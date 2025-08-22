Passione, qualità artistica e la magia della città: Zito lancia il Festival 2025

Il direttore artistico presenta la 32^ edizione della rassegna di teatro medievale e rinascimentale che scatterà sabato in piazza Innocenzo ad Anagni. Tutti i segreti e le novità di una manifestazione di grande successo. "Cartellone ricco ed equilibrato con proposte capaci di dialogare con la contemporaneità"



Dietro un evento importante come il Festival del teatro medievale di Anagni, giunto quest’anno alla sua 32° edizione, c’è sempre un lungo lavoro. Fatto di contatti, accordi, aggiustamenti. A volte di cambi in corsa. Un impegno che molti non vedono, e magari neanche percepiscono. Ma che c’è. Un lavoro che coinvolge un gran numero di persone. Tra le quali, ovviamente, spicca il direttore artistico. Un ruolo che ad Anagni, da ormai diversi anni, appartiene a Giacomo Zito.

Una carriera luminosa

Giacomo Zito (Foto © Massimo Iachetta Ph)

Diplomatosi nel 1990 presso l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica “S. D’ Amico” di Roma, prima di arrivare al ruolo di direttore artistico del festival della città dei papi, Zito ha lavorato per anni in teatro, tra gli altri, con Luca Ronconi, Massimo Castri, Giancarlo Cobelli, Andrea Camilleri, Fiorenzo Fiorentini, Pino Micol, Adriana Martino, come attore e come aiuto-regista. Per il cinema è stato il protagonista del film “Il teppista” di V. Perugini (1994).

In televisione ha partecipato a varie serie televisive. Ha svolto e svolge attività di doppiaggio, speakeraggio e radio. È regista di numerosi spettacoli, tra cui “Bertrand de Saint Geniés” di R. Stroili Gurisatti (con G. Battiston e L. Virgilio), “Casina” di Plauto, (con F. Fiorentini), “Il mago dei sogni” (di e con A. Calabretta), “Più stupidi di così ” (con I Picari), “Tra le nuvole”, “Acqua Alta” e “Attenti al lupo” (di e con M. Renzi), “La Venexiana” da anonimo del ‘500 (con A. Elia). Nel 2012 è autore e regista di “Clizia – Doppio Inganno”, da N. Machiavelli (con G. Pambieri e L. Tanzi).

Nel 2013 è autore e regista de “Il Re sono io” e “Io e Roma” (con G. D’Angelo), e realizza presso palazzo Chigi in Ariccia “Vita da Principi – visite in compagnia dei Fantasmi di Palazzo Chigi”. Nel 2008, insieme a Luigi Criscuolo, ha realizzato la rassegna “Fantastiche Visioni – Estate Teatrale Ariccina”, di cui è il direttore artistico. Nel novembre 2008 ha fondato e inaugurato ad Ariccia il Teatro. Dal 2009 è direttore artistico del Festival di Teatro Medievale e Rinascimentale di Anagni. Insomma, un professionista di primo piano. Che ha curato un cartellone equilibrato e ricco.

“Cartellone ricco ed equilibrato”

Giacomo Zito (Foto © Massimo Iachetta Ph)

In attesa della prima serata (sabato prossimo alle 21) in piazza Innocenzo III con lo spettacolo “Dante fra le fiamme e le stelle” di e con Matthias Martelli del festival del teatro medievale di Anagni edizione 2025, queste le sue riflessioni sull’evento.

Giacomo Zito, direttore artistico del Festival del teatro medievale e rinascimentale di Anagni, qual è il giudizio complessivo sul cartellone di quest’anno?

“Il cartellone di quest’anno rappresenta, a mio avviso, uno dei più equilibrati e ricchi degli ultimi anni. Abbiamo cercato di coniugare la qualità artistica con la varietà dei linguaggi, offrendo al pubblico non solo spettacoli fedeli alla tradizione medievale e rinascimentale, ma anche proposte capaci di dialogare con la contemporaneità”.

