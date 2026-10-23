Bpf, nella corruzione si scivola un passo alla volta

Alla Banca Popolare del Frusinate si presenta il volume curato dal professor Bernardo Giorgio Mattarella su trasparenza e anticorruzione. Il messaggio: la corruzione non è solo reato e va fermata prima che degeneri.

Antonella Iafrate Se è scritto chiaro si capisce

Il titolo è lungo come un comma: «Problemi e prospettive della normativa anticorruzione e del principio di trasparenza delle pubbliche amministrazioni».Si entra nella Sala Bruno Di Cosimo, sede De Matthaeis della Banca Popolare del Frusinate, e la frase che resta è un’altra. La porta il professor Bernardo Giorgio Mattarella e viene da Papa Francesco: nella corruzione si scivola. Un passo alla volta.

Il pretesto è un volume, «Trasparenza amministrativa e prevenzione della corruzione. Per una revisione della disciplina», pubblicato da Giappichelli e curato da Mattarella, ordinario di Diritto amministrativo alla Luiss Guido Carli. La cornice è «Il capitale delle idee», la rassegna culturale della banca.

Apre il presidente Fabio Sbianchi. Rimanda al ruolo, e al valore, dell’Università di Cassino. Il libro sembra lontano dalla vita di tutti i giorni, sottolinea, ma tocca la vita di ciascuno. Introduce e modera l’avvocato Marco Santangeli, dottore di ricerca in Diritto amministrativo alla Luiss Guido Carli. Il dibattito parte dalle criticità delle norme in vigore e dalle strade di riforma. Obiettivo: tenere insieme legalità, efficacia dell’amministrazione e difesa dell’interesse pubblico.

Il reato e il resto

Fabio Sbianchi

Mattarella si sofferma soprattutto sulla prevenzione e allarga il perimetro. La corruzione, per lui, non coincide con il reato. C’è quella amministrativa, spiega: «abusi, conflitti di interesse e comportamenti moralmente censurabili», condotte che non sempre configurano un illecito penale. Il legame con la trasparenza passa dai cittadini: a loro tocca, in una certa misura, vigilare sull’operato delle istituzioni.

Torna la scivolata dell’inizio. Se si cede un passo alla volta, bisogna intervenire prima che i comportamenti degenerino. La prevenzione viene prima della repressione: costruire garanzie, trasparenza e controlli, invece di reagire quando il fatto è già avvenuto. Per proteggere la fiducia che i cittadini hanno nelle istituzioni.

La professoressa Daniela Bolognino, associata di Diritto amministrativo all’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, ripercorre le riforme che negli anni hanno cambiato la pubblica amministrazione. Si ferma su quelle di respiro strategico, che indicano dove andrà l’amministrazione di domani.

Poi il dottor Francesco Paolo Giuffrida, già dirigente e ispettore della Banca d’Italia, esperto di antiriciclaggio, porta il discorso in casa della banca. Il tema vale anche per gli istituti di credito, in particolare per l’antiriciclaggio e per gli strumenti di prevenzione e di controllo. Strumenti che tengono insieme trasparenza, legalità e correttezza nella finanza. Sua anche la relazione introduttiva.

La banca che apre la sala

Il Dg della banca Popolare del Frusinate Domenico Astolfi ed il presidente Fabio Sbianchi

Chiude il direttore generale Domenico Astolfi. Ringrazia i relatori, ribadisce l’importanza dei temi, rivendica la disponibilità della banca verso il territorio, attraverso più iniziative culturali. Vuole offrire alla comunità, dice, «non soltanto i nostri servizi, ma anche occasioni di approfondimento e di confronto». Appuntamenti aperti a tutti. Una banca radicata nel territorio, aggiunge, ha una responsabilità anche culturale e sociale.

«Il capitale delle idee» è la rassegna con cui l’istituto vuole farsi punto d’incontro tra istituzioni, università, professioni e società civile. L’istituto vuole essere, oltre che un riferimento economico, un luogo di incontro e di riflessione.

Si scivola un passo alla volta. E il titolo lungo come un comma, alla fine, dice solo questo: guardare dove si mettono i piedi.