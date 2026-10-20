Enrichetta, dal clan alla laurea dietro le sbarre

Enrichetta Cordua, 55 anni, collaboratrice di giustizia condannata a due ergastoli, si è laureata in Scienze dell'educazione e della formazione a Cassino. È la prima donna detenuta a laurearsi nell'ateneo.

Angela Nicoletti Pertinax ut gramen pyxidis

Dal potere di gestire un clan alla voglia di riscatto attraverso i libri. Da una vita segnata da scelte sbagliate alla scoperta che conoscere, studiare e imparare possono dare un significato diverso anche al tempo trascorso dietro le sbarre. Enrichetta Cordua è una donna di 55 anni, collaboratrice di giustizia e condannata all’ergastolo: ha raggiunto un traguardo importante, la laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione all’Università di Cassino. Ha discusso questa mattina la tesi in Tecnologie dell’istruzione e dell’Infanzia, affrontando con la commissione il tema «Una finestra sul mondo attraverso la tecnologia e l’istruzione in carcere: un ponte tra offline e online».

Chi è Enrichetta

La neodottoressa Enrichetta Cordua è la figlia di Giuseppe Cordua, ucciso in un agguato di camorra nel marzo 2007 nell’ambito dello scontro tra i clan di Ercolano. Lei, secondo gli inquirenti, diventa la reggente del clan Birra-Iacomino, storico cartello camorristico radicato ad Ercolano e attivo nel controllo del traffico di droga e delle estorsioni nella zona vesuviana.

Foto: Saverio De Giglio © Imagoeconomica

La condanna all’ergastolo arriva nell’aprile 2015: per l’omicidio di Gennarino Brisciano, uomo legato alla fazione rivale degli Ascione-Papale, avvenuto durante la sanguinosa faida tra i clan. Lei per il pm Antimafia Pierpaolo Filippelli, fu doppiamente protagonista dell’agguato: avrebbe partecipato alle fasi organizzative dell’omicidio e dato il segnale ai killer quando la vittima, finito di fare colazione a casa della sorella, uscì in strada.

Troppo giovane Enrichetta, troppo sangue. Nel febbraio 2016, a pochi mesi dalla condanna definitiva ha deciso di iniziare a collaborare con la Giustizia. Non potrà tornare indietro e cancellare il passato ma Enrichetta ha scelto di non rinunciare alla possibilità di costruire qualcosa di diverso. Perché anche quando la libertà è destinata a restare lontana, lo studio può aprire nuovi orizzonti, offrire strumenti per comprendere meglio gli altri e dare un valore diverso al proprio presente.

Dal potere del clan alla forza della conoscenza

Enrichetta Cordua durante la discussione della tesi

È questa la storia che accompagna il traguardo universitario raggiunto nell’ateneo cassinate. Non soltanto un esame da superare, una tesi da discutere e un titolo da conquistare ma il risultato di un percorso che dimostra quanto la formazione possa incidere sulla vita di una persona, anche quando il futuro sembra già scritto da una condanna definitiva.

Il passaggio è profondo. Chi ha conosciuto il potere esercitato all’interno di un’organizzazione criminale si trova oggi davanti a un’altra forma di forza: quella della conoscenza. Non più il controllo sugli altri, ma la possibilità di comprendere. Non più il potere legato al clan ma la fatica di apprendere, di mettersi alla prova, di confrontarsi con le discipline umanistiche e sociali.

È un cambiamento che non si misura soltanto con un voto o con una pergamena. Studiare significa dedicare tempo ed energie a qualcosa che richiede impegno, costanza e capacità di mettersi in discussione. Significa imparare a guardare la realtà da prospettive differenti e acquisire conoscenze che, in futuro, possono diventare utili anche per gli altri.

La seconda possibilità

Naturalmente, una laurea non cancella le responsabilità e non riscrive ciò che è accaduto. La Giustizia segue il suo corso, così come restano le conseguenze delle scelte compiute. Ma riconoscere il valore di questo risultato significa anche comprendere che una persona non deve essere privata, per il solo fatto di essere detenuta, della possibilità di crescere e di cambiare il proprio modo di stare al mondo.

