Due volte Chiara per guardare in faccia la povertà: e scriverne come Sabina

Il libro della scrittrice frusinate sul concetto di povertà e prendendo spunto dalla santa di Assisi e dalla fondatrice dei Focolarini

Due speranze assieme: in un mondo che non abbia bisogno di Samaritani ed in un mondo che, avendone bisogno, li trovi. E non nell’accezione emergenziale per cui, se esiste un demone, devono esistere i suoi esorcisti, ma in un’ottica molto più ampia. Quella che porta alla costruzione di un’economia solidale che prima ancora di affrontare la povertà in singole battaglie getti le basi strategiche e serene affinché essa perda terreno, ossigeno e ragione di esistere. Come? Con un libro ad esempio, uno dei mezzi che il mondo così com’è sottovaluta e che il mondo come dovrebbe essere usa come maglio etico. Lo ha scritto la giornalista Sabina Caligiani e si intitola “Chiara Lubich e Chiara d’Assisi, una scia di luce”.

“Da tempo mi occupo del Femmilile anche nell’ambito della spiritualità , in particolare cristiana. Questo libro ne parla in modo molto originale. Prendendo come riferimento due grandi donne che, collegate da un fil rouge, annullano una distanza tra loro di sette secoli e spiccano nell’oggi per la loro attualità”.

Cosa ha detto il Papa del Poverello di Assisi

“Papa Francesco ha ricordato il grande santo di Assisi con la sua terza enciclica ‘Fratelli tutti’ esortando l’uomo di oggi alla fraternità. Il femminile illustre, protagonista del mio volumetto, richiama, dal passato al presente, l’unità della famiglia umana. ‘Sorelle tutte’ si potrebbe definire questa sororità che, al di là del tempo e della storia, invade il mondo intero”.

E che lo fa, secondo la Caligiani, “superando distanze logistiche, culturali, spirituali, ambientali e di genere, unendosi nel nome della fede, della speranza e della carità. Da questo scritto si possono prendere molti spunti che riguardano l’attualità. Dall’esigenza di pace all’economia di comunione”.

“L’unità della famiglia umana”

Leggiamo in silloge: “La povertà, male che affligge l’umanità di ogni tempo, oggi, ancora più dilagante nel mondo, è quella stessa ‘altissima’ povertà che la santa di Assisi ha volutamente accolto. Non solo nella carità verso gli ultimi, ma su di sé come ricchezza, come via di perfezione, cuore del Mistero e che Chiara Lubich ha vissuto, anelando all’unità della famiglia umana”.

“E promuovendo un’economia di comunione attenta alle esigenze della persona. Della sua dignità e alle istanze del bene comune. Le due Chiare sono sorelle di pace, la cui voce oggi risuona alta e forte nella presidente dei Focolari Margaret Karram, cattolica, palestinese, nata ad Haifa, nello stato di Israele. Cresciuta nel crogiolo di un conflitto che si perpetua da tempo. È lei emblema di speranza di giorni nuovi”.

A cosa serve un’opera che usa la povertà come collante etico, a schiudere una visione interiore oppure ad additare una via concreta?

“Povertà, la fraternità-sororità, unità a pace. A me interessava mettere in evidenza la comprensione di queste tematiche di grande interesse caratterizzante l’esemplarità delle due Chiare. Così lontane nel tempo eppure così vicine legate da un fil rouge del tutto contemporaneo e attuale perché le opere sono senza tempo.’”

Sabina Caligiani

“Il privilegio della povertà’ di Chiara d’ Assisi è una sfida d’amore che percorre i secoli e si rinnova nel tempo. Una provocazione, uno scandalo sempre attuale nel nostro mondo dove alberga un individualismo sfrenato nella fretta, nell’impazienza nella confusione”.

Si tratta quindi di una lotta “moderna”, per così dire…

“Una sfida che si rinnova nell’oggi, nel mantenere saldi all’interno del chiostro quei valori in disuso nelle società contemporanee che sono l’introspezione, la semplicità, nell’apparente staticità di vita. Che, andando così controcorrente, permette, a chi la vive, di soffermarsi sul volto dell’altro, del suo prossimo”, afferma una protagonista del libro, Elena Beccaria, Abbadessa di un importante monastero romano delle Clarisse. La clausura dunque ricorda al mondo che a vita è altra…”.

