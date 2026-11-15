“La penna restituita”, il romanzo che ridà voce alla vita di Caterina

Dalla domanda straziante pronunciata durante il funerale di una ragazza scomparsa a soli 19 anni nasce il libro d’esordio del professor Paolo Carnevale: un romanzo epistolare che trasforma il dolore in memoria e immaginazione

Ci sono dolori davanti ai quali le parole sembrano improvvisamente troppo piccole. Ferite che ti lasciano lì, a guardare il vuoto, senza sapere cosa dire. Quando, pochi mesi fa, una malattia incurabile ha portato via, a soli diciannove anni, Caterina Sparagna, ad Acuto lo smarrimento di un’intera comunità si è trasformato in un silenzio pesante, quasi un labirinto dal quale sembrava impossibile uscire. Eppure, proprio da quel dramma è nata la spinta che ha dato vita a La penna restituita (BozzoloInPrua Editore), il romanzo d’esordio del professor Paolo Carnevale.

La necessità interiore di Carnevale

Originario di Isola del Liri, apprezzato cronista di diverse testate locali e da anni insegnante di lettere al Liceo “Dante Alighieri” di Anagni, Carnevale è approdato al romanzo non per cimentarsi in un semplice esercizio di stile, ma per rispondere a una necessità interiore. Chi vive tra i banchi e i libri conosce bene il peso di ogni frase. Lo stesso autore ha raccontato di aver sempre cercato nelle sue letture soprattutto «le storie potenti e i personaggi importanti», anteponendoli persino alla tecnica e all’analisi.

L’autore Paolo Carnevale con Maria Rita Parsi

Questa volta, però, la storia non ha dovuto inventarla a tavolino: gli è venuta incontro nella realtà più cruda. Durante il funerale, ascoltando lo strazio di un sacerdote davanti a una morte impossibile da accettare, ha sentito risuonare una domanda pronunciata ad alta voce, quasi con smarrimento: «Cosa sarebbe diventata?» quella ragazza.

Quella domanda è rimasta lì, a lavorare sotto traccia, come un tarlo che non lascia dormire, trasformandosi in un pensiero costante per settimane. Finché non è maturata l’idea di provare «a rispondere a quella domanda», assumendosi un compito delicato e coraggioso: «Scrivere quella vita che Caterina non ha potuto vivere».

Un romanzo senza rabbia e ricco di emozioni

Per dare respiro a un’esistenza interrotta troppo presto, l’autore ha scelto la strada del romanzo epistolare, perché le lettere accorciano le distanze e mettono subito in contatto con chi scrive. Foglio dopo foglio, la voce di Cate torna a farsi sentire, attraversando le tappe di un futuro che la malattia le ha negato, ma che sulla carta riacquista colore e pienezza.

Caterina Sparagna

Tra queste pagine c’è il dolore, certo, ma non c’è traccia di rabbia o amarezza. A prevalere è piuttosto un affetto immenso per la famiglia e gli amici, intrecciato ad altre vicende e sfumature umane che si svelano poco alla volta, quasi a voler ristabilire, almeno sul piano emotivo, un equilibrio di fronte a una sorte ingiusta. A tenere insieme l’urgenza del cuore e la solidità del racconto ha contribuito anche il lavoro attento dell’editor e collega docente Sara Caramanica, che ha rifinito il testo senza mai raffreddarne l’anima.

Quello di Carnevale è un libro che non ha, e non ha mai avuto, la pretesa ingenua di cancellare un lutto impossibile da rimarginare. Più onestamente, come ha spiegato lo stesso autore, ha cercato di offrire «una via d’uscita dal labirinto» della sofferenza. In questo spazio sospeso tra ricordo e immaginazione, «quella vita ipotetica è diventata reale» e, almeno tra le righe del volume, «Caterina è tornata a vivere».

La penna restituita è un esordio sincero. Lontano da ogni posa intellettuale, questo romanzo restituisce alla scrittura il suo significato più autentico: custodire i frammenti di ciò che avremmo voluto accadesse e regalare a chi legge un’emozione limpida, nata direttamente dalla stessa commozione che ha guidato la mano di chi lo ha scritto.