Otto anni senza Emanuele, otto anni di parole per restare umani

Ad Alatri torna il Premio Morganti: studenti, scuole e memoria collettiva in marcia contro la violenza. Il nuovo tema? Un bambino nel tempo, tra poesia, paura e possibilità.

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

Più di un’aula scolastica. È stato memoria, promessa, esercizio di civiltà. L’auditorium dell’Istituto Pertini di Alatri è stato qualcosa di più. Qui, nella scuola che Emanuele Morganti aveva frequentato prima di essere assassinato in una notte del 2017 nel cuore del centro storico, è stata presentata la quinta edizione del Premio che porta il suo nome. Cinque anni in cui Emanuele è diventato non solo un ricordo ma una domanda continua: cosa dobbiamo fare perché non accada più? Cosa possiamo fare per non dimenticare?

Le risposte per Emanuele

A provare ad abbozzare una risposta, con la forza delle parole e la fatica dell’organizzazione, è il Comitato Morganti. Lo guida il regista e scrittore Daniele Vicari, autore di “Emanuele nella battaglia” con Elisa Cittadini ed il supporto appassionato di una squadra che ha fatto della memoria un mestiere civico. La compongono Gianni Ricciotti, Claudia Fantini, Eleonora Minnucci, Alberto Frasca, Marilinda Figliozzi, Simona Ferrante, Chiara Di Brango con il supporto di Andrea Papitto.

La risposta di Alatri è chiara ormai da cinque anni: trasformare un fatto di cronaca in un fatto culturale, un’occasione di crescita per chi si affaccia alla vita adulta. È la risposta che desiderava la mamma con la sorella di Emanuele: niente spazio per le vendette, spezzare la spirale di violenza gratuita che aveva ucciso il loro ragazzo, trasformare la sua morte in un fiore di cultura che cresce e germoglia tra i più giovani. (Leggi qui: La Deposizione di Emanuele, l’Innocente ucciso dalla cattiveria degli uomini).

Il fiore che cresce

È un fiore che cresce ogni anno, il premio Morganti. Quest’anno addirittura raddoppia le sue dimensioni. Le scuole che parteciperanno crescono e si allargano ben oltre Alatri: oltre al Pertini e al Pietrobono di Alatri, il Volta ed il Bragaglia di Frosinone, il Buonarroti di Fiuggi, l’Einstein-Bachelet di Roma ci sono ora il Marconi di Anagni, il Liceo Severi di Frosinone, il Martino Filetico di Ferentino e il Braschi-Quarenghi di Subiaco. Significa che la memoria di Emanuele ha superato i confini della sua città, diventando una questione di tutti.

Perché Emanuele non era uno di quelli che vive nel lato oscuro di Alatri, non aveva legami con il mondo del male: era un ragazzo solare, pulito, in un mondo che lo ha massacrato di botte per un banalissimo cocktail preso per errore sul bancone di un locale pensando che stessero servendo lui. (Leggi qui: Il mondo di sotto scoperchiato dalla morte di Emanuele).

Come ricordare l’assurda crocifissione di un innocente? Il tema scelto per quest’anno è “Bambino nel tempo”, ispirato al brano dei Deep Purple del 1968, Child in time. Una riflessione cruda sul tempo che passa e sulla guerra che ritorna, su quel filo sottile tra bene e male che spesso viene disegnato solo dopo, quando è troppo tardi. Un invito a scrivere, a immaginare, ma soprattutto a guardare negli occhi la realtà senza abbassare la testa.

Chi legge e giudica

A guidare la giuria sarà ancora una volta Nadia Terranova, scrittrice di fama nazionale e internazionale, affiancata da figure autorevoli della letteratura e dell’editoria: il poeta Massimo Palma, la scrittrice Evelina Santangelo, l’editor Tiziana Triana e il giornalista Fabrizio Papitto. A loro toccherà il compito di leggere e selezionare i racconti e le poesie dei ragazzi di quinta superiore che, da oggi fino a maggio 2026, si metteranno alla prova con parole che non sono mai solo parole.

I premi, sostenuti da sponsor, donatori e dal Comune di Alatri, saranno in denaro. Ma il vero investimento è un altro: è quello su una generazione che ha bisogno di parole per dire, capire, scegliere. Che ha bisogno di raccontarsi non solo su TikTok o in un vocale da dieci secondi, ma con una pagina bianca da riempire con coraggio, rabbia, speranza.