“Il nostro obiettivo è stato quello di far convivere la ricerca storica con la forza espressiva del teatro d’oggi, mantenendo viva l’identità del Festival e al tempo stesso aprendolo a nuove suggestioni. Il giudizio complessivo, quindi, è molto positivo: un cartellone che parla a pubblici diversi, che mette al centro tematiche di sicuro interesse, contenuti eticamente significativi, e la vitalità di una scena teatrale italiana che merita di essere incoraggiata per il grande sforzo che fa per resistere e sopravvivere”.

“La speranza come forza vitale il tema dominante”

Qual è il filo conduttore dell’edizione 2025?

Giuseppe Zeno al Festival del Teatro Medievale

“Il filo conduttore del 2025 è la speranza: non come illusione, ma come forza vitale che attraversa il teatro e ci ricorda la possibilità di trasformare il mondo. Nel cuore di un’epoca segnata da conflitti, incertezze e fragilità globali – dalle guerre che scuotono l’Europa e il Medio Oriente, alla crisi ambientale, fino al senso diffuso di disorientamento nelle nostre comunità – sperare non è più un gesto ingenuo, ma una scelta consapevole, coraggiosa, necessaria”.

“E il Giubileo, da secoli, rappresenta un tempo straordinario di perdono, di cammino, di riconciliazione: un tempo che l’umanità si concede per guardarsi dentro, fare memoria, e provare a rimettere ordine nel proprio percorso. In questo contesto, Anagni – città attraversata da snodi decisivi della storia spirituale e politica d’Europa – si fa palcoscenico vivo della speranza: quella che nasce dalla cultura, dall’incontro, dalla bellezza, e che dà corpo alle domande essenziali dell’uomo senza ignorare le ferite del presente, ma cercando con ostinazione nuove visioni”.

“Attenzione al territorio e passione”

Quanto è stato complesso mettere assieme il cartellone? Com’è stato il rapporto con l’amministrazione comunale?

Festival del Teatro Medioevale di Anagni (Foto © Marcello Brandi / Passione Fotografica)

“Un cartellone come quello proposto per l’edizione 2025 richiede tempo, attenzione e una grande passione: non si tratta soltanto di selezionare grandi artisti e spettacoli di qualità, ma di costruire un percorso coerente, capace di intrecciare tradizione, storia, contemporaneità, e in più di riconoscere e considerare le proposte offerte da chi, sul nostro territorio, ha innestato radici creative che è giusto nutrire. Seguendo la mia personale convinzione che il Festival debba rivolgersi a un pubblico che sia il più vario e ampio possibile, e che insieme sia sinonimo di qualità e occasione di fruizione di conoscenze, la scelta di titoli e artisti ha richiesto un’attenta valutazione sia sotto il profilo musicale, che drammaturgico, storico e performativo, per garantire al Festival il respiro nazionale e internazionale che merita”.

“Il rapporto sinergico e di intesa feconda con l’amministrazione comunale è stato fondamentale: il Festival vive e cresce proprio grazie a una collaborazione stretta e costante con un’amministrazione attenta e sensibile, che ha sostenuto con convinzione la visione artistica e che considera questa manifestazione non solo un appuntamento culturale, ma un valore identitario per la città. Senza questa sinergia, un cartellone di tale respiro non sarebbe possibile, e per questa fiducia non posso che essere grato a tutta l’Amministrazione, sia a chi ricopre incarichi politici sia a chi presiede quelli dirigenziali e tecnici”.

“Responsabilità aumentate, ma quante emozioni”

Negli anni come si è evoluto il suo ruolo di direttore artistico? Quali sono i momenti che ricorda con più piacere e quali con meno soddisfazione?

