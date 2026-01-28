Cassino nell’Europa che conta: Unicas tra le prime 500 università

Per la prima volta l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale entra nella Top 500 europea del QS Europe 2026. Un risultato storico che certifica qualità, apertura internazionale e sostenibilità, rafforzando il ruolo dell’ateneo nel Lazio meridionale.

Francis Bacon, filosofo e saggista inglese, scrisse: «La conoscenza è potere». Quel potere oggi illumina il Lazio meridionale, con l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale che entra, per la prima volta nella sua storia, tra le prime 500 università europee, secondo il QS World University Rankings: Europe 2026, che ha appena reso nota la classifica.

Un risultato inatteso e, proprio per questo, ancora più significativo, che riempie d’orgoglio non solo la comunità accademica ma l’intera provincia di Frosinone. A certificare il traguardo è la terza edizione del ranking europeo elaborato da QS (Quacquarelli Symonds), una delle agenzie più autorevoli a livello internazionale nella valutazione degli atenei.

La classifica prende in esame esclusivamente le università europee, rendendo il confronto più omogeneo sotto il profilo geografico, normativo e culturale. Rispetto alla versione globale, il ranking QS Europe analizza 958 università in 42 Paesi, basandosi su 12 indicatori chiave: dalla reputazione accademica all’occupabilità dei laureati, dalla sostenibilità alla rete di ricerca internazionale, fino a una novità rilevante come i flussi di mobilità studentesca in entrata e in uscita.

Il quadro europeo e la posizione dell’Italia

Sul podio europeo si confermano tre colossi della formazione: University of Oxford al primo posto, seguita da ETH Zurich e Imperial College London.

L’Italia si conferma il quarto Paese più rappresentato, con 65 atenei presenti in classifica. Il Politecnico di Milano resta il migliore tra gli italiani, pur perdendo sette posizioni rispetto al 2025. Tra i primi cento figurano anche l’Alma Mater di Bologna, La Sapienza di Roma e l’Università di Padova. Da segnalare la scalata di Tor Vergata, che entra tra le prime 150 grazie a un balzo di 17 posizioni.

Tra i 14 nuovi ingressi nel QS Europe 2026, due atenei italiani si collocano direttamente nella fascia delle prime 500 università: Cagliari (482ª) e, soprattutto, Cassino e Lazio Meridionale, che conquista la 491ª posizione.

Un risultato straordinario non solo per il piazzamento, ma per ciò che racconta: un ateneo giovane, dinamico, capace di competere su scala europea, pur partendo da un territorio periferico rispetto ai grandi poli metropolitani.

I numeri Unicas che raccontano la crescita

Il punteggio complessivo dell’ateneo di Cassino è di 23 punti, frutto di performance articolate nei diversi indicatori.

Nel dettaglio:

Ricerca e scoperta

– Reputazione accademica: 7.3

Esperienza di apprendimento

– Rapporto docenti-studenti: 6.1

Coinvolgimento globale

– Studenti di scambio esteri: 56.5

– Rete internazionale di ricerca: 22.8

– Studenti in scambio in ingresso: 9.8

– Rapporto internazionale tra docenti: 2.3

– Diversità degli studenti internazionali: 61.8

Sostenibilità

– Punteggio di sostenibilità: 44.8

Occupabilità

– Reputazione del datore di lavoro: 4.8

– Risultati occupazionali: 9.8

Un quadro che racconta un’università aperta al mondo, capace di attrarre studenti internazionali, attenta alla sostenibilità ambientale e con una rete di relazioni accademiche in progressiva espansione.

Un successo che parla al territorio

Il rettore Marco Dell’Isola

Nelson Mandela amava ripetere: «L’istruzione è l’arma più potente che si possa usare per cambiare il mondo». Un principio che sembra calzare perfettamente alla traiettoria dell’Università di Cassino. Il successo ha un valore simbolico anche per la città di Frosinone, che ospita nel centro storico un importante polo didattico dell’ateneo.

Una ricaduta non solo accademica, ma anche culturale ed emotiva, che rafforza il legame tra università e territorio e apre nuove prospettive di sviluppo per l’intero Lazio meridionale.

Perché quando la conoscenza cresce, cresce anche la comunità che la ospita.