo il sindaco Maurizio Cianfrocca lancia un appello: “Tutta la città si mobiliti”, perché l’arrivo del nuovo pastore non sia solo un evento liturgico, ma una vera festa di popolo.

Tra storia e leggenda

Il vescovo Francesco Lambiasi fa il suo ingresso ad Alatri nel 1999

Il fortissimo legame che lega la città di Alatri all’ingresso del nuovo vescovo sul dorso di una mula si riferisce alla leggenda dell’arrivo delle reliquie di San Sisto I nel 1132. In quel lontano anno le spoglie di San Sisto, a dorso di una mula erano state indirizzate ad Alife per debellare la peste. La mula però all’altezza di Anagni cambiò strada e si diresse verso Alatri dove arrivò sin nella Cattedrale San Paolo.

Ad accogliere la mula c’era il vescovo del tempo e tanti fedeli in preghiera visto il periodo drammatico che si stava vivendo. Da quel momento l’aria malsana si purificò e tutti i cittadini infermi riacquistarono la salute. Il fatto fu considerato un miracolo e da allora oltre alle ricorrenze in onore del Patrono San Sisto l’ingresso del nuovo vescovo avviene a dorso di una mula bianca.

I precedenti e l’attesa

L’ingresso del vescovo Luigi Belloli nel 1988

Ali di folla, clima di festa tra giovani e anziani e una grande devozione. Questo è stato sempre il leitmotiv dell’ingresso in città degli ultimi vescovi a dorso della mula bianca partendo nel 1988 con monsignor Luigi Belloli arrivando a Francesco Lambiasi nel 1999 e fino al 2002 con monsignor Lorenzo Loppa.

Dopo il recente ingresso nella vicina Ferentino, si sta organizzando un programma che possa coinvolgere l’intera comunità cittadina e religiosa anche ad Alatri.

L’appello di Cianfrocca

Fervono i preparativi e si sta soprattutto mettendo a punto il piano sicurezza. Il primo cittadino vuole coinvolgere la sua comunità. E “In occasione dell’ingresso ad Alatri di Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Santo Marcianò fa piacere invitare l’intera cittadinanza a ornare la città con drappi e addobbi. Anche con quelli dedicati a San Sisto, nostro Patrono, per rendere accoglienti e festose le vie in vista del solenne passaggio del corteo che accompagnerà l’Arcivescovo fino alla Concattedrale di San Paolo“.