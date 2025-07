Anagni capitale della preistoria proteica: con un dente di 400mila anni fa

Dal sottosuolo ciociaro alle pagine di Nature: le proteine di un antico rinoceronte riscrivono la storia dell’evoluzione.

Antonella Iafrate Se è scritto chiaro si capisce

Chissà come ci è finito lì sotto. Chissà chi era il proprietario. E chi potrà mai sapere se prima di perderlo ha avuto un terribile mal di denti come quelli che quasi mezzo milione di anni più tardi hanno cominciato ad avere gli esseri umani. Un dente, sepolto da 400mila anni sotto il suolo della provincia di Frosinone, è diventato la chiave per spalancare una porta sigillata da oltre 20 milioni di anni.

La Ciociaria del XXI secolo dell’Homo (poco) sapiens, terra di pastorizia e pallone, si è ritrovata protagonista su Nature, la rivista scientifica più blasonata del pianeta, grazie a una ricerca che segna una pietra miliare nella paleoproteomica – ovvero lo studio delle proteine antiche.

Il dente del rinoceronte

Foto © Thom Quine

Protagonista (involontario) della vicenda è un rinoceronte del Pleistocene, scoperto nel sito di Fontana Ranuccio, a due passi da Anagni. Il suo dente, conservato con cura dagli archeologi italiani, è stato utilizzato come reperto intermedio in un’impresa titanica: estrarre e decifrare proteine da un fossile canadese vecchio di oltre 20 milioni di anni, appartenente a un altro antenato rinocerontino vissuto nel Miocene inferiore.

Finora, i limiti della paleoproteomica si erano fermati ai 4 milioni di anni. Poi sono arrivati loro: Enrico Cappellini, biochimico italiano dell’Università di Copenaghen ed un consorzio di scienziati internazionali. Il risultato? Una nuova era per l’evoluzione, in cui si potrà risalire molto più indietro nel tempo, ben oltre i limiti imposti dal DNA, che si degrada prima delle proteine.

Ed è qui che Frosinone entra in scena con un ruolo da comprimario decisivo: il dente del sito ciociaro, analizzato da La Sapienza di Roma, Tor Vergata e il Museo di Geologia e Paleontologia dell’Università di Firenze, ha fatto da ponte temporale. Troppo giovane per fare notizia da solo, ma perfetto per testare metodi e confrontare dati tra l’antico e il recentissimo (gli altri campioni arrivavano addirittura dal Medioevo).

Apra la bocca (alla Storia)

In sostanza, senza la prova ciociara, l’intera ricostruzione evolutiva del rinoceronte canadese – e il salto epocale nella paleoproteomica – non sarebbe stata scientificamente robusta.

E così, Frosinone finisce sulle mappe della scienza mondiale, non per un gol allo Stirpe né per un comizio infuocato, ma per una molecola proteica sopravvissuta a centinaia di millenni.

Un trionfo silenzioso, scavato nella terra e riscattato con lentezza e rigore da archeologi e biologi, mentre il mondo si accorge – una volta di più – che anche nei luoghi meno rumorosi, la storia (quella vera) fa il suo corso.

E oggi, grazie a un dente e a un pizzico di Ciociaria, l’evoluzione ha un capitolo in più.