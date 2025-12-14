Dal forno di Cassino alla tavola del Papa: il panettone che attraversa le coscienze

Dal cuore di Cassino al Vaticano, un panettone diventa simbolo di memoria, solidarietà e riscatto. Firmato dallo chef stellato Andrea Nacci, il grande lievitato arriva sulla tavola del pranzo di Natale con i poveri, grazie a una rete di relazioni umane e di carità costruita dal vescovo Gerardo Antonazzo.

C’è un panettone che quest’anno non profuma soltanto di burro e lievito madre. Profuma di storia, di riscatto e di umanità. Parte da Cassino, cuore di una provincia spesso raccontata solo per le sue ferite, e arriva in Vaticano, nella culla della cristianità, a casa di Pietro . Lì dove Papa Leone lo spezz­erà idealmente con i più poveri, durante il pranzo di Natale con chi vive ai margini.

È il panettone di Cassino, firmato dallo chef stellato Andrea Nacci: un grande lievitato da 5 chili che ha già conquistato il territorio della provincia di Frosinone e che ora supera i valichi internazionali per diventare simbolo di condivisione universale. Non un’operazione di marketing, ma un gesto concreto, semplice e potentissimo: portare un prodotto di provincia al centro del mondo cattolico, trasformandolo in pane natalizio per chi ha meno.

La mano del vescovo

Gerardo Antonazzo

Un viaggio che non nasce per caso. A renderlo possibile è la trama di relazioni umane, di ospitalità e di carità tessuta dal vescovo di Cassino, Sora, Aquino e Pontecorvo, Gerardo Antonazzo. Lo scorso ottobre il presule è stato in visita a Betlemme e Gerusalemme, portando con sé generi alimentari e medicinali destinati ai bambini di Gaza, in uno dei momenti più drammatici per quella terra. Un ponte di solidarietà costruito lontano dai riflettori, che oggi trova una nuova espressione in questo gesto natalizio. Perché?

Il panettone di Cassino sarà consegnato in Vaticano dal sindaco di Betlemme e dalla delegazione ufficiale della città, ospite in questi giorni della parrocchia di Sant’Antonio da Padova e accompagnata nel territorio dal vescovo Antonazzo. Un incrocio di storie, popoli e memorie che dà senso profondo a un semplice dolce.

Unite dal martirio

Andrea Nacci con il suo Gran Lievitato

C’è poi un altro livello, più intimo e collettivo insieme. Questa terra conosce bene cosa significhino fame, distruzione e guerra. Ottant’anni fa, tra il 1943 e il 1944, Cassino e il suo territorio pagarono sulla propria pelle il prezzo di un conflitto scellerato: città rase al suolo, famiglie senza pane, dignità calpestata. È una memoria che non si è mai spenta e che oggi riaffiora nella scelta di non voltarsi dall’altra parte. (Leggi qui: Cassino 10 settembre 1943. Gaza 2025: la stessa polvere, lo stesso dolore)

Per questo il gesto di Andrea Nacci non si ferma al Vaticano: lo stesso panettone da 5 chili è stato donato anche a due strutture di Cassino che accolgono persone in difficoltà e bambini. Un cerchio che si chiude , o forse che si apre: dalla provincia al mondo, e poi di nuovo alla comunità.

In un tempo in cui le notizie corrono veloci e spesso dimenticano l’essenziale, la storia di questo panettone racconta altro: che la provincia può parlare al mondo, che la solidarietà non ha confini e che il Natale, quando è autentico, non è mai solo una festa. È un gesto. E a volte, quel gesto profuma di lievito e speranza.