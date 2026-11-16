Il teatro gratuito a Isola del Liri è un atto politico

La storica sala rilancia il teatro popolare con l'ingresso libero. Una scelta rivoluzionaria e coraggiosa perché difendere i presidi culturali salva la provincia
Le province italiane vengono svuotate di servizi ogni giorno I piccoli centri rischiano di ridursi a dormitori per pendolari. Oppure diventano semplici vetrine turistiche da consumare nel fine settimana, tra un aperitivo e una foto ricordo. In questo scenario, la resistenza di un presidio culturale indipendente è una vera anomalia politica.
Un presidio storico lungo settant’anni
A Isola del Liri questa anomalia ha un nome preciso: il Cinema Teatro Mangoni. Inaugurato nel novembre del 1957 in Via Roma, a due passi dalla Cascata Grande, non è mai stato solo un cinema. È uno spazio di aggregazione pubblica. È un luogo fisico in cui la comunità si incontra, si riconosce e discute. E vive momenti di cultura come può essere un film o uno spettacolo teatrale. Insomma un luogo quasi sacro: simbolo di civiltà nell’accezione più ampia e nobile del termine.
Oggi il mercato dell’intrattenimento ci spinge in tutt’altra direzione. Le piattaforme di streaming ci chiudono in casa, davanti a uno schermo, abituandoci a un consumo culturale solitario e passivo tra un serie e l’altra, tra un talent show e un film, tra il campionato italiano e quello inglese.
Tenere accese le luci di una sala storica significa opporsi a questo isolamento. Significa rivendicare il diritto allo spazio condiviso. Isola del Liri e tutto il territorio devono essere orgogliosi di avere una struttura come il “Mangoni”. E se mai servisse dovrebbero essere pronti per difenderla.
Il ritorno della Stagione Teatrale Isolana
La dimostrazione concreta di questa resistenza arriva con la Stagione Teatrale Isolana 2026/2027. Il progetto nasce da una sinergia virtuosa sul territorio. Da un lato c’è l’Amministrazione comunale, con il Sindaco Massimiliano Quadrini e l’Assessorato alla Cultura guidato da Stefano Vitale. Dall’altro c’è il lavoro della Pro Loco con Lorenzo Mezzone e della FITA Frosinone, con il coordinamento di Piergiorgio Sperduti.
Il dato più importante di questa rassegna è uno solo ed è rivoluzionario: quattro spettacoli su cinque sono a ingresso totalmente gratuito. Un grande segnale.
Abbattere il costo del biglietto non è un dettaglio tecnico. È una scelta politica precisa e coraggiosa. In un momento segnato dal caro-vita, la cultura è spesso la prima voce tagliata nei bilanci delle famiglie.
Renderla gratuita significa eliminare ogni barriera economica. Significa restituire il teatro alla sua funzione originaria: un bene comune, aperto a tutti, indipendentemente dal reddito
Un cartellone tra rete territoriale e satira
Intendiamoci: gratuito non significa affatto di serie B. La rassegna unisce infatti il miglior teatro amatoriale – inteso nel suo senso più nobile, fatto per amore e passione – ai grandi nomi della scena nazionale.
La stagione si è aperta il 12 novembre con la compagnia Ad Hoc in Na coccarda tricolore. Il resto del cartellone:
17 dicembre 2026 sarà la volta di Tra palco e realtà con Vicini di stalla.
21 gennaio 2027 saliranno sul palco gli anagnini Madeinterraneo APS (vincitori del premio Ruggito d’Attore 2026) con L’ispettore generale di Nikolaj Gogol.
18 febbraio 2027 toccherà a Imprevisti e Probabilità con Il sogno di Moneva.
Il gran finale, il 25 marzo 2027, porterà a Isola del Liri la satira di Valerio Aprea e Makkox con Lapocalisse (unico evento con biglietto a prezzo popolare).
Fare rete contro la desertificazione della provincia
La scelta di coinvolgere compagnie provenienti da diverse zone del Lazio e dalla Campania trasforma il Mangoni in un crocevia di esperienze. È la dimostrazione che mettere in relazione realtà diverse arricchisce il territorio molto più di qualsiasi evento calato dall’alto.
La Ciociaria soffre da decenni la mancanza di una visione culturale strutturale. Troppo spesso la politica locale si limita all’ordinario o alla sagra estiva, utile per fare cassa ma incapace di lasciare radici. La sopravvivenza del Mangoni colma da anni questo vuoto istituzionale.
L’importanza dell’agorà cittadina
Quando il tessuto associativo, la gestione privata di una sala storica e l’ente pubblico fanno fronte comune, la geografia sociale di una città cambia. Garantire alla Valle del Liri una stagione teatrale gratuita offre un’alternativa concreta all’emigrazione culturale dei giovani e alla solitudine degli anziani.
Una città che perde il suo cinema e il suo teatro perde l’agorà in cui si forma lo spirito critico. Riaprire quel sipario a porte spalancate, senza chiedere nulla in cambio se non la presenza in sala, è oggi uno dei gesti più autenticamente politici che una comunità possa compiere.