Foto: Paola Onofri © Imagoeconomica

“La povertà non è un’idea astratta, poetica, attraente-mi ha spiegato la Madre, parlando di Chiara d’Assisi, è invece la mancanza di tutto quello che può dare agio alla vita. Ma che diviene preziosa quando è il risultato di un impegno, un atto di libertà, una scelta d’amore. Chiara d’Assisi ha scelto la povertà, preziosa, perché scelta voluta, cercata. Povertà quale vuoto interiore, da preconcetti, pregiudizi, apertura con umiltà in spirito di minorità a quanto l’altro può donarti”.

“Vuoto da attese, da illusioni. Vuoto interiore per poter accogliere I tanti messaggi che la vita ci offre”. Conoscerla e ascoltarla è stata per me un’esperienza davvero fuori dell’ordinario che mi arricchito di senso e di significato”.

E sulla figura della Lubich? Com’è la sua, di povertà?

“Anche per Chiara Lubich la povertà, in senso evangelico, ha un atteggiamento intimo che nasce dalla consapevolezza che nulla ci appartiene. Ma che tutto ci è dato in uso dal Padre comune. Va al cuore del problema, che non inorgoglisce coglie chi si trova nel bisogno. Per lei i poveri sono fratelli che accoglie in un rapporto di ‘dare e ricevere’ che non mortifica chi deve ricevere e non inorgoglisce chi dona”.

Chiara Lubich (Foto: Carlo Carino © Imagoeconomica)

“Proprio con i poveri di Trento è iniziato il suo primo progetto di una ‘Economia di Comunione’”.

“Progetto in cui i poveri non entrano più come destinatari passivi di beni.

Bensì come partecipi essi stessi di una loro condivisione”.

La fraternità universale, anzi, la “sororità” ribadita da una donna terziaria francescana: quanto ha contribuito a suo parere la figura della Lubich nel fare arrivare la Chiesa moderna alla pienezza di una concezione sociale della sua opera?

“Dopo la caduta del muro di Berlino Chiara Lubich scrisse: ‘Milioni di uomini e donne hanno sognato di vivere in un mondo unito nella giustizia e nella pace. Ideale che si pensa oggi del tutto compromesso… ma certi ideali non possono perire. Essi sono sempre attuali perciò vanno riproposti agli uomini rivitalizzati sempre da nuove motivazioni’. Con il suo ideale di unità Chiara Lubich da Trento ha percorso il mondo penetrando nel fondamento antropologico e teologico di ogni riforma sociale. La fratellanza umana e l’unità secondo il pensiero dell’Uomo-Dio, Gesù”.

“Ha attraversato la seconda parte del Novecento e i primi anni del nuovo Millennio condividendo profondamente le vicende umane e i suoi travagli. Attenta a leggere i segni dei tempi. E tutta protesa a contribuire alla costruzione di un mondo nuovo, la civiltà dell’amore auspicata dagli ultimi papi. L’arditezza del suo pensiero e delle sue opere sono espressione di un ‘umanesimo a dimensione planetaria’ come è stato autorevolmente affermato”.

Sperare nella testimonianza attiva sul bisogno di pace incarnata da Margaret Karram significa andare oltre la dicotomia storica tra Israele e Palestina? E ritiene che oggi la politica mondiale stia facendo abbastanza per superare questa polarizzazione?

“Chiara Lubich e Chiara d’Assisi sono sorelle di pace. Anche Chiara d’Assisi ha vissuto nel suo tempo lotte fratricide avvenute nell’Italia centrale. L’umanità vuole la pace, non i conflitti, i contrasti. Il dialogo interreligioso che ha come cofondatrice Chiara Lubich ha la finalità l’allargare i suoi confini”.

Frame dal film ‘Francesco’ diretto da Michele Soavi

“‘Margaret, Karram la nuova presidente del Movimento dei Focolari, palestinese nata ad Haifa nello Stato di Israele, cresciuta nel crogiolo di un conflitto che si perpetua ormai da tempo’. I luoghi della sua origine sono stati culla delle più importanti religioni monoteiste: Ebraismo, Cristianesimo e Islam ed in questo contesto ha compreso l’essenzialità del dialogo”.

