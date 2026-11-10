Il Settantasette non è mai finito. I sogni ribelli di un ragazzo di provincia

Il 1977 non fu un anno come gli altri. È un anno che non passa. Perché vide la nascita di un Movimento che ebbe la forza di dare una visione ed un'illusione ad un'intera generazione di poter cambiare il mondo. Il racconto di quegli anni riletti con gli occhi di oggi da uno dei protagonisti

Antonella Iafrate Se è scritto chiaro si capisce

Ci sono anni che non passano. Restano lì, appoggiati da qualche parte nella memoria, con le loro canzoni, le parole d’ordine, gli amori, le illusioni e persino gli errori. Il 1977 è uno di questi. Un anno che non ha mai accettato di diventare soltanto una pagina di storia, perché continua a interrogare chi lo ha vissuto e a incuriosire chi è arrivato dopo. Cinquant’anni non sono bastati per metterlo definitivamente in archivio. E forse non basteranno nemmeno altri cinquanta.

Cosa è stata quella stagione per Cassino? E per i liceali che in quegli anni frequentavano il Carducci, con i loro sogni e le loro illusioni? Soprattutto con un mondo davanti da cambiare. E com’è stata quella stagione per i giovani universitari che dalla provincia andavano a Roma? Quanto e come li ha plasmati la Capitale durante gli Anni di Piombo e di Romanzo Criminale? A provare a spiegarlo è, con l’esperienza di oggi, uno di quei ragazzi, si chiama Enzo Di Brango: scrittore, saggista, sindacalista e attivista politico.

Componente fino al 2021 del Comitato di Redazione della rivista “Quaderni del Sud-Quaderni Calabresi” diretta da Francesco Tassone, collaboratore della rubrica Diploteca per l’edizione italiana di Le Monde diplomatique; presidente del Forum “Giustizia e Libertà” del Salento. Per una stagione della sua vita è stato anche volto televisivo: anchorman dei Tg dell’emittente Teleuniverso che sul finire di quegli Anni 70 muoveva i primi passi nell’etere finalmente libero.

La scelta difficile

Enzo Di Brango ha scelto di fare una cosa non proprio comodissima per chi ha attraversato quegli anni: raccontarli attraverso se stesso. Lo fa con La stagione dei sogni ribelli. Il Settantasette di un provinciale a Roma, in uscita per Odradek dal 10 dicembre 2026, alla vigilia del cinquantenario del movimento del Settantasette.

Niente santini, niente nostalgia da album di famiglia, niente tribunali allestiti a distanza di mezzo secolo. Piuttosto, un viaggio nella memoria che parte dal liceo classico Giosuè Carducci di Cassino e arriva alle assemblee della Sapienza di Roma. Una storia personale che finisce inevitabilmente per incrociare una storia collettiva . Perché certe generazioni non si limitano ad assistere agli avvenimenti: ci entrano dentro, qualche volta senza sapere bene dove finiranno.

Il racconto comincia nell’autunno del 1975. A Cassino, tra le aule del Carducci, la cultura classica, le letture, le discussioni e la musica, un ragazzo comincia a mettere insieme le domande che contano. È ancora la provincia, con i suoi confini e i suoi orizzonti, ma qualcosa sta cambiando. Poi arriva Roma. E con Roma l’università, le assemblee, le appartenenze politiche, il confronto con un mondo nel quale le idee non sono più soltanto materia di discussione: diventano scelte, comportamenti, conflitti.

La soglia

Luciano Lama lascia La Sapienza scortato dal servizio d’ordine il 17 febbraio 1977 (Foto © Pasquale Vilardo)

Il protagonista ha diciotto anni quando scopre che la storia può smettere di essere una faccenda da libri di scuola e irrompere nella vita quotidiana. Nel capitolo iniziale La soglia Enzo Di Brango lo racconta con una frase che contiene il senso dell’intero viaggio: «La storia non è qualcosa che si studia soltanto nei libri, ma qualcosa che può irrompere all’improvviso dentro la tua vita e chiederti da che parte stai». E il Settantasette, da questo punto di vista, non concede molti tempi supplementari.

