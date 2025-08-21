Il senso di comunità di Caperna, che vuole che tutti siano parte di un tutto

Al via la seconda edizione di "Contrade in Fasti", il teatro strada itinerante che toccherà gradualmente ogni contrada del territorio

Il preambolo è cruciale, quanto meno per intendere il contesto: con una superficie di quasi 120 km quadrati Veroli è il Comune più esteso della Provincia di Frosinone. All’interno di quell’area vastissima che da Frosinone lambisce l’Abruzzo occidentale ci potrebbero stare benissimo i territori del Capoluogo, di Alatri e di Ferentino messi assieme, e ne avanzerebbe ancora un po’.

Il tutto all’insegna di una diversità di scenari che arricchisce ancor di più il patrimonio di quella comunità. E proprio da questa parola, “comunità”, il sindaco Germano Caperna è voluto partire nel mettere il grandangolo alla sua prospettiva amministrativa.

Il senso è evidente ma non sempre è stato colto, non così appieno, almeno. In ordine agli eventi (e non solo) che caratterizzano un Comune da questo punto di vista leader in Ciociaria e non solo non esiste solo il centro storico. Esiste invece ogni località municipale deve poter partecipare appieno e figurare nel carnet delle manifestazioni.

Lo start il 26 agosto

Il senso di “Contrade in Fasti” con start dal 26 agosto sta tutto qua. E sta meglio ancora nelle parole di Caperna: “Dopo il successo della prima edizione, Contrade in Fasti torna con il suo carattere itinerante, che rappresenta il vero filo conduttore della manifestazione”.

Filo e chiave che consistono nel “portare il teatro di strada in contrade sempre diverse, così da coinvolgere l’intero territorio”.

Ha spiegato ancora il primo cittadino ernico: “Quest’anno proponiamo sei serate, ovviamente in altre zone rispetto allo scorso anno, con l’obiettivo di far vivere la magia dei Fasti anche a chi non ha potuto partecipare all’evento del centro storico”.

La parole di Caperna

Germano Caperna

Che significa? Che, essendoci il bisogno di coinvolgere, ad esempio, la popolosa contrada di Santa Francesca (che da sola conta più abitanti di molti Comuni autonomi del Frusinate) quest’anno toccherà ad essa ma anche ad altre zone.

Caperna, che nell’iniziativa ha potuto godere in particolare del supporto della vicesindaca con delega alla Cultura Francesca Cerquozzi, ha spiegato come la vede lui a chiosa.

Così: “È un’occasione per sentirci sempre più comunità abbracciando progressivamente tutto il nostro vasto territorio comunale”.

Il teatro di strada ovunque

La seconda edizione di Contrade in Fasti rientra nel novero degli eventi promossi nel cartellone estivo dall’Amministrazione comunale di Veroli. E’ una kermesse che si propone di portare il teatro di strada in viaggio sul territorio.

Una nota stampa di Piazza Mazzoli spiega che “dalle quattro serate del 2024, per quest’anno aumentano gli appuntamenti con 6 giorni in programma”. E con quali eventi specifici?

Si inizierà martedì 26 agosto a La Vittoria con lo spettacolo per grandi e piccoli dello Stramagante. La stessa magia toccherà il 27 agosto Gli Angeli e mercoledì 28 Sant’Angelo in Villa. Dal 29 agosto a Santa Francesca in scena Gl’ Manecut con il loro “Miracolo a Bauco”, che arriverà poi a San Giuseppe le Prata il 1 settembre per chiudere la manifestazione a Scifelli il 2 settembre.

Si tratta di un progetto ambizioso, che punta al senso di partecipazione attiva di ogni parte d una comunità che vuole dare polpa al proprio nome.

Un progetto ambizioso

Il palazzo municipale di Veroli

Un progetto che, già dal suo avvio, si è posto l’obiettivo di “estendere in maniera capillare l’iniziativa in tutto il territorio comunale”.

Le contrade protagoniste di quest’anno sono diverse dalla prima edizione: una scelta precisa che verrà confermata anche in futuro, così da coinvolgere, edizione dopo edizione, l’intera Città di Veroli.

Così ché tutti siano parte di un tutto che non dimentica nessuno: nell’affrontare i problemi e nel ridere ogni tanto, come è giusto che sia, degli stessi.