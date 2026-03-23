Montecassino, dopo l’appartamento del Papa tocca ai quadri

L’Abbazia di Montecassino vive una nuova fase sotto la guida dell’abate Luca Fallica: più apertura, comunicazione moderna e dialogo con il territorio. Tra numeri in crescita, iniziative culturali e valorizzazione del patrimonio, il monastero torna a essere un punto di riferimento non solo spirituale, ma anche sociale e identitario.

C’è qualcosa che si muove tra le mura millenarie dell’Abbazia di Montecassino. Non è solo il consueto fluire dei pellegrini o il silenzio operoso della vita monastica: è un cambio di passo, evidente ormai da mesi, che segna una nuova fase nella storia del monastero benedettino più famoso al mondo.

L’arrivo del nuovo abate, dom Luca Fallica, ha rappresentato un punto di svolta. Insieme a lui, una squadra rinnovata e una visione che guarda oltre la dimensione strettamente claustrale, senza tradirne l’essenza. L’obiettivo è chiaro: aprire Montecassino a quella parte di società che, fino a ieri, osservava il monastero da lontano, quasi come un simbolo intoccabile.

La forza dei numeri

I numeri parlano da soli: nel 2025 l’Abbazia ha superato le 500.000 visite. Un risultato che non si spiega soltanto con la straordinaria bellezza del luogo o con il suo peso storico, ma anche con una strategia comunicativa finalmente moderna. I canali social dell’Abbazia funzionano, raccontano, coinvolgono. E soprattutto invitano.

L’ultima iniziativa, in ordine di tempo, è stata una piccola “rivoluzione”: l’apertura straordinaria, per le domeniche di febbraio, dell’appartamento papale. Un luogo normalmente inaccessibile, riservato in passato a capi di Stato e autorità di governo, che per la prima volta si è mostrato ai visitatori comuni. Un gesto simbolico ma potente: abbattere le distanze.

E non finisce qui. È in preparazione una nuova mostra che porterà alla luce opere oggi custodite in un’ala non visitabile del monastero. Un patrimonio nascosto che diventa occasione di dialogo con il territorio, in un rapporto sempre più stretto con la città di Cassino.

Con lo sguardo a luglio

L’evento di febbraio

Il calendario guarda già avanti, all’11 luglio 2026, giorno dedicato a San Benedetto da Norcia. I festeggiamenti si annunciano come il vero banco di prova di questa nuova stagione. Ma nel segno dell’equilibrio: perché accanto al santo patrono d’Europa, spazio è stato dato anche alla sorella Santa Scolastica, protagonista di una serie di iniziative nel mese di febbraio.

A sostenere questo percorso c’è anche l’esperienza dell’abate emerito dom Bernardo D’Onorio, tornato a Montecassino dopo gli anni nell’arcidiocesi di Gaeta. Una presenza che garantisce continuità mentre si costruisce il cambiamento.

Cassino osserva e, soprattutto, risponde. Con curiosità, partecipazione, interesse. Perché l’abbazia non è solo un monumento: è parte viva del territorio. E oggi sembra davvero rinascere, un po’ come un’araba fenice. Del resto, nella sua storia lunga oltre 1500 anni, Montecassino è stata distrutta quattro volte. L’ultima, la più devastante, nel 1944, durante la Battaglia di Montecassino. Ma se le macerie materiali sono state ricostruite, più complessa è stata la ricostruzione morale, messa alla prova negli ultimi anni da una sorta di “gogna mediatica” che ne ha offuscato l’immagine.

Punto di riferimento

La biblioteca di Montecassino

Oggi, però, i segnali sono chiari. Montecassino non rinnega se stessa: evolve. E prova a tornare, ancora una volta, punto di riferimento. Non solo spirituale, ma anche culturale e sociale. Come lo è stata per secoli. Se oggi il cristianesimo è come è lo si deve a San Tommaso d’Aquino. Che, a sua volta, formò il proprio pensiero proprio tra i libri di Montecassino che grazie ai suoi amanuensi salvò il pensiero di Aristotele. Consentendo all’aquinate di creare un percorso giunto fino ai giorni nostri.

Quella in atto a Montecassino è una nuova apertura, nel segno della tradizione. E forse, proprio per questo, ancora più significativa.

(Foto di copertina © DepositPhotos.com).