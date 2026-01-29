Il silenzio si apre: l’Appartamento Papale di Montecassino diventa visitabile

Per la prima volta l’Appartamento Papale dell’Abbazia di Montecassino apre al pubblico. Un gesto culturale e spirituale che, nel mese di Santa Scolastica, restituisce alla comunità un luogo di memoria, raccoglimento e dialogo con il presente.

Ci sono luoghi che non sono semplici spazi, ma strati di tempo. L’Appartamento Papale dell’Abbazia di Montecassino è uno di questi. Per secoli è rimasto riservato, attraversato solo da passi solenni e da silenzi carichi di preghiera. Oggi, per la prima volta, l’Abbazia compie un gesto nuovo e insieme antico: apre quel luogo al pubblico, condividendone la memoria e il significato più profondo.

È qui che hanno alloggiato tutti i Pontefici giunti in visita a Montecassino. È qui che ha soggiornato anche Joseph Ratzinger, Papa Benedetto XVI, in uno spazio che non parla di potere ma di raccoglimento, essenzialità e ascolto. Aprire oggi l’Appartamento Papale non è solo una novità storica: è una scelta culturale e spirituale, un modo diverso di dialogare con il presente senza tradire la propria identità.

L’apertura ufficiale è fissata per domenica 1 febbraio. Dal 2 al 28 febbraio l’Appartamento sarà visitabile esclusivamente su prenotazione, perché certi luoghi non si consumano: si attraversano con rispetto.

Santa Scolastica e il tempo della memoria condivisa

dom Luca Fallica

La decisione si inserisce nel solco delle celebrazioni in onore di Santa Scolastica, che per tutto il mese di febbraio abbracceranno l’Abbazia di Montecassino, la città di Cassino e Villa Santa Lucia, dove sorge la chiesetta dell’Incontro. Un luogo piccolo ed essenziale, eppure centrale nella geografia spirituale benedettina.

Domenica 8 febbraio, proprio lì, sarà celebrata una Santa Messa dall’Abate di Montecassino, Dom Luca Fallica: un momento che tiene insieme comunità, territorio e radici.

La tradizione racconta che fosse questo lo spazio dell’incontro tra Scolastica e Benedetto, gemelli non solo nel sangue ma nello spirito. Lei scendeva dal monastero di Piumarola, lui dall’Abbazia, lungo quello che oggi chiamiamo Sentiero di San Benedetto. Non erano incontri frequenti, ma necessari. Come se bastasse una volta l’anno per riconoscersi e ritrovare l’essenziale.

Scolastica, l’altra metà della Regola

L’ultimo incontro tra San Benedetto e Santa Scolastica

Scolastica non è una figura laterale nella storia benedettina. È l’altra metà di un cammino. Nata a Norcia nel 480, scelse la vita monastica rinunciando a ogni eredità, fondò il monastero femminile ai piedi di Montecassino e diede forma a una spiritualità che non separa la regola dall’amore. Le sue spoglie, dal 10 febbraio 543, riposano nella cripta dell’Abbazia, accanto a quelle del fratello: come se nemmeno la morte avesse potuto dividerli.

San Gregorio Magno racconta l’ultimo incontro tra i due come una lezione che attraversa i secoli. Benedetto voleva partire, fedele alla regola. Scolastica voleva restare, fedele all’amore. Pregò. Pianse. E il cielo rispose con un temporale improvviso. Benedetto comprese. E rimase. «Poté di più colei che più amò».

Non è solo un episodio agiografico: è una chiave di lettura di un’intera esperienza spirituale.

Una porta che si apre, un senso che continua

Dentro questo orizzonte si colloca l’apertura dell’Appartamento Papale. Non come concessione, ma come atto di fiducia. Un modo per dire che la memoria, se resta chiusa, si spegne; se viene condivisa, continua a parlare.

Nel mese dedicato a Santa Scolastica, Montecassino sceglie così di raccontarsi non solo come monumento, ma come luogo vivo, dove il silenzio non è assenza ma presenza. E dove ogni porta che si apre non sottrae sacralità, ma la rende comprensibile anche al nostro tempo.