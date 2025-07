La meraviglia che torna ad abitare a Veroli, perché tornano i Fasti Verulani

Dal 30 luglio al 3 agosto 2025 il Centro storico ernico sarà teatro a cielo aperto della XXIV edizione della kermesse

L’abito sarà quello policromo della “meraviglia”: della capacità cioè delle persone di provare stupore benevolo verso una cosa attesa, ricorrente e che ormai è parte del bagaglio culturale dell’intera regione. Una cosa che accade da decenni ogni anni a Veroli, co-aspirante a Capitale della Cultura 2028, dove i Fasti stanno per tornare a deliziare, coinvolgere e stupire tutti, visitatori e cittadini.

Parlare dei Fasti senza spiegare, ogni volta con gioia ed orgoglio immutati, che sono di fatto la “bandiera” della splendida cittadina ernica significa dare menzione “solo” di un evento maiuscolo in calendario estivo ciociaro e non solo.

Tuttavia non è così: ogni verolano sa che i Fasti sono il totem benevolo ed irridente di una comunità che vive le sue piazze e le sue strade.

Fierezza, bellezza e stupore

E che, avendone di bellissime, è fiero di presentarle sotto la luce del disincanto e del divertimento circense. Per questo motivo “Veroli torna a vestirsi di meraviglia. Dal 30 luglio al 3 agosto 2025, il Centro storico della Città sarà teatro a cielo aperto della XXIV edizione dei Fasti Verolani”.

Come spiega una nota stampa di Piazza Mazzoli si tratta di “uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate della Provincia e non solo”.

Una manifestazione che, nel tempo, ha saputo consolidare la propria identità come

rassegna capace di unire qualità artistica, partecipazione e bellezza trasversale.

Cinque giorni di spettacoli

Il range temporale sarà il solito: cinque giorni a partire da mercoledì e fino alla domenica. E “per cinque giorni, ogni angolo si trasformerà in palcoscenico: le strade, le scalinate, le piazze si animeranno con spettacoli di teatro di strada, musica dal vivo, acrobazie, clownerie e performance pensate per coinvolgere spettatori di tutte le età”.

Germano Caperna

Chi rende possibile che ogni anno si compia la magia? “La maestria di 22 compagnie italiane e 6 internazionali. Un’esperienza immersiva che rende Veroli non solo scenario, ma autentica protagonista”.

Germano Caperna è sindaco di Veroli da poco più di un anno e uomo che vive per stabilire connessioni da quando, ad inizio anni 2000, capì e decise che la vita pubblica poteva e doveva essere la sua mission.

Caperna e le connessioni

Perciò parlare dei Fasti, di cosa siano e di quanto valgano anche secondo il suo metro di socialità gli viene facile. Molto facile. “I Fasti Verolani testimoniano il valore che la cultura assume quando diventa patrimonio accessibile, capace di creare connessioni, generare partecipazione e restituire altro significato agli spazi della Città”.

Ed il claim di Caperna è e resta la collegialità di intenti: “Una rassegna che è il risultato di un lavoro corale che cresce di anno in anno e che ci rende fieri come comunità prima ancora che come Amministrazione”.

Il festival, curato da Terzo Studio, tra le realtà più note nel panorama nazionale del teatro urbano e dello spettacolo all’aperto, è reso possibile grazie al lavoro sinergico con l’Amministrazione comunale, la Pro Loco, il supporto della Regione Lazio, del Consiglio Regionale, della Provincia di Frosinone oltre a quello dei partner privati.

Cerquozzi: cultura come esperienza

Francesca Cerquozzi è vicesindaca e titolare storica della Cultura, di cui oggi detiene delega di giunta. “La cultura, quando è vissuta così, smette di essere evento e diventa esperienza. I Fasti Verolani sono la prova che la bellezza è un bene comune, che l’arte può abitare il quotidiano e accendere nuove forme di condivisione”.

Perciò anche quest’anno Veroli è pronta ad accogliere cittadini, visitatori e viaggiatori con il calore dei suoi vicoli, la magia delle sue piazze e la leggerezza del tempo che si fa stupore.

E che nello stupire connette la Ciociaria al mondo.