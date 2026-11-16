Il teatro gratuito a Isola del Liri è un atto politico

La storica sala rilancia il teatro popolare con l'ingresso libero. Una scelta rivoluzionaria e coraggiosa perché difendere i presidi culturali salva la provincia

Irene Mizzoni Phoenix ex cineribus suis resurget

​Le province italiane vengono svuotate di servizi ogni giorno I piccoli centri rischiano di ridursi a dormitori per pendolari. Oppure diventano semplici vetrine turistiche da consumare nel fine settimana, tra un aperitivo e una foto ricordo. In questo scenario, la resistenza di un presidio culturale indipendente è una vera anomalia politica.

​Un presidio storico lungo settant’anni

Il Cinema Teatro Mangoni

​A Isola del Liri questa anomalia ha un nome preciso: il Cinema Teatro Mangoni . Inaugurato nel novembre del 1957 in Via Roma, a due passi dalla Cascata Grande, non è mai stato solo un cinema. È uno spazio di aggregazione pubblica . È un luogo fisico in cui la comunità si incontra, si riconosce e discute. E vive momenti di cultura come può essere un film o uno spettacolo teatrale. Insomma un luogo quasi sacro: simbolo di civiltà nell’accezione più ampia e nobile del termine.

​Oggi il mercato dell’intrattenimento ci spinge in tutt’altra direzione. Le piattaforme di streaming ci chiudono in casa, davanti a uno schermo, abituandoci a un consumo culturale solitario e passivo tra un serie e l’altra, tra un talent show e un film, tra il campionato italiano e quello inglese.

Tenere accese le luci di una sala storica significa opporsi a questo isolamento. Significa rivendicare il diritto allo spazio condiviso. Isola del Liri e tutto il territorio devono essere orgogliosi di avere una struttura come il “Mangoni”. E se mai servisse dovrebbero essere pronti per difenderla.

​Il ritorno della Stagione Teatrale Isolana

La presentazione della Stagione Teatrale Isolana 2026/2027

​ La dimostrazione concreta di questa resistenza arriva con la Stagione Teatrale Isolana 2026/2027 . Il progetto nasce da una sinergia virtuosa sul territorio. Da un lato c’è l’Amministrazione comunale, con il Sindaco Massimiliano Quadrini e l’Assessorato alla Cultura guidato da Stefano Vitale. Dall’altro c’è il lavoro della Pro Loco con Lorenzo Mezzone e della FITA Frosinone, con il coordinamento di Piergiorgio Sperduti.

​Il dato più importante di questa rassegna è uno solo ed è rivoluzionario: quattro spettacoli su cinque sono a ingresso totalmente gratuito. Un grande segnale.

​Abbattere il costo del biglietto non è un dettaglio tecnico. È una scelta politica precisa e coraggiosa. In un momento segnato dal caro-vita, la cultura è spesso la prima voce tagliata nei bilanci delle famiglie.

Renderla gratuita significa eliminare ogni barriera economica. Significa restituire il teatro alla sua funzione originaria: un bene comune, aperto a tutti, indipendentemente dal reddito

​Un cartellone tra rete territoriale e satira

​Intendiamoci: gratuito non significa affatto di serie B . La rassegna unisce infatti il miglior teatro amatoriale – inteso nel suo senso più nobile, fatto per amore e passione – ai grandi nomi della scena nazionale.

​La stagione si è aperta il 12 novembre con la compagnia Ad Hoc in Na coccarda tricolore. Il resto del cartellone:

​17 dicembre 2026 sarà la volta di Tra palco e realtà con Vicini di stalla.

​21 gennaio 2027 saliranno sul palco gli anagnini Madeinterraneo APS (vincitori del premio Ruggito d’Attore 2026) con L’ispettore generale di Nikolaj Gogol.

​18 febbraio 2027 toccherà a Imprevisti e Probabilità con Il sogno di Moneva.

​Il gran finale, il 25 marzo 2027, porterà a Isola del Liri la satira di Valerio Aprea e Makkox con Lapocalisse (unico evento con biglietto a prezzo popolare).

​Fare rete contro la desertificazione della provincia

Il teatro come crocevia di esperienze

​La scelta di coinvolgere compagnie provenienti da diverse zone del Lazio e dalla Campania trasforma il Mangoni in un crocevia di esperienze. È la dimostrazione che mettere in relazione realtà diverse arricchisce il territorio molto più di qualsiasi evento calato dall’alto.

​La Ciociaria soffre da decenni la mancanza di una visione culturale strutturale. Troppo spesso la politica locale si limita all’ordinario o alla sagra estiva, utile per fare cassa ma incapace di lasciare radici. La sopravvivenza del Mangoni colma da anni questo vuoto istituzionale.

​L’importanza dell’agorà cittadina

Una stagione teatrale gratuita offre un’alternativa all’emigrazione culturale nei teatri romani e non solo come ad esempio l’Eliseo (Foto © Alessia Mastropietro / Imagoeconomica)

​Quando il tessuto associativo, la gestione privata di una sala storica e l’ente pubblico fanno fronte comune, la geografia sociale di una città cambia. Garantire alla Valle del Liri una stagione teatrale gratuita offre un’alternativa concreta all’emigrazione culturale dei giovani e alla solitudine degli anziani.

​Una città che perde il suo cinema e il suo teatro perde l’agorà in cui si forma lo spirito critico. Riaprire quel sipario a porte spalancate, senza chiedere nulla in cambio se non la presenza in sala, è oggi uno dei gesti più autenticamente politici che una comunità possa compiere.