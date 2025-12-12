Montecassino incanta la Tv, Cassino resta fuori campo

La puntata speciale di Un Professore ha regalato al grande pubblico immagini straordinarie dell’Abbazia e del suo territorio. Un’occasione preziosa che, però, ha lasciato ai margini la città di Cassino: non una colpa, ma una opportunità mancata da cui imparare.

La puntata speciale di “Un Professore”, andata in onda su Raiuno giovedì 11 dicembre in prima serata, è stata un potente spot per il territorio cassinate. Milioni di telespettatori hanno potuto ammirare – forse come mai prima – l’imponenza dell’Abbazia di Montecassino, i suoi corridoi di marmo, i chiostri silenziosi, gli interni normalmente non accessibili al grande pubblico. Le immagini hanno restituito l’essenza del luogo fondato da San Benedetto da Norcia, tra storia, spiritualità e una pace che da quindici secoli ne caratterizza l’identità.

La fiction ha valorizzato anche i borghi e i boschi circostanti, raccontando un territorio che, quando è mostrato con la giusta sensibilità, riesce a parlare da sé. E lo fa con una bellezza che non ha bisogno di sovrastrutture.

La piccola amarezza

In mezzo a questo successo, però, resta una piccola amarezza: Cassino. Una città a soli 7 chilometri dal monastero, legata a doppio filo alla sua storia e alla sua vita quotidiana, eppure rimasta ai margini di questa grande occasione televisiva. Non per volontà, non per scelta deliberata di qualcuno, ma per una serie di circostanze che hanno finito per escludere la città da un’opportunità che avrebbe potuto portare curiosità, indotto, movimento e — soprattutto — entusiasmo tra i più giovani.

Perché un set cinematografico non è solo un luogo di lavoro: è un magnete.

Attira persone, idee, passioni. Può accendere vocazioni. Può far nascere sogni.

E questa dimensione partecipativa, purtroppo, questa volta è mancata.

Dispiace soprattutto perché il monastero, negli ultimi mesi, sta portando avanti un percorso di apertura e integrazione con il territorio, con iniziative culturali e sociali che stanno ricucendo legami e rafforzando collaborazioni . Proprio per questo, la mancata ricaduta sulla città appare come una parentesi inattesa in un cammino che va nella direzione opposta.

Non una colpa ma un’occasione

Non si tratta di una colpa, né di un “caso” da trasformare in polemica. È semplicemente un’occasione sfumata. Una di quelle che insegnano quanto la collaborazione, quando c’è, possa fare la differenza.

Cassino e Montecassino sono un binomio indivisibile: la storia lo dimostra da secoli. Raccontare l’abbazia senza coinvolgere, almeno in parte, la città che la sostiene, la vive e la guarda ogni giorno, significa rinunciare a un pezzo importante del quadro complessivo.

La speranza — sincera — è che le prossime produzioni possano valorizzare il territorio nella sua interezza, perché quando Cassino e Montecassino vengono raccontate insieme, la storia diventa più profonda. E la bellezza, semplicemente, raddoppia.