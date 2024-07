La città in un videogame: Isola del Liri approda su Fortnite

Mezzo milione di appassionati e 28mila di loro giocano usando come scenario le strade di Isola del Liri. A portare la città della cascata su Fortnite è stato Luca Magliocchetti. E tra poco debutta Sora

Isola del Liri sfonda le barriere del turismo classico ed entra in quello che si potrebbe chiamare turismo digitale. Lo fa per merito di un appassionato di realtà virtuale, Luca Magliocchetti: che qualche tempo fa ha avuto la brillante idea di inserire Isola del Liri all’interno di Fortnite, una delle più note piattaforme di gioco on line del mondo, che oggi coinvolge nel mondo circa 500 milioni di appassionati. Ventottomila dei quali, già da qualche tempo, giocano e vivono all’interno di una realtà virtuale che ha appunto la fisionomia della città della cascata.

Isola virtuale

La conferenza di presentazione

Tra le possibilità che offre il gioco c’è appunto quella di creare dei veri e propri ambienti virtuali in cui passeggiare, vivere, giocare. E Magliocchetti ha fatto appunto questo; ha ricreato gli scenari della città, per dare a tutti la possibilità di visitare in modo alternativo Isola del Liri. Un modo per far conoscere la città ciociara al di là dei confini classici; facendone arrivare il nome anche ai cosiddetti nativi digitali. Che, magari, dopo una visita virtuale, potrebbero voler visitare davvero la città.

E non è detto che tutto si fermi soltanto ad Isola del Liri. Un’altra città del circondario appena sbarcata nella realtà virtuale è infatti Sora. Un inedito gemellaggio virtuale, in attesa che anche altri comuni (Arpino tra questi) si aggreghino in questo viaggio nella nuova frontiera.

Se ne è parlato fa all’interno di una conferenza che si è tenuta nella sala consiliare del Comune di Isola del Liri, alla presenza di Luca Magliocchetti, l’autore dell’idea, e degli esponenti dell’amministrazione comunale. Tra questi, il sindaco Massimiliano Quadrini e l’assessore alla cultura Stefano Vitale.

Passaporto digitale

Luca Magliocchetti

Ad aprire le danze è stato lo stesso Vitale. Che ha voluto ringraziare Magliocchetti per la sua idea. “In questo modo – ha detto – Isola sarà conosciuta ovunque nel mondo“. Toni simili anche da parte del sindaco Massimiliano Quadrini. Che si è detto “onorato dell’idea di Luca. Un’idea che mostra il suo amore per il territorio. E che – ha detto Quadrini riferendosi all’idea di riqualificazione portata avanti dalla sua amministrazione negli ultimi anni – qualifica anche la bontà del nostro percorso“.

Per il primo cittadino l’idea di creare uno scenario ciociaro in Fortnite è anche “la scommessa di un’apertura nei confronti delle giovani generazioni, del mondo di quelli che utilizzano la rete come un punto di riferimento“. Senza contare “la possibilità di sviluppare, attraverso il gioco, anche la conoscenza del territorio“.

A presentare il gioco ci ha pensato Luca Magliocchetti. Che ha parlato delle sue origini ciociare, e che ha voluto mettere le possibilità incredibili, soprattutto in termini di ritorno di immagine, offerte dal gioco: 500 milioni sono, ad oggi, gli utenti unici di Fortnite; e già 29.000, dal rilascio in piattaforma sono quelli che giocano e si muovono nell’ Isola del Liri virtuale.

E tra poco anche Sora

Le prove dello scenario di Sora per Fortnite

Una prospettiva che non è più soltanto isolana, ma si espande nella zona. “Abbiamo già stretto un accordo – ha detto Magliocchetti – per inserire anche Sora in questo contesto: un vero e proprio gemellaggio digitale; e ci sono anche altri comuni che potrebbero accodarsi in breve tempo, come quello di Arpino”.

Ma l’orizzonte è ancora più ampio. E’ infatti allo studio un progetto per inglobare la piattaforma di Fortnite nell’universo della Disney. Una prospettiva che renderebbe ancora più noto nel mondo il nome di Isola del Liri.