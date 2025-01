Allo specchio con la Storia e con Benito in tv: che era una brutta persona

La serie tv con Luca Marinelli e il giudizio di un popolo che ancora non si è riappacificato con i suoi difetti

Il nodo irrisolto del rapporto tra gli italiani della Repubblica ed il fascismo che alla Repubblica condusse è stato sempre e solo uno. Quello della nostra assoluta incapacità come popolo di mettere a sedimentare il Ventennio al punto tale da farlo diventare oggetto di serena analisi critica. Quello che accadde in questo Paese più o meno dal 1922 al 1945 permise di sfoggiare tutto lo starter pack degli orrori che si accompagnano alle dittature: orrori diretti e derivati. E soprattutto incontestabili.

Questo perché mercanzie come una guerra di vanagloria finita con le bombe sulle nostre teste, leggi razziali, pestaggi, libertà soppresse – e quel superomismo scemo che così male veste con la nostra natura guicciardiniana – sono monoliti di fallimento. Dalle nostre parti hanno sempre pascolato di più le volpi sgozzatrici notturne che i berserkir, i guerrieri-orso norreni che, mulinando bipenni, ammazzavano i nemici a mazzi offrendo petto a vento e frecce.

Il nazismo cassato

Eppure, anche al netto di questo scenario orribile, nulla di esso è solo minimamente paragonabile a quel che il fascismo italiano insufflò nel nazismo germanico (sì, almeno fino al ’38 Hitler fu il primo follower di Mussolini). Aberrazione che poi cominciò a vedere il primo come un fratellastro scemo. Con una differenza però: mentre i tedeschi hanno fatto pace con la loro storia peggiore, e ne hanno superato ogni lascito ideologico di risulta, a noi è mancato l’esorcismo finale.

Perciò sul fascismo abbiamo continuato a scannarci anche quando esso venne interrotto, giudicato e messo in soffitta. Non lo abbiamo mai cassato, quel periodo buio, e ci siamo divisi tra coloro che ne invocano la parte benevola di format e quelli che lo usano per diseredare eredi tenui. Gente che ancora oggi non rinuncia a spettrali evocazioni circensi o a sottili (e spesso inconsapevoli) format hegeliani.

L’assenza di analisi critica

Ecco, l’assenza di un sereno esercizio di analisi critica su una cosa che per la critica serena è pronta da tempo ha alimentato anche una serie di falsi miti, ciascuno a servizio delle parti che da 70 anni duellano. Quello de “Mussolini ha fatto anche cose buone”, ad esempio, oppure quello di un popolo intimamente vocato alla libertà. Perciò coartato a mettersi il fez ed imbracciare il moschetto da un mostruoso apparato di costrizione a cui non potè resistere. Balle. Entrambe.

Da questo punto di vista “M, il figlio del secolo” – la lisergica serie Tv di Joe Wright tratta da un libro di Scurati con Luca Marinelli nei panni del Duce, prodotto non immune da esacerbazioni volute – di “cose buone” ne ha fatte, solo che sono cose imbarazzanti. Per la prima volta sugli schermi agiografici di una televisione che segue prevalentemente l’usta di quel che dettano le consorterie di turno è andata in onda un’opera utile. Non rigorosa, ma utile, forse utile proprio perché priva di rigore storiografico. (Leggi qui il punto di vista di Fiorito: Mussolini col nasone e “the House of Fasci”).

Opera utile e perché

Perché, con un governo di destra-centro ben saldo a Palazzo Chigi, con un’opposizione tartufatrice di labari occulti e con la maieutica della critica serena ancora incompleta, quell’opera ha accelerato i tempi. E scosso totem di cemento grazie all’interpretazione (molto sopra le righe) di un attore perfetto e ad un soggetto che ha messo a nudo l’aspetto forse peggiore del fascismo.

Il cardinale Gasparri firma i Patti Lateranensi con Mussolini

Vale a dire la assoluta povertà morale del suo Sacerdote prima ancora della assoluta follia geopolitica di quel che egli concepì, che ne fu conseguenza foraggiata dall’indole di un popolo ambiguo. Popolo che i dittatori li riconosce sempre e solo a danno fatto.

Mussolini non fu solo uno ieratico pascitore di masse che non seppe accorgersi di quei tre o quattro errori cardinali che avrebbero condotto lui al fallimento e l’Italia all’inferno. Non sbagliò all’ultimo bivio tra gloria e baratro. Benito Mussolini fu prima di tutto una personaccia misera, non del tutto priva di un certo magnetismo dionisiaco, di verve affabulatoria e di focus prospettici di raggio ampio. Persona che però aveva sempre avuto del prossimo un concetto sprezzante.

“Privo di ogni moralità”

Egotico fino al parossismo, cattivo per indole ed accoltellatore facile, bettolante, manesco, vendicativo. E poi gallo da cortile con le donne, al punto da far chiudere in manicomio e lasciar morire la prima moglie e suo figlio. Sul piano del carisma in perenne competizione con D’Annunzio perché lui odiava gli eroismi degli altri che mettevano in ombra il suo, di copione eroico. E “privo di ogni moralità e di ogni sentimento nei rapporti umani, famigliari e sessuali”, come ha scritto Giorgio Simonelli su Il Fatto.

L’illustrazione di Giacomo Balla dell’ingresso di Mussolini a Roma

La frase che Mussolini amava ripetersi di più allo specchio nella Sala del Mappamondo a Palazzo Venezia, quella per cui “io sento la gente come le bestie sentono il tempo” è forse la sola skill iconica del personaggio. Capace cioè di cogliere gli umori di chiunque con lui interloquisse: singolo o popolo, governante o fattore di campo, monaca o puttana. Una sorta di Google translate vivente, per dirla con Claudio Cerasa che però alludeva a Meloni-Trump, di ogni umana pulsione.

Guai di capo e guai di popolo

Un po’ poco per una storia che ancora non si riappacifica con la sua chiave critica ed un po’ troppo per disegnare uno statista pur navigato che però fece anche (e soprattutto) cose orribili. Non c’è molto da setacciare in Mussolini, se non quello che noi salveremmo di noi stessi ancora oggi.

Frame dalla serie “M Il Figlio del Secolo”

Ma qui i guai umani di “M” non c’entrano, qui c’entrano i guai atavici di un popolo che non ha mai saputo ammainare la manica a vento della sua indole bizantina. E che segue l’usta del potere fin dove il potere gli è utile come individuo: a preservarsi vivo in dittatura e schizzare tra i vincenti in democrazia.

La modernità di un’opera

(Frame dalla serie ‘Il Figlio del Secolo’)

La modernità di “M” questa faccenda ce l’ha ricordata per converso, ed è stato un bene: perché nel cogliere le tare di colui dal quale ci facemmo ipnotizzare per vent’anni forse, finalmente, potremmo cogliere le tare nostre. Quelle ancora vive oggi del pubblico in sala, non quelle del mago da balera, una balera grande come l’Italia, seppellito a Predappio.

E finalmente iniziare a buttarle dove meritano, senza più “fare la Storia coi materiali di risulta”. Anche grazie ad una serie tv, visto che, inorriditi dai libri che tanto diciamo di amare, De Felice, Petacco, Guerri e Denis Mack Smith ce li siamo persi. Senza rammarico alcuno.