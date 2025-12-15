Frosinone, ecco la stagione teatrale: al “Vittoria” e non in… Consiglio

Presentato il ricco ed articolato cartellone degli spettacoli di scena nel rinnovato Teatro Vittoria. Si partirà il 17 gennaio con la prima delle 8 rappresentazioni. Il Comune, grazie alla collaborazione con l'ATCL, dovrà sostenere un investimento molto contenuto

Silenzio in sala. Su il sipario. Con la delibera di Giunta 401 l’amministrazione Comunale del capoluogo ha approvato ufficialmente la Stagione Teatrale 2026 del Teatro Vittoria. Si è affidato ancora una volta ad un partner di consolidata esperienza: l’ATCL – Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio.

Un delibera formalmente lineare, votata all’unanimità, ma che politicamente arriva in un momento in cui la maggioranza consiliare è chiamata a dimostrare compattezza, almeno sugli eventi culturali. Mentre su altri dossier (coesione politica-BRT-azzeramento di Giunta- candidature 2027) il copione appare decisamente più complicato.

Cartellone ricco, investimento contenuto

Il sindaco Riccardo Mastrangeli

La giunta guidata dal sindaco Riccardo Mastrangeli ha dunque dato il via libera a una stagione ricca composta da otto spettacoli, in programma dal 17 gennaio al 9 maggio 2026 presso il rinnovato teatro dislocato in pieno centro storico.

Il modello è quello ormai collaudato. ATCL si occupa di cachet, compagnie, promozione e gestione degli incassi. Il Comune mette a disposizione il teatro, i servizi tecnici, la biglietteria e perfino la numerazione delle poltrone.

Non è una metafora, è scritto davvero a pagina 3 della delibera. Il contributo diretto del Comune all’ATCL è di 5.000 euro, mentre gli oneri complessivi a carico dell’Ente ammontano a 11.570 euro, coperti dal bilancio 2025 su tre capitoli distinti. Un investimento contenuto, politicamente “sicuro”, che consente alla maggioranza di rivendicare attenzione alla cultura senza esporsi a polemiche (inevitabili) su cifre o affidamenti.

Gli spettacoli

Ecco, nel dettaglio, l’intera stagione teatrale 2026, con date, titoli e interpreti così come approvati in delibera:

Sabato 17 gennaio 2026 – ore 21.00

Amore e amori di David Conati

con Matilde Brandi, Francesco Branchetti, Isabella Giannone

Regia: Francesco Branchetti Sabato 31 gennaio 2026 – ore 21.00

Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello

con Irma Ciaramella, Ivano Falco, Gino Auriuso, Ornella Ghezzi,

Ottavia Orticello, Gioele Rotini

Regia: Gino Auriuso Venerdì 20 febbraio 2026 – ore 21.00

Genitori vs figli di Antonio Pisu

con Federico Perrotta, Valentina Olla e cast in via di definizione

Regia: Federico Perrotta Domenica 1 marzo 2026 – ore 18.00

Made in Italy di David Norisco

con Barbara De Rossi

e orchestra filarmonica di quattro elementi

Regia: Francesco Branchetti Sabato 14 marzo 2026 – ore 21.00

Piccole donne non devono morire

liberamente ispirato ai romanzi di Louisa May Alcott

Scritto, diretto e interpretato da Francesca Pica e Maria Scorza Domenica 29 marzo 2026 – ore 18.00

Brigitte Bardot. Scandalo e solitudine

di P. Bellucci, F. Lombardi, F. Catalano

con Patrizia Bellucci

Regia e musiche: Fabio Lombardi Sabato 18 aprile 2026 – ore 21.00

El Fùtbol

con Ettore Bassi, Gianvito Pulzone, Oscar Bellomo

Regia: Francesco Branchetti Sabato 9 maggio 2026 – ore 21.00

Meglio di niente – I Carta Bianca

Regia: Daniele Graziani e Lucio Dal Maso

Testo: Federico Maria Isai, Alessio Moneta

Un programma con diversi generi

Un cartellone equilibrato, tra classici, attualità e nomi televisivi, pensato per intercettare pubblici diversi. Un po’ come la maggioranza Mastrangeli: composita, variegata (in senso trasversale) e sempre in cerca del pubblico giusto.

Curioso notare come, mentre sul palco si alterneranno testi su famiglia, identità, conflitti generazionali e scandali, in Aula consiliare il clima politico resta estremamente drammaturgico. Al di là della facile ironia, la Cultura resta uno dei pochi terreni dove la maggioranza riesce ancora a recitare a copione unificato, senza improvvisazioni.

A Frosinone c’è chi va a teatro per divertirsi emozionarsi ed applaudire e chi, invece, il teatro lo frequenta ogni giorno, a Palazzo Munari.