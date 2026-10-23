La Ciociaria in vetrina a Rimini: il turismo si fa squadra e diventa un modello

Al TTG Travel Experience il progetto Destinazione Ciociaria conquista spazio anche nei panel nazionali. Dina Ravera, presidente di Destination Italia, promuove il lavoro di rete. Testa: «Il percorso con la Regione sta dando risultati». La DMO Terra dei Cammini invitata agli Stati Generali del Turismo Sostenibile.

C’è un modo di fare turismo che comincia da una cartolina. E un altro che prova a costruire una storia. La differenza è tutta qui: nel primo caso si vende un panorama, nel secondo si mette in movimento un territorio. A Rimini, al TTG Travel Experience, la Ciociaria ha dimostrato di avere imboccato la seconda strada. Non si è limitata a farsi vedere nelle vetrine della Regione Lazio: ha portato sul palcoscenico nazionale un progetto che punta a trasformare tanti luoghi, ciascuno con la propria identità, in una destinazione riconoscibile. Si chiama Destinazione Ciociaria e, nella tre giorni dedicata al turismo e all’accoglienza, è stata presentata come una delle esperienze più interessanti del modello laziale.

Il punto non è soltanto attirare visitatori. È convincerli che valga la pena fermarsi, esplorare, conoscere. E magari tornare. Per farlo, però, non basta avere borghi, cammini, paesaggi e sapori: bisogna riuscire a raccontarli insieme, senza che ognuno resti chiuso nel proprio recinto.

La ricetta è fare squadra

Alfonso Testa con l’assessore Carlo Marino

La Ciociaria prova a uscire dalla somma delle sue bellezze per diventare un sistema. È questa la scommessa portata a Rimini dalla DMO Terra dei Cammini, con il presidente Alfonso Testa, promotore del progetto insieme a StayCiociaria e AltaCiociaria.

Un lavoro che ha trovato una vetrina significativa anche nel panel promosso da Destination Italia, il principale tour operator italiano specializzato nell’incoming. Qui il progetto è stato indicato come un esempio di costruzione di una destinazione unitaria, capace di superare le frammentazioni attraverso la collaborazione tra DMO, Pro Loco, Camere di Commercio, imprese e cittadini.

Dina Ravera, presidente di Destination Italia, ha riconosciuto il valore di questo percorso. Il merito, in sostanza, è aver compreso che il turista non viaggia dentro i confini amministrativi e non ha voglia di decifrare le rivalità locali: cerca esperienze, identità, occasioni per entrare in contatto con un luogo. La destinazione, dunque, non nasce da un’insegna. Nasce quando chi abita un territorio comincia a considerarlo un progetto comune.

Roma è la porta, il Lazio è molto più della capitale

È anche la direzione indicata dalla Regione Lazio. Al TTG, il direttore della Direzione regionale Turismo, Paolo Giuntarelli, ha sottolineato l’importanza di superare una promozione che si limiti a raccontare i territori, per costruire invece un’offerta integrata e competitiva sul mercato internazionale.

La parola chiave è comunità. Non una formula da convegno ma la possibilità di mettere in relazione le specificità delle province, facendo in modo che ciascuna contribuisca alla riconoscibilità dell’intero sistema regionale.

L’assessore al Turismo Elena Palazzo ha richiamato la strategia «C’è tutto un Lazio intorno»: Roma resta la grande porta d’accesso ma oltre la capitale c’è un patrimonio di 378 Comuni che possono diventare protagonisti dell’accoglienza. La sfida è proprio questa: fare in modo che chi arriva a Roma non consideri concluso il viaggio quando ha visto il Colosseo. Che scopra anche i borghi, i cammini, le tradizioni e le comunità che compongono il resto della regione.

Per la Ciociaria, significa trasformare la vicinanza geografica in un’opportunità concreta. Essere vicini alla capitale non basta: bisogna avere qualcosa da proporre, una rete capace di organizzarlo e un racconto che lo renda desiderabile.

Agriturismi e sapori, il turismo passa anche dalla terra

Giancarlo Righini

La partita si gioca anche fuori dagli alberghi e dai circuiti più battuti. Perché una destinazione vive di paesaggi ma anche di tavole apparecchiate, prodotti locali, aziende agricole e strutture capaci di accogliere.

L’assessore regionale all’Agricoltura, Giancarlo Righini, ha espresso apprezzamento per il lavoro delle DMO nella valorizzazione delle risorse locali, richiamando il sostegno della Regione attraverso le misure del Programma di sviluppo rurale. Sono previsti contributi fino a 300mila euro per gli agriturismi, destinati a innovare, ammodernare e migliorare l’accoglienza delle strutture.

È un tassello importante della stessa strategia: il turismo non si esaurisce nella promozione ma ha bisogno di investimenti, servizi e qualità. E l’enogastronomia non è un accessorio da aggiungere all’itinerario quando avanza tempo. Può diventare una ragione del viaggio, una porta d’ingresso nell’identità di un territorio.

La Ciociaria ha qui una carta da giocare: collegare le esperienze, far dialogare chi produce con chi ospita, mettere in rete le risorse senza cancellare le differenze.

Testa: «Il percorso sta dando risultati»

Il bilancio di Alfonso Testa parte da un elemento concreto: la presenza del progetto sia nei panel regionali sia in quelli di Destination Italia. «Essere stati presenti sia nei panel regionali che nei panel di Destination Italia, che è il tour operator di incoming più grande d’Italia, per noi vuol dire che questo percorso iniziato con Destinazione Ciociaria in stretta collaborazione con la Regione Lazio sta dando i suoi risultati e sicuramente è un modello vincente», ha dichiarato.

La soddisfazione, quindi, non riguarda soltanto la visibilità ottenuta durante la fiera. Riguarda il riconoscimento di un metodo: costruire una destinazione mettendo allo stesso tavolo soggetti diversi, dalle istituzioni agli operatori, dalle associazioni alle comunità locali. Naturalmente, una vetrina importante non basta da sola a riempire le strutture ricettive o ad allungare la permanenza dei visitatori. Il passaggio decisivo sarà trasformare il riconoscimento in presenze, servizi migliori, occasioni di lavoro e ricadute economiche per il territorio.

Turismo in Ciociaria

Ma intanto un risultato c’è: la Ciociaria non si è presentata a Rimini soltanto per chiedere attenzione. È arrivata con un progetto da mostrare e un modello da proporre. Ed è un progetto che ha convinto al punto che la DMO Terra dei Cammini ha ricevuto in queste ore l’invito alla XI Edizione degli Stati Generali del Turismo Sostenibile, che si terra a Roma, giovedi 19 novembre 2026, presso WeGil.

Perché il turismo, oggi, non premia soltanto chi possiede le bellezze più fotografabili. Premia anche chi riesce a metterle in relazione. E la sfida della Ciociaria è tutta qui: smettere di essere tanti luoghi interessanti e diventare un territorio che vale la pena scoprire, tutto intero.