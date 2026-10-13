La scienza che porta Cassino nel mondo

Giorgio Buonanno, Giuseppe Lembo e Leonardo Manzari: il rapporto britannico sul Covid, il premio americano sull'ipertensione e la classifica Stanford/Elsevier raccontano tre ricerche che portano il territorio di Cassino oltre i confini nazionali.

Angela Nicoletti Pertinax ut gramen pyxidis

Tre percorsi diversi, un’unica eccellenza che parte dal territorio. Tre nomi, tre frontiere della ricerca, tre storie che portano Cassino ben oltre i confini nazionali. Giorgio Buonanno, Giuseppe Lembo e Leonardo Manzari appartengono a discipline diverse, ma condividono la stessa capacità: trasformare lo studio in conoscenza, la ricerca in risultati e il lavoro quotidiano in un contributo riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale.

Il loro valore emerge in questi giorni attraverso tre notizie differenti ma legate da un filo comune. Per Buonanno, professore di Ingegneria all’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, arriva un riconoscimento che assume anche il significato di una tardiva conferma dopo anni di battaglie sulla trasmissione aerea del Covid. Per Lembo, direttore del Dipartimento di Angio-Cardio-Neurologia del Neuromed e ordinario alla Sapienza, c’è un premio statunitense che celebra il suo contributo alla ricerca sull’ipertensione. Invece per Manzari, medico otorinolaringoiatra attivo a Cassino, si rinnova la presenza nella graduatoria mondiale Stanford/Elsevier dei ricercatori più influenti per impatto citazionale, mentre in questi giorni è a Shanghai per partecipare a un congresso mondiale.

Sono tre percorsi che raccontano quanto la ricerca scientifica possa incidere sulla vita delle persone e dimostrano che il successo si può costruire anche lontano dai blasonati centri internazionali.

Giorgio Buonanno e l’aria che respiriamo

Il professor Giorgio Buonanno

Come nel caso del professor Giorgio Buonanno. Per anni ha provato a spiegare alla comunità scientifica che le teorie sulla diffusione del Covid non erano sbagliate: ma erano incomplete. Mancava un pezzo. Quello che lui stava studiando a Cassino e che gli stava dando una serie di solide conferme.

Fin dai primi mesi del 2020, il docente dell’Università di Cassino ha sostenuto, insieme a ricercatori di diversi Paesi, l’importanza della trasmissione del virus attraverso gli aerosol e della qualità dell’aria negli ambienti chiusi. Una posizione che, nella fase iniziale della pandemia, si è scontrata con indicazioni e protocolli che privilegiavano altre modalità di prevenzione. Buonanno ha insistito sulla necessità di comprendere come il virus si diffondesse nell’aria, sull’importanza della ventilazione e sull’adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, in particolare negli ambienti sanitari. Suggeriva di aprire le finestre negli ambienti in base alla dimensione delle stanze: più erano piccole e più persone c’erano, più spesso bisognava cambiare l’aria.

Le scelte da riesaminare

I test sui contagi da Covid (Foto © Livio Anticoli / Imagoeconomica)

A distanza di sei anni, l’Inchiesta pubblica britannica sul Covid-19, nel rapporto relativo al Modulo 3, dedicato all’assistenza sanitaria e all’impatto della pandemia sui pazienti, ha messo nero su bianco criticità importanti nella gestione del rischio di contagio. Tra queste, il ritardo nel riconoscimento della trasmissione per via aerea, l’insufficiente attenzione alla qualità dell’aria e le carenze nella protezione di pazienti e operatori sanitari. È il documento al quale Buonanno ha richiamato l’attenzione, leggendo nelle conclusioni una conferma di molte delle questioni sollevate fin dall’inizio della pandemia.

Il rapporto britannico non rappresenta un giudizio personale sul docente né un riconoscimento individuale assegnato a lui e all’Università di Cassino. È, tuttavia, un passaggio istituzionale importante nel dibattito scientifico e nella ricostruzione delle scelte compiute durante l’emergenza. Per Buonanno, il punto non è rivendicare una vittoria personale. È capire perché alcune indicazioni siano arrivate tardi e quali conseguenze abbiano avuto le lacune nella prevenzione delle infezioni negli ospedali.

La sua richiesta guarda anche all’Italia e ai lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid: fare tesoro dell’esperienza britannica, riconoscere gli errori e investire nella sicurezza dell’aria che respiriamo nelle scuole, negli ospedali e nei luoghi di lavoro. Perché la qualità dell’aria non è un dettaglio tecnico riservato agli specialisti. È una questione di salute pubblica. E il tempo trascorso non rende meno importante la necessità di capire.

Giuseppe Lembo e il premio americano

Il professor Giuseppe Lembo

Giuseppe Lembo è professore ordinario di Tecnologie Mediche Avanzate alla Sapienza di Roma e direttore del Dipartimento di Angio-Cardio-Neurologia dell’IRCCS Neuromed di Pozzilli. L’11 ottobre è arrivato per lui un riconoscimento di rilievo internazionale: l’Excellence Award for Hypertension Research 2026, conferito dal Council on Hypertension dell’American Heart Association, una delle principali organizzazioni scientifiche mondiali nel campo delle malattie cardiovascolari. Il premio è destinato ai ricercatori che si distinguono per contributi scientifici di particolare rilevanza nel settore dell’ipertensione arteriosa. Lembo lo ha ricevuto durante le Hypertension Scientific Sessions 2026, ad Arlington, negli Stati Uniti, dove ha tenuto anche una lectio magistralis.