Ci sono le giornate di febbraio alla Sapienza, la contestazione di Luciano Lama, le vicende di Bologna, la morte di Francesco Lorusso, l’uccisione di Giorgiana Masi. Gli avvenimenti grandi e quelli che diventano grandi nella vita di chi li attraversa. Attorno, amicizie, amori, paure e desideri. Perché una stagione politica non è fatta soltanto di manifesti, assemblee e parole d’ordine. È fatta anche di persone che si incontrano, si riconoscono, si innamorano, litigano e qualche volta si perdono.

C’è anche la musica. Dai grandi miti del rock alla canzone d’autore, accompagna la formazione di un immaginario comune. Non è una colonna sonora messa lì per rendere più gradevole il ricordo: è uno dei linguaggi attraverso cui una generazione impara a riconoscersi.

Niente assoluzioni

Una manifestazione del Movimento del 77

Ma il libro non cerca una comoda assoluzione per i ragazzi di allora. Anzi, uno dei suoi passaggi più interessanti riguarda proprio la distanza tra le idee proclamate e i comportamenti quotidiani. Si può contestare il potere e riprodurne le gerarchie nelle proprie relazioni? Si può parlare di liberazione e continuare a esercitare forme di dominio? La rivoluzione deve fermarsi sulla porta di casa o entrare anche nelle relazioni personali?

Il femminismo porta queste domande al centro della scena e costringe il protagonista a misurarsi con le proprie abitudini, con il rapporto tra uomini e donne e con le contraddizioni di ambienti che si dichiarano rivoluzionari ma non sempre riescono a esserlo nella vita di tutti i giorni. È una delle parti in cui il racconto individuale si misura con una questione collettiva: cambiare il mondo significa anche essere disposti a cambiare se stessi.

A raccontare, però, non è soltanto il ragazzo che c’era. Accanto alla sua voce compare quella dell’adulto, che torna su entusiasmi, ingenuità, errori e sconfitte. La memoria, qui, non funziona come una macchina per lucidare il passato. Non cancella le crepe e non trasforma ogni scelta in una buona scelta.

La dispersione

La manifestazione di Bologna del Movimento del 77

Ci sono la frattura con la sinistra istituzionale, le tensioni tra creatività e irrigidimento ideologico, la radicalizzazione del conflitto. E poi la dispersione. Il passaggio agli anni Ottanta porta con sé separazioni, arresti e vite spezzate dalla droga. Il tempo dei sogni incontra il conto delle conseguenze. Anche questo fa parte della storia, anche questo merita di essere raccontato.

Da quella stagione emerge, nella ricostruzione di Enzo Di Brango, una sensibilità socialista libertaria, costruita sul legame tra giustizia sociale e libertà individuale. Un’eredità che non pretende di consegnare risposte definitive, ma conserva domande ancora aperte.

È forse questo il senso più interessante di La stagione dei sogni ribelli: non raccontare il Settantasette come un mondo perduto da rimpiangere o una stagione da condannare, ma restituirgli la sua complessità. Con le passioni e le contraddizioni, la voglia di cambiare tutto e la difficoltà di capire fino in fondo che cosa significhi davvero farlo.

Il messaggio per chi non c’era

Enzo Di Brango

Il ragazzo partito dal Carducci di Cassino per arrivare alla Sapienza di Roma ha oggi lo sguardo di chi può tornare su quella strada senza doverla dipingere più bella di quanto fosse. E senza nascondere dove portavano certi incroci.

Il libro parla anche a chi nel 1977 non era ancora nato. A chi conosce quella stagione attraverso i racconti, i libri e le fotografie in bianco e nero. Perché la memoria non è una proprietà privata di chi c’era. È un’eredità da consegnare, possibilmente senza imbalsamarla.

Ci sono anni che non finiscono. Il Settantasette è uno di questi. E certi sogni, anche quando cambiano forma, continuano a fare domande.