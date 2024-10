Il ritmo di una storia da leggere

"Mea Culpa - Infiltrazioni letali" è l'opera prima del giornalista di Teleuniverso, che ci consegna una storia potente di camorra

Ritmo. Nella narrativa il ritmo è tutto, perché una buona storia non sempre diventa una storia bella da leggere. E ci sono pastoie che l’autore, in perfetta buona fede, non coglie e non scioglie. Non lo fa perché è rapito dal “furor” di affastellare dati su date, personaggi su situazioni, incisi su verbi principali e lessico ficcante su parole neutre. A volte accade che la magia non scatti, ed un libro non prenda quel grip ammaliante, ma resta bello.

Perché chiunque ne scriva uno magari neanche lo sa, ma è un totem di resistenza. Un’altana del forte che difende l’umanità dal suo essere diventata irrimediabilmente cretina ed epidermica in ogni sua fibra. Altre volte gli elementi vanno a crogiolo perfetto, si fondono e la magia accade. E perciò accade che viene fuori un gran bel libro come “Mea Culpa – Infiltrazioni Letali”. Lo ha scritto Fabio Cortina, mezzobusto televisivo che non è rimasto intrappolato nel loop spigoloso della cronaca con il suo rigore. Ma ha scelto il respiro profumato della letteratura: che consente di raccontare, descrivere, spaziare in quegli ambiti che la cronaca non consente. Lo ha affidato alle stampe per i tipi e l’egida editoriale di Edizioni &100 Marketing.

Il giornalista che narra di un giornalista

Fabio Cortina

Narra di Riccardo Cervoni, che è giornalista anche lui. Giovane ed affamato di verità, come dovrebbero essere tutti coloro che fanno questo mestiere e che, la verità, non arrivano mai a cornificarla con la verosimiglianza. La vita professionale e personale di Riccardo, due cose fuse ed inscindibili quanto fai il giornalista, si incrocia con quella di Francesco Vitale.

Che è un camorrista in disuso nel presente, ma che è stato letale nel passato. Tanto letale da essere depositario di segreti inconfessabili che certificano un dato. E qui scatta il primo meccanismo che narrativamente è una briscola: il dato è quello, storico, per cui Cassino ed il Cassinate sono zone in cui la camorra opera, e questo è esattamente il punto in cui intreccio narrativo e sfondo storico vanno a crasi perfetta nel lavoro di Cortina.

Su due direttrici: la prima, che è quella per cui il romanzo è costellato da “loci” che rimandano direttamente una robusta percentuale di lettori al loro personale vissuto. Villa Santa Lucia, Boville Ernica, San Vittore del Lazio, Cervaro, la Città Martire, Arce… Sono tutti posti in cui la plausibilità di una camorra attiva e sotterraneamente dominante è forte. Talmente forte che la capacità di Cortina di disegnarne trame, appetiti, strategie ctònie ed attori quasi demoniaci nella loro basicità criminale ne risulta esaltata.

Un Cassinate futuribile, o scongiurabile

L’Aula della Corte d’Assise di Cassino

Tutto questo senza però scadere in quel provincialismo mirato che di solito serve ad allamare i lettori locali con il meccanismo dell’identificazione geografica. Il narrato di Cortina è quindi di ampio respiro e non ha mire da cortile.

La seconda direttrice che accompagna il lettore è quella, scenografica ma mai forzata, di un universo malommo che, rispetto alla realtà, è andato in triste upgrade. E che picchia, estorce, traffica in droga su volumi giganti, si infiltra, domina, sporca il mandato amministrativo pubblico ed ammazza come se queste terre fossero il Rione Berlingieri o Via Cupa dell’Arco dei primi 2000.

L’espediente dell’autore è vincente, perché in “Mea Culpa” Cortina non ha cambiato tavolozza dei colori, ha solo preso quelli pastello di una plausibilità spesso asseverata dagli atti giudiziari e li ha resi fluo, forti, sfacciati ed impossibili da ignorare. Veristi ma impertinenti, diremmo. Nei libri a volte c’è un messaggio, una morale storiografica, e ci sono volte in cui essa si palesa senza le forzature di chi vuole per forza partorire un’opera “etica”.

Il memoriale che inchioda un territorio

Mea Culpa, fin dal titolo, è così: quel piglio cassandresco ce l’ha, e lascia il lettore con la sensazione civica per cui, ove non si vigilasse, anche il Cassinate potrebbe diventare bolo semi digerito di una camorra bulimica. Camorra che finora a Nord di Agro Aversano e Basso Pontino ci ha solo scritto trame danarecce di ritorno.

Vitale ha scritto un memoriale ed in quel memoriale ci sono le prove provate che inchiodano una terra sporcata dai peggiori appetiti. E Riccardo Cervoni è quello che entrerà in possesso di quel memoriale, diventando perno di una serie di eventi che stanno tra noir in purezza e tragedia greca.

Un narrato in cui ogni figura, a cominciare dall’ufficiale del Carabinieri che mette a somma affetto per il giornalista e mission investigativa, sta a servizio di una missione. Tampinare la verità fino allo scomodo finale.

Il singolo eroe e l’eroismo sociale

don Giuseppe Diana ucciso in chiesa dalla camorra

Un finale che sa di esegesi e dito puntato sulle responsabilità di una Terra che lotta convinta contro le male ma che forse non lo fa abbastanza. E che cerca di esorcizzare le ghenghe organizzate solo grazie all’opera di tanti professionisti eccezionali che ne stanano giorno per giorno le fregole. Terra che lotta per mano dei suoi uomini e donne migliori, ma forse al punto da capire che, contro la camorra, più che singoli eroi, serve una società sana a monte.

Un sistema complesso che ne rigetti il Verbo prima ancora che le azioni. E che faccia come Giancarlo Siani, Pippo Fava, Don Peppe Diana… E come Riccardo Cervoni, che alla fine è l’alter ego di quello che tutti dovremmo essere.