Al centro della sua attività c’è un tema che riguarda milioni di persone e che va ben oltre la misurazione della pressione sanguigna. La ricerca guidata dal professore studia i meccanismi molecolari, vascolari e immunitari attraverso i quali l’ipertensione può provocare danni non soltanto al cuore e ai vasi ma anche al cervello. La pressione alta, infatti, non è soltanto un fattore di rischio cardiovascolare. Può contribuire al declino cognitivo e favorire lo sviluppo di forme di demenza. Comprendere i processi che collegano l’ipertensione al danno cerebrale significa quindi aprire nuove prospettive per la prevenzione e per possibili strategie terapeutiche.

La ricerca fatta sul territorio

Il riconoscimento americano premia un percorso di ricerca che mette insieme tecnologie avanzate, studio dei meccanismi biologici e prospettive concrete per la medicina. Un risultato che valorizza il lavoro di un’intera comunità scientifica e che conferma il ruolo di Neuromed e dei centri di ricerca italiani nel confronto internazionale.

Nelle parole di Lembo, il premio è il risultato dell’impegno e della passione del suo dipartimento e dei ricercatori che vi lavorano. Una sottolineatura importante: dietro ogni riconoscimento personale ci sono gruppi, collaborazioni, anni di studio e domande alle quali la scienza cerca di dare risposte.

Leonardo Manzari e la classifica mondiale

Il professor Leonardo Manzari

Il terzo percorso porta a Leonardo Manzari, medico chirurgo specialista in Otorinolaringoiatria e Patologia cervico-facciale, attivo presso l’MSA ENT Academy Center di Cassino. È tra i più eminenti vestibologi cioè gli specialisti che si occupano di vertigini, labirintiti, equilibrio. Il suo nome compare nelle edizioni 2023, 2025 e 2026 della graduatoria World’s Top 2% Scientists, elaborata sulla base dei dati bibliometrici Stanford/Elsevier. La classificazione prende in considerazione l’impatto citazionale delle pubblicazioni scientifiche indicizzate in Scopus.

Nel caso di Manzari, la presenza riguarda la graduatoria annuale nel settore dell’otorinolaringoiatria: tre inclusioni in anni distinti, con le ultime due consecutive. Un risultato che documenta la continuità della sua visibilità scientifica internazionale, senza confondere gli indicatori bibliometrici con una valutazione complessiva dell’attività clinica.

Il suo campo di ricerca è quello del sistema vestibolare, dell’equilibrio e delle metodiche diagnostiche che permettono di studiare il funzionamento dell’apparato responsabile della percezione del movimento e dell’orientamento nello spazio. Un settore specialistico, ma strettamente legato alla qualità della vita dei pazienti.

Ricerca mondiale

Foto © Sergio Oliverio / Imagoeconomica

Gli studi sui riflessi vestibolari, sui potenziali evocati miogenici vestibolari, sul video Head Impulse Test e sulle risposte alla vibrazione cranica contribuiscono ad approfondire la comprensione dei meccanismi fisiologici e delle alterazioni che possono essere alla base dei disturbi dell’equilibrio. Nel suo percorso ha avuto un ruolo significativo anche la collaborazione scientifica, durata dal 2006 al 2022, con il Vestibular Research Laboratory dell’Università di Sydney, nell’ambito delle attività legate al professor Ian S. Curthoys. Un’esperienza che ha rafforzato il confronto con la ricerca internazionale e accompagnato un’attività rivolta anche alla formazione specialistica.

In questi giorni Manzari si trova a Shanghai, dove partecipa a un congresso mondiale. La sua presenza in Cina aggiunge una nuova tappa a un percorso nel quale la ricerca clinica sviluppata a Cassino dialoga con la comunità scientifica internazionale. È anche questo il senso di una carriera scientifica: portare domande nate dall’esperienza quotidiana con i pazienti nei luoghi in cui quelle domande possono essere approfondite, discusse e confrontate con il lavoro di altri ricercatori.

La lezione per il territorio

Foto: Sergio Oliverio © Imagoeconomica

Tre storie, una lezione per il territorio. Buonanno, Lembo e Manzari non lavorano nello stesso campo, non affrontano gli stessi problemi e non hanno raggiunto gli stessi traguardi attraverso il medesimo percorso. Accostarli non significa appiattire le differenze ma riconoscere ciò che li accomuna: la capacità di costruire conoscenza, affrontare questioni complesse e misurarsi con una comunità scientifica che non conosce confini territoriali.

C’è chi ha insistito sulla necessità di ripensare la prevenzione del contagio attraverso l’aria che respiriamo; chi studia i meccanismi con cui una patologia diffusa come l’ipertensione può compromettere anche le funzioni cerebrali; chi approfondisce il funzionamento del sistema vestibolare per migliorare la comprensione dei disturbi dell’equilibrio. Tre direzioni diverse, con un punto d’incontro preciso: la scienza non è un esercizio astratto. Ha conseguenze sulla salute, sulle scelte delle istituzioni, sulla prevenzione e sulle possibilità di cura.