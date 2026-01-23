La “chiamata” di Marcianò al mestiere più bello del mondo: malgrado tutto

Il Vescovo delle Diocesi di Frosinone, Veroli, Ferentino ed Anagni-Alatri e l’omelia in occasione della festività del Patrono dei giornalisti

“Se sbaglio, voglio sbagliare piuttosto per troppa bontà che per troppo rigore”. Che è un po’ come (riba)dire che “un giornalista è una persona che scrive benissimo di cose che non conosce”. Il parallelismo tra San Francesco di Sales, Patrono dei giornalisti, ed una delle più fulgide interpretazioni di questo mestiere strambo è venuto spontaneo oggi. Una simmetria emersa con chiarezza in occasione della festività dedicata al santo cattolico che preferì la carità al rigore.

A renderla evidente è stato l’arcivescovo Santo Marcianò, l’ex Odinario Militare d’Italia al quale il Papa ha affidato la cura delle diocesi di Frosinone – Veroli – Ferentino e di Anagni – Alatri. Lo ha fatto questa mattina ripristinando un’antica tradizione che da qualche anno era stata accantonata: la celebrazione della Messa per i Giornalisti, nel giorno del loro Patrono. Monsignore è anche un giornalista. E così è chiamato a mettere insieme le verità del mondo e la Verità che il mondo lo governa.

Parole che abitano, non che scivolano

Il vescovo Santo Marcianò durante la messa per i Giornalisti

La sua omelia oggi non ha cercato effetti speciali e proprio per questo colpisce. Monsignor Marcianò parla ai giornalisti senza lusingarli e senza assolverli. Li chiama, piuttosto, alla radice del mestiere.

Il punto di partenza è semplice e radicale: prima di comunicare, la parola deve abitare. Abitare chi la pronuncia, lavorare dentro la coscienza, diventare carne prima ancora che titolo, post, immagine o clic. È una visione esigente, che rovescia la logica della velocità e dell’ansia da prestazione informativa.

Il cuore dell’omelia ruota attorno a tre verbi: comunicare, custodire, amare. Tre parole che, prese sul serio, sono un programma editoriale e insieme una disciplina morale.

Comunicare non significa solo “fare notizia” ma informare senza manipolare, resistere alla tentazione della superficialità, non ridurre la libertà a un simulacro. Custodire vuol dire difendere voci e volti umani in un tempo in cui le macchine rischiano di eroderli, fino a spegnerli. È un richiamo forte contro l’uso pigro dell’intelligenza artificiale e contro l’idea che la tecnologia possa sostituire empatia, responsabilità, giudizio.

Il verbo più difficile

Poi c’è l’amare, il verbo più difficile. Perché comunicare senza amore significa parlare senza ascoltare, trasformare il dialogo in monologo, costruire nuove Babele digitali invece di comunità . Qui l’omelia diventa quasi una radiografia del nostro tempo: tanta connessione, poca relazione.

Il richiamo al nome, alla firma, allo stile personale restituisce dignità al lavoro giornalistico. Dietro ogni parola c’è una persona, una storia, una responsabilità. Non contenuti anonimi ma vita che passa.

L’arcivescovo ha spiegato la differenza fra Parola e parole. Esortando a ché “la parola di Cristo abiti tra voi. Abiti, una parola che ci deve abitare dentro, vivere dentro; direi lavorare dentro prima di essere”. Cosa fa un giornalista se non prendere quel che è e metterlo a servizio di un’attività (anzi, una missione) sociale? Cosa fa se non provare, quotidianamente, “a coniugare questo verbo con altri tre verbi”?

La Parola e le parole…

E la comunicazione risponde in maniera diretta ad un’esigenza primaria: quella di libertà. Una libertà che oggi va verso la sua riduzione e occhieggia, tonta, alla sua stessa auto soppressione.

Con “il rischio di soccombere al totalitarismo e alla dittatura”. Fattori cupi che “limitano la libertà di pensiero e di espressione”. E il nodo ancora irrisolto dell’Intelligenza artificiale quindi? Essa è fascinosa e lusinghiera, lo dice anche il Papa. Lo è nel “generare contenuti accattivanti ma fuorvianti, manipolatori, dannosi, replicati. Per giudizi o stereotipi presenti nei dati di addestramento”. Perchè l’intelligenza sarà effettivamente creativa ma resta pur sempre artificiale: risponde in base agli schemi che qualcuno le ha impostato, alle informazioni che qualcuno ha selezionato e le ha dato in pasto.

Perciò essa a volte amplifica “la disinformazione, fino a far dimenticare che la tecnologia non può sostituire le capacità unicamente umane di empatia, di etica e di responsabilità morale”. E la domanda delle cento pistole che, in bocca ad un vescovo, assume il tono di una salva di cannone: “Dunque (…) è serio il rischio di una comunicazione senza verità?”.

Marcianò non ha dubbi, e per lui il parallelismo dosato fra la “Parola che guida le parole, le illumina, forse le significa. E quello che secondo me è custodire, sentite come titola Leone il suo messaggio, custodire voci e volti umani” e questo strambo mestiere è Santo come il suo nome. Anche quando laico.

Il mestiere e quel che provoca

Proseguendo nella citazione pontificale per cui “il futuro della comunicazione deve assicurare che le macchine siano strumenti al servizio e al collegamento della vita umana e non forze, forze che erodono la voce umana”. Perché la vita umana è forte solo se non è sottomessa a forze che ne mortifichino l’essenza, l’empatia, l’altruismo, il rispetto e il decoro.

Ed è “appartenenza, appartenenza ad una storia, ad una società, ad un ambiente” a cui il giornalista è chiamato a dare voce. E senza mai dimenticare che quella, questa è una “assunzione di responsabilità. E’ è la firma, il nome, è la firma che voi ponete sui vostri lavori, dietro il quale si riconosce un pensiero”.

In fondo, è un messaggio controcorrente e per questo necessario: il giornalismo non è tecnica, è umanità in esercizio. E se la parola riesce ancora a curare, a ricucire ciò che è spezzato, è solo perché qualcuno ha scelto di usarla come balsamo e non come arma.

San Francesco di Sales, oggi, probabilmente chiederebbe solo questo: meno rumore, più verità abitata.