“’Il mio passaporto – realtà diverse e contrastanti – può essere eletto come una profezia dove ciò che è distante può avvicinarsi’. La sua è voce di pace che risuona alta e forte ed è emblema di speranza di giorni nuovi. Occorre un rinnovato impegno per edificare un mondo pacifico da parte di credenti e non credenti”.

Nella sua quarta lettera Chiara di Assisi raccomanda ad Agnese di seguire sempre la povertà, l’umiltà e la carità. Di vivere quindi con pienezza il lascito evangelico. Ma il mondo com’è oggi, quello in cui esce il suo libro, è davvero pronto a recuperare questi valori?

“Spiego il senso del concreto di povertà, umiltà, carità. Significa vivere nella verità, entrare in contatto pieno con la propria verità. Significa essere persone, autentiche, fedeli e coerenti a se stesse e al dettato evangelico. Paolo di Tarso dice di agire secondo la verità nella carità”.

L’onestà come categoria esistenziale

“Vivere in modo onesto, dove l’onestà non è tanto una categoria morale, quanto esistenziale. E che richiede una serie di valori non negoziabili, oggettivamente veri: la flessibilità, vale a dire la capacità di andare verso l’altro, verso le situazioni, verso la vita, in una continua apertura alla novità che ciò che è altro da me mi riserva”.

Sabina Caligiani

“Vivere nella ricerca della verità è compiere un percorso, è un cammino che prevede cambiamenti, perché l’orizzonte muta ad ogni passo“.

“Ma in questo camminare dentro la verità bisogna rimanere radicati nella carità sempre, amando”.

Non crede che l’equiparazione da parte di Papa Francesco tra la risposta di Israele al pogrom di Hamas del 7 ottobre e la ferocia del pogrom stesso possa fuorviare il raggiungimento di una pace stabile? Cosa non abbiamo capito di quel che Bergoglio ci ha voluto dire?

“Non smettiamo di sognare la pace!” E’ l’esortazione, il grido costante del papa al mondo intero. Chi ne ha la responsabilità deve assumersi l’impegno di costruire la pace con obiettivi concreti. Gerusalemme dovrebbe diventare luogo di incontro fraterno tra cristiani, ebrei musulmani, garantito da uno statuto speciale a livello internazionale”.

“Purtroppo dietro la guerra ci sono conflitti di poteri e interessi di carattere economico. Ma, come sottolinea il pontefice, è pura illusione che essa possa risolvere questi problemi. Occorrerebbe invece essere assolutamente critici verso quella ideologia, in auge nel nostro mondo moderno”.

Quale ideologia vasta, di preciso?

Photo © Palinchak

“Quella secondo la quale i conflitti, la violenza, le diverse lotte tra gruppi sociali, che per essere di parte, con equilibrismi politici mirano ad una pace apparente, siano accadimenti normali nelle nostre società. E sfuggono dai problemi reali. No alla guerra e sì al dialogo, all’incontro come è stato espresso nel mio libro in modo esemplare da Margaret Karram”.

“La carità come virtù teologale non rischia di essere una sincretizzazione della povertà? In un certo senso essere caritatevoli con i poveri presuppone che i poveri ci siano sempre…”

“’La povertà si nasconde, è pudica’ afferma papa Francesco, e ci esorta ad andarla a cercare… Purtroppo è immensa su questa terra e il messaggio evangelico è chiaro: mettiamo in circolo la carità. L’economia di comunione, nata dalla spiritualità del ‘Focolare’ si pone a fianco di varie iniziative che cercano di umanizzare l’economia.

L’altra economia, quella “immateriale”

Lena Aga Rossi con Chiara Lubich e Carla Fracci, ricevute dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi (Foto: Carlo Carino © Imagoeconomica)

Molti imprenditori concepiscono la loro attività economica come qualcosa di più e di diverso rispetto alla pura ricerca del vantaggio materiale”.

E a chiosa: “Le imprese che vi aderiscono, pur operando nel mercato, fanno dell’attività economica un luogo di incontro e di comunione”

Un incontro “tra chi ha beni e opportunità economiche e chi non ne ha, e sono coinvolti tutti, in modi diversi, nell’attività stessa”.

“Un modello economico senza dubbio alternativo e, forse, più che utopistico, anticipatore di modelli economici di cui si è cominciato a parlare sempre con maggiore insistenza”.