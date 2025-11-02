“L’amore non è possesso”: l’abbraccio di Vasco ai genitori di Albachiara

Vasco Rossi accoglie nel suo camerino i genitori di Albachiara, la ragazza originaria di Isola del Liri uccisa a 22 anni da chi diceva di amarla. E li saluta con quello che diventa un manifesto contro la violenza: “Sarete una famiglia per sempre, l’amore non è possesso.”

“Sarete una famiglia per sempre, l’amore non è possesso”: li ha salutati cosi Vasco Rossi i genitori di Albachiara. Papà Massimo Baroni e mamma Loredana Magnoni sono stati ospiti nel suo camerino prima del concerto di Bologna. Albachiara la primogenita della famiglia Baroni è stata uccisa il 31 luglio 2017 da chi diceva di amarla a 22 anni a Tenno in provincia di Trento.

Al cantante emiliano hanno portato l’omaggio del libro che racchiudeva tutte le opere dipinte da Albachiara. Sua madre Loredana le ha raccolte e custodite in un prezioso cofanetto. ”E’ stato di un’umanità imbarazzante – racconta con il volto solcato da qualche lacrima la mamma di Albachiara – dovevamo stare con lui solo qualche minuto, ma è rimasto un’ora con me e mio marito a parlare di nostra figlia, a sfogliare il suo libro guardando con interesse pagina dopo pagina. Era sconvolto dal nostro racconto”.

La chiameremo Albachiara

Vasco Rossi (Foto: Leonardo Puccini © Imagoeconomica)

Perché Albachiara, il nome che è il titolo di una delle canzoni più iconiche del Blaso? “Quando rimasi incinta mio marito Massimo fu categorico: ”Se nasce femmina la chiamiamo Albachiara”, troppo innamorato di Vasco Rossi al punto da chiamare sua figlia con il nome di una sua canzone. Avevamo cercato in questi anni, dopo la tragedia, di contattarlo: nostra figlia Aurora nel 2022 aveva comprato i biglietti per il concerto a Trento ma non eravamo risuciti ad avvicinarlo”.

La svolta avviene a Merano (Bolzano) dove i genitori di Albachiara incontrano in una conferenza la giornalista di Radio Rai Elena Paba, ideatrice e coordinatrice della campagna nazionale “Come un’onda contro la violenza sulle donne”. Raccontano la loro storia: una figlia con il nome della sua canzone, quella stessa figlia uccisa, il desiderio di incontrare Vasco Rossi.

Passa un anno e la telefonata della Paba è categorica: “Incontrerò Vasco per un intervista a Bologna e voi sarete miei ospiti”.

L’Isola di Albachiara

Albachiara Baroni con la nonna Bruna ad Isola del Liri

Albachiara veniva spesso ad Isola del Liri. Abitavano li i nonni Bruna e Pino, genitori di mamma Loredana. Nonna Bruna era nativa di Riva del Garda, lì trascorreva le vacanze estive nella casa paterna e lì la sua unica figlia Loredana aveva conosciuto il marito, futuro papà di Albachiara. Loredana era rimasta in Lombardia a Tenno e dal suo matrimonio con Massimo erano nate due bimbe Annachiara ed Aurora. Nonno Pino, invece, aveva lavorato prima del pensionamento all’Ippolito e Pisani ad Isola del Liri.

Abitavano con la piccola Loredana nel centro storico in via Chigi Nobile, ma agli inizi degli anni ‘90 alla famiglia fu assegnato un alloggio nelle case popolari di San Carlo. Nonno Pino è morto nel gennaio 2021, nonna Bruna il 10 dicembre 2023 ad Isola del Liri.

La loro storia si è fermata alle 13 di un pomeriggio qualunque di luglio. Mattia Stanga, 24 anni, dipendente della cartiera di Riva del Garda ha sparato ad Albachiara Baroni, di due anni più giovane. Fece fuoco prima di uccidersi con la stessa arma.

Ad Albachiara è stata dedicata una stele a Tenno, 300 anime, in provincia di Trento. È lì nel punto in cui si vede la vallata e dove sorge l’Alba. Sua madre anni fa chiese di allestire una mostra delle opere di Albachiara ad Isola del Liri. Voleva realizzarla nell’ex fabbrica Ippolito e Pisani dove aveva lavorato suo padre (oggi un’area è la galleria Eustacchio Pisani) ma non le fu concesso.