Per una donna condannata all’ergastolo, il significato di questa conquista è ancora più particolare. La laurea non rappresenta la promessa di una vita fuori dal carcere. È un traguardo personale e culturale, uno spazio di crescita che resta possibile anche quando la prospettiva della libertà è preclusa. Il tempo della detenzione può essere impiegato anche per imparare, acquisire competenze e maturare una consapevolezza diversa.

Il Polo universitario penitenziario

Sarah Grieco

Dietro questo risultato c’è il lavoro del Polo universitario penitenziario dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, sostenuto dall’impegno dell’avvocato Sarah Grieco, che all’università di Cassino insegna Esecuzione Penale e che si prodiga in questi progetti fin dall’inizio, e dalla collaborazione con l’amministrazione penitenziaria.

Il progetto parte da un principio fondamentale: il diritto allo studio non si ferma davanti alle mura di un istituto di pena. Anche chi sta scontando una condanna deve poter accedere alla formazione, confrontarsi con il sapere e trovare occasioni concrete per la propria crescita personale.

È un lavoro che richiede organizzazione, collaborazione tra istituzioni, docenti disponibili ad accompagnare gli studenti e personale capace di rendere possibile un percorso formativo in condizioni complesse. Studiare in carcere significa affrontare difficoltà quotidiane, fare i conti con tempi e spazi limitati e trovare la motivazione per andare avanti anche quando il traguardo sembra lontano.

La collaborazione costante tra l’ateneo e l’amministrazione penitenziaria contribuisce a trasformare un principio costituzionale in un’opportunità concreta. Non una concessione, ma la possibilità di esercitare un diritto e di investire sulla formazione anche in una condizione di privazione della libertà.

La prima detenuta laureata

L’Università di Cassino, che ad oggi vanta oltre 60 detenuti iscritti, aveva già mostrato il valore di questa esperienza con la laurea conseguita nel 2023 da un detenuto attraverso il percorso universitario penitenziario. A quella se ne sono aggiunte altre nel corso di questi anni ma è la prima volta che a conseguire il titolo è una donna.

Risultato ancora più importante visto che in Italia le detenute laureate sono pochissime: appena 59, dall’ultimo rapporto Antigone. Un nuovo risultato che arricchisce quel cammino e conferma l’importanza di progetti che permettono alle persone detenute di non interrompere il proprio percorso di apprendimento.

La seduta nell’Aula Magna dell’ateneo nell’ambito della sessione autunnale dell’anno accademico 2025-2026. La commissione è stata presieduta da Pio Alfredo Di Tore e composta da Antonio Cuccaro, Paloma Filippo Gomez, Rosella Tomassoni, Alessandra Zanon, Monica Di Domenico, Giovanna Amendola, Mirco Zurlo e Paola Pela. Presenti, oltre all’avvocato Grieco, anche diversi docenti impegnati da tempo nel settore della devianza come Maurizio Esposito, oltre al personale amministrativo coinvolto a vario titolo nei progetti penitenziari e ai numerosi tutor (studenti e laureati Unicas) che affiancano i detenuti quotidianamente nel loro percorso formativo.

Rieducazione e responsabilità

La discussione della tesi e il conseguimento del titolo rappresentano il momento conclusivo di un percorso che ha richiesto impegno e costanza. Ma il significato di questa laurea va oltre il risultato accademico: racconta ciò che può accadere quando le istituzioni decidono di investire nella formazione delle persone detenute, senza rinunciare al principio della responsabilità individuale.

L’articolo 27 della Costituzione stabilisce che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è una formula da ricordare soltanto nelle occasioni ufficiali ma un principio che deve trovare applicazione concreta attraverso opportunità di studio, formazione e crescita. La storia di questa donna non va trasformata in una favola a lieto fine. La condanna resta, così come restano le responsabilità legate al passato. Proprio per questo il traguardo raggiunto assume un significato importante: dimostra che la rieducazione non è una parola astratta e che investire nella cultura significa offrire strumenti per affrontare in modo diverso il proprio percorso di vita.

Dal potere di un clan alla forza della cultura: non è il racconto di un passato cancellato, ma di una strada diversa intrapresa nel presente. È il significato più profondo di un progetto che non promette scorciatoie e non dimentica la giustizia, ma riconosce che anche una persona condannata può continuare a imparare. Perché una pena può togliere la libertà, ma una società che crede davvero nella rieducazione non deve rinunciare a offrire strumenti per cambiare. Anche quando le sbarre restano chiuse, i libri possono aprire una porta.