Necrologi per il Liri Blues, salta una stagione

Salta una stagione il Liri Blues Festival. Il bando regionale con cui coprirlo è stato pubblicato troppo tardi. L'esigenza di allargare la platea dei finanziatori. Il rischio di andare al 2025

Dipende da come la si vuole guardare. Per alcuni è la conseguenza di una decisione legittima dei privati che, dopo qualche stagione, hanno deciso di non sobbarcarsi più spese e rischi per organizzare una manifestazione importante ma onerosa. Per altri (e fra questi la minoranza consiliare) è la dimostrazione di come la nuova amministrazione sia partita con il piede sbagliato. Causando, di fatto, la fine (temporanea, si spera) di un evento che per anni ha segnato il passaggio di Isola del Liri da città-fabbrica a città della cultura, del tempo libero, della movida e, soprattutto della musica. Nello specifico, della musica blues.

Necrologi per il Liri Blues

Il necrologio apparso nei giorni scorsi

Ruota infatti intorno al Liri Blues la prima vera grana della nuova amministrazione Quadrini ad Isola del Liri. In questi giorni in città circolano manifesti che, ovviamente in modo ironico, piangono la fine prematura della manifestazione che, a partire dal 1988, ha segnato l’immaginario musicale della provincia di Frosinone e non solo.

Una fine segnalata anche dall’inventore della rassegna, ovvero dall’ex sindaco della città della cascata Luciano Duro. Che, in un post, di qualche giorno fa, ha ricordato i tempi eroici degli inizi del festival. Quando, ha scritto l’ex sindaco, “con 16 milioni (di lire ndr.)” si fece partire la prima edizione del Liri Blues. Un azzardo che ebbe un successo andato “al di là di ogni ottimistica previsione“. (Leggi qui: Quella notte che Buddy Guy e Junior Wells fecero grande Liri Blues. E leggi anche Quando al Liri Blues fecero rivivere Jimi Hendrix. Ed anche I venti minuti dello sgradevole Albert King in Ciociaria. E pure Eric Bibb, il mito trattato come un cantante di paese).

Una rassegna che, negli anni a venire, ha visto esibirsi nomi entrati nella leggenda della musica nera per eccellenza, come Buddy Gay, Noel Redding, James Cotton, Roberto Ciotti e tanti altri. Un successo, ha chiosato ancora Duro, “straordinario per una piccola e malmessa città, che aveva perso l’identità a seguito della disastrosa crisi economica“. Fino a quello che Duro ha chiamato “l’imprevedibile“: ovvero (salvo miracoli che, al momento appaiono improbabili) la fine della rassegna. (Leggi qui: La sera in cui decisi di realizzare il Liri Blues Festival).

Perché ha chiuso

Già. Il punto è questo: perché il Liri Blues ha chiuso i battenti? Per l’opposizione, come detto, è colpa della maggioranza. Che, dopo aver parlato a lungo di Città della cultura e della musica, ha mostrato il braccio corto in termini di aiuti e finanziamenti. La pensa così, ad esempio, Debora Bovenga, uno degli avversari del sindaco Massimiliano Quadrini alle ultime comunali. Secondo lei, il Liri Blues “evidentemente, per l’attuale amministrazione, è un progetto oneroso che non ha priorità rispetto ad altre iniziative“.

Per la maggioranza la situazione è molto più semplice; “paghiamo il fatto– ha detto l’assessore alla cultura Stefano Vitale – che le elezioni ci sono state a giugno. Pensavamo di utilizzare per il Liri Blues i fondi di un bando regionale che, però, è stato pubblicato solo poche ore fa. E, ovviamente, una manifestazione come quella del Liri Blues non può essere improvvisata. Forse avremmo potuto programmare meglio le risorse a gennaio. In ogni caso credo sia meglio, a questo punto, rimandare tutto al prossimo anno“.

Vitale ne ha però approfittato per mettere in chiaro alcune cose. “Lo dico con amicizia agli organizzatori: bisogna far crescere tutto il movimento, non si può fare il Liri Blues solo con fondi comunali (che comunque fino allo scorso anno erano stati stanziati)“.

Dialoghi complessi

Dr.John ad Isola del Liri nel 2010

L’idea è che, al di là delle vicende legate ai contributi non erogati, la questione del Liri Blues abbia anche una lettura politica. Legata, ovviamente, ai rapporti non ottimali (per usare un eufemismo) tra l’attuale amministrazione e lo stesso Luciano Duro.

Una divergenza di vedute. Comprensibile quando sul campo ci sono teste che pensano da sole e bisogna saper trovare una sintesi. Tanto sul piano artistico quanto sul piano culturale e prospettico. Una sintesi mancata che – se così fosse – verrebbe a ricadere sugli appassionati di musica, privati di un appuntamento che sembrava essere ormai diventato fisso nel panorama culturale di Isola del Liri.

