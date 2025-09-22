Da Bollicine al teatro, con la la Veroli di Caperna che non si vuole fermare

Un’estate straordinaria, quella ernica voluta dal team Caperna, con gli eventi che non chiudono affatto i battenti

Quella appena trascorsa è stata un’estate da incorniciare per la città di Veroli. Non solo e non tanto perché la cittadina ernica è da sempre considerata uno dei “laboratori” più accreditati per gli eventi socio culturali legati alla bella stagione. No, ci sono stati motivi plurimi che hanno concorso alla veste particolarmente sontuosa della stagione più magnanima di tutte.

Quella che schiude le piazze, le chiese, i musei, gli spot naturalistici e che moltiplica la voglia delle persone di stare assieme.

“Chiudere senza chiudere”

Germano Caperna

Uno di essi è la capacità di dare continuità ad uno step stagionale splendido e di “chiuderlo senza chiuderlo”. Cioè?

Partiamo dai due eventi che hanno caratterizzato la fine dell’estate verolana, la Pantasema e Bollicine. Eventi su cui l’amministrazione guidata da Germano Caperna e, per competenze di settore dalla titolare della Cultura Francesca Cerquozzi, ha scommesso con particolare dedizione.

Sono entrambi fortemente simbolici della transizione per eccellenza, quella che, tra mestizia e richiamo ad addii pagani, porta dalla spensieratezza delle giornate di solleone al ritorno ai doveri autunnali, una volta quasi solo agresti, oggi sociali e lavorativi.

Una Pantasema da incorniciare

La Pantasema è il rito tutto verolano, inaugurato negli anni ‘60 da un gruppo di volenterosi dediti alla goliardia, con il quale un grosso pupazzo di cartapesta e con sembianze femminili viene portato per le vie cittadine.

Questo da persone mascherate in un corteo di carri che poi si conclude con il pupazzo abbruciato a sera in piazza Santa Salome.

Quella di quest’anno è stata una Pantasema particolarmente sentita e riuscita. Il clima goliardico, la partecipazione massiccia di giovani, l’estro, il clima e quel tocco di “green” con trazione quasi esclusivamente muscolare dei carri hanno contribuito a disegnare uno degli eventi più riusciti di sempre.

Bollicine da sold out

Bollicine poi, la cui settima edizione si è appena conclusa nell’ultimo weekend, si è confermata kermesse capace di coinvolgere a livello di presenze quasi come i Fasti.

Migliaia di persone si sono riversate nel centro storico per degustare più di cento spumanti di pregio presentati da decine di aziende leader del settore.

Quelli ed i prodotti gastronomici annessi. La sensazione, fortissima è stata quella d un evento che nel tempo ha fatto l’esatto contrario del suo prodotto-chiave: è riuscito a decantare e ad affinarsi fino a raggiungere lo stato dell’arte.

Il format della continuità

(Foto: Gianluca Franconetti)

Sì, ma perché “chiudere senza chiudere”? Sta esattamente qui il motivo per cui la Veroli di Caperna è diventata fucina e laboratorio di un format che non muore con il solstizio d’autunno. Il concetto cardinale da cui partire è quello della continuità.

Di una strategia precisa cioè che non segue le sacche convenzionali dedicate a cultura ed intrattenimento, quelle estive.

Da Piazza Mazzoli trapela la notizia, più che altro una orgogliosa asserzione, per cui gli eventi non si fermano affatto.

Teatro e cinema

E che le attività proseguono con una stagione teatrale da far invidia ai teatri delle grandi città, allestita presso il teatro di via Lucio Alfio con ben 85 posti di capienza.

E non è finita, perché da novembre è prevista l’apertura domenicale e gratuita del cinema cittadino per grandi e piccini.

Perché il bello delle cose belle è che non finiscono, cambiano solo tipo di bellezza. E a Veroli lo hanno capito.