Il sindaco Daniele Natalia

“La mia esperienza di direttore artistico è cresciuta insieme al Festival. Negli anni ho imparato che non si tratta solo di scegliere spettacoli, ma di costruire una visione, un dialogo continuo tra la storia della città, gli artisti e il pubblico. All’inizio forse prevaleva l’entusiasmo, oggi c’è anche una maggiore consapevolezza: so quanto sia importante trovare un equilibrio tra tradizione e nuove proposte, tra grandi nomi e nuove voci; e sento più forte la responsabilità di custodire un’identità e di trasmettere un senso. Inoltre, l’esperienza mi ha insegnato a considerare parte dell’incarico di direzione artistica anche aspetti complementari, come, ad esempio, il rapporto sinergico con i service tecnici per offrire la massima qualità in favore degli allestimenti e della fruizione degli spettacoli”.

“I momenti che ricordo con più piacere sono quelli in cui il pubblico ha risposto con emozione, e sono davvero tanti: ogni volta che Piazza Innocenzo III, o la Sala della Ragione, o la Cattedrale, si sono trasformate in luoghi di comunità e condivisione, e l’atto magico compiuto dagli artisti sul palco ha scatenato applausi e standing ovation memorabili. Sono istanti che ripagano di ogni fatica”.

“In particolare, la soddisfazione è stata ancora più grande in occasione di quegli spettacoli che, senza la presenza di grandi nomi (sempre, o quasi, garanzia di successo), hanno scatenato l’entusiasmo e le emozioni di un pubblico pronto a cogliere il valore di quanto gli si offriva. Sono istanti in cui il teatro dimostra davvero la sua forza”.

“Con meno soddisfazione ricordo forse i momenti in cui alcune scelte non sono riuscite a intercettare quanto avevo sperato l’attenzione del pubblico. Ma anche da questo ho tratto insegnamento, perché considero ogni edizione una sorta di laboratorio, vivo e in continua evoluzione”.

“Tutti gli spettacoli attesi, sono come figli”

C’è uno spettacolo che più degli altri attende con ansia?

Piazza Innocenzo III palcoscenico naturale del Festival di Anagni

“Tutti. Attendo tutti gli spettacoli con la stessa ansia, un po’ perché sono ansioso di natura, un po’ per non abbassare mai la guardia (rischiosissimo!). Sono come figli, gli spettacoli che compongono il cartellone. Ed io sono allo stesso modo in trepidazione per il grande evento dal quale ci si attende un numero importante di spettatori e un successo garantito, come per lo spettacolo più “di nicchia”, o realizzato da compagnie di giovani attori, che vedono nel Festival una vetrina prestigiosa, e ai quali possiamo offrire un’opportunità importante, che non va sprecata”.

“Le criticità ci sono, confido nella sensibilità di tutti”

Anche quest’anno Piazza Innocenzo III sarà una location d’eccezione. Ma bisognerà fare affidamento sull’educazione del pubblico per evitare situazioni sgradevoli purtroppo verificatesi in passato.

“Nel rispondere a questa domanda, ritengo innanzitutto opportuno segnalare l’evoluzione che nel corso degli ultimi anni ha cambiato in maniera positiva l’aspetto di piazza Innocenzo III, grazie alla limitazione del transito e del parcheggio automobilistico, e grazie all’intento dell’Amministrazione di favorire le attività di ristorazione, che hanno dato un nuovo, attraente volto al centro storico. Purtroppo, in occasione degli spettacoli, le attività di ristorazione e il loro impatto acustico sulla piazza hanno sovente preso il sopravvento su quella percezione di “teatro a cielo aperto” che costituisce la peculiarità dello spazio principale deputato alla messinscena degli spettacoli, compromettendo la fruizione degli eventi da parte del pubblico”.

“Se pure non faccio segreto che riterrei opportuno considerare interventi normativi che regolino le attività sulla piazza e impongano la sospensione della somministrazione durante lo svolgimento degli spettacoli, altresì confido nell’educazione del pubblico e nella scrupolosa attenzione e collaborazione dei gestori, che peraltro sono coloro che traggono oggettivamente maggior vantaggio dalla nostra manifestazione“.