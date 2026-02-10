L’AI scende in piazza: a Veroli la tecnologia smette di fare paura

A Veroli l’Intelligenza Artificiale esce dai laboratori e diventa fatto culturale. Una due giorni aperta a cittadini e imprese per spiegare che l’AI non sostituisce l’uomo, ma può restituirgli tempo, responsabilità e visione.

Spietata ma non necessariamente cattiva. Magica ma senza conigli nel cilindro, perciò funzionale. Utile ma non (ancora o del tutto) indispensabile perché donatrice di tempo. E’ l’Ai, l’Intelligenza Artificiale, un universo che oggi sta ancora in bilico fra novità e necessità, e che invece e in barba alle nostre definizioni di maniera se ne sta accucciata, mezza sovrana, nella casella dei mondi e dei modi da usare assolutamente.

Come? Senza mai abdicare dal principio per cui se essa avanza non è che debba arretrare quella naturale. E perché? A rispondere a questa domanda ci penserà la due giorni in sala Trulli prevista il 13 e 14 febbraio, a Veroli.

Un evento diviso in due parti – la prima per i fuitori mainstream e la seconda per le aziende – e che occhieggia al tema clou della parte invernale del popolarissimo Festival della Filosofia cittadino.

In linea con il Festival della Filosofia

Un evento dal titolo “Veroli e l’AI – l’Intelligenza artificiale per tutti”. Una kermesse che vuole mettere sotto al contenuto il contenitore di democrazia. Di quella e delle necessarie regole di fruibilità di un mondo che saprà di buono solo se sarà di ogni parte del mondo.

La due giorni in questione porta in spunta di organizzazione il loro delle quattro città candidate a Capitale della Cultura 2028 : Anagni, Alatri, Ferentino e la stessa Veroli. Poi del Comune ernico guidato amministrativamente da Germano Caperna, di Innovation Bridge e del Forum sull’AI di Veroli.

La liaision è reale e gli intenti sono obiettivi. Il claim delle quattro città fortificate in lizza è “dove la storia lega, la cultura unisce”.

Il legame con le quattro città fortificate

E se la cultura per definizione quasi agronomica è il campo in cui germinano le possibilità di condivisione e miglioramento dello scibile umano allora sarà facile intuire come il tema dell’Intelligenza Artificiale e quello del format di competizione della Ciociaria per emergere come più di quel che già è siano legati. Indissolubilmente.

Chi sarà partner tecnico della due giorni? Adpm Drones, poi Humans.tech, System Byte, Infinite Vision, Dopamina* e Seeweb.

Fu proprio quest’ultima, provider di calibro internazionale ma tutto “tricolore” guidato da Antonio Baldassarra, a porsi il problema di quanto l’AI possa modellare il criteri di elaborazione della mente umana e governare i flussi di pensiero senza tirannie.

Seeweb ancora una volta leader

La società con sedi a Frosinone, Roma, Milano e Ue è nel novero di quei thought’s-core che soprassiedono il tema e che già nei mesi scorsi si era occupata di approfondite indagini a focus AI. E il Comune di Veroli? Una nota social spiega l’endiade. Così: “Veroli e l’AI, l’intelligenza artificiale per tutti. L’Intelligenza Artificiale è già parte della nostra quotidianità”.

Perciò la perla ernica ospiterà “due giornate di incontro e confronto dedicate all’AI, tra innovazione tecnologica, applicazioni concrete e opportunità”. Si tratta di “un percorso aperto a cittadini, studenti, imprese e professionisti per conoscere da vicino come l’Intelligenza Artificiale sta trasformando il lavoro, la sicurezza, l’ambiente e i processi decisionali”.

Con quali mezzi empirici? “Talk, demo live, testimonianze aziendali e momenti di scoperta per rendere l’AI comprensibile, accessibile e concreta”. E quali saranno gli step della 36 ore in questione? Si partirà venerdì 13 febbraio, dalle 17.30 alle 20.00, con la presentazione di Innovation Bridige.

Tutti gli step della due giorni

E con questi step di approfondimento: “L’AI vi regala la cosa che non potete comprare: il tempo”. Poi la demo live su “L’AI non è magia; gli esempi che funzionano davvero”. E ancora, questo sabato 14 dalle 9.00 alle 12.30 “ADPM Drones: droni che cambiano la prospettiva”. Di Cosa parliamo? Di “soluzioni hardware e software autonome B2 basate su sensori mobili (droni, IoT, ecc.)”.

Soluzioni “che consentono a professionisti e aziende di offrire servizi innovativi in segmenti di mercato in rapida evoluzione”. Esattamente in linea con le finalità ampie delle quattro città fortificate e candidate a Capitale della Cultura 2028.

A seguire: “Infinite Vision: IA e Life Science”. Humans tech: “Intelligenza artificiale in azienda: dal potenziale agli strumenti operativi”. E poi: “Dati geospaziali e AI: l’esperienza Fao”. Per chiudere la due giorni con “Intelligenza Artificiale, prospettive accademiche e applicazioni”.

Dalle regole alla legge

“AI privata in produzione, il dietro le quinte di regolo.ai”. Infine con un aspetto fondamentale in griglia di focus: “Implicazioni legali dell’Intelligenza artificiale e conclusioni”. Il tutto come prodromo della tavola rotonda finale. Una nota stampa del Comune di Veroli spiega che L’iniziativa nasce “con l’obiettivo di rendere l’Intelligenza artificiale accessibile, comprensibile e concreta, favorendo un confronto aperto”.

Confronto “tra cittadini, scuole, esperti, imprese e istituzioni sulle opportunità, le sfide e le implicazioni di una tecnologia che sta già incidendo profondamente sulla vita quotidiana, sul lavoro e sui processi decisionali”.

Dal canto suo il sindaco Germano Caperna ha spiegato: “L’Intelligenza artificiale è più di una questione tecnologica, è una grande sfida culturale”.

Caperna e il solco già scavato

Perciò e “in questo senso, il focus su l’AI si inserisce pienamente nel solco del Festival della Filosofia”. Festival “che quest’anno ha proprio come tema ‘Intelligenza Artificiale. Rischi, opportunità, conoscenza, creatività’”.

Spiega ancora Caperna: “Comprendere l’AI significa interrogarsi sul nostro modo di pensare, scegliere e governare il cambiamento, mettendo al centro la persona e la responsabilità collettiva”.

“Grazie al gruppo AI Forum Veroli per il contributo determinante offerto all’organizzazione di questo focus. Professionisti e cittadini che hanno messo a disposizione conoscenze, competenze ed esperienza”.

Non più chimera, ma format

Questo “dimostrando come la collaborazione tra comunità e territorio possa generare occasioni di crescita e innovazione di alto valore”.

Perciò via libera a “talk divulgativi, demo live e momenti di dialogo pensati per avvicinare cittadini, studenti e professionisti al tema dell’Intelligenza Artificiale”. Oppure alle applicazioni negli “ambiti di lavoro, attraverso testimonianze dirette, casi di studio e una tavola rotonda conclusiva”.

Perché l’AI non è più ormai una chimera di cui discettare distaccati, ma un format da padroneggiare convolti.