Venerdì 4 dicembre, alle 17.30, alla Camera di Commercio di Frosinone viene presentato il libro di Andrea Renna, oggi direttore di Anbi Lazio. Un racconto che parte dalla camera oscura e arriva alla bonifica.

Buio. Una lampadina rossa. L’odore acido che sale nel naso prima ancora di capire cosa sia. Un ragazzino con le mani nella bacinella degli sviluppi, gli acidi, i fissativi. Un uomo più grande gli guarda lo scatto appena venuto fuori e scuote la testa. «Concone». Non è un insulto. È un fratello maggiore che corregge. Il ragazzino si chiama Andrea Renna. L’uomo è Lino Palmesi. Siamo a Frosinone, fine anni Ottanta.

Prima regola: niente seconde occasioni. La foto la fai in quel preciso istante o non la fai più. Mezzo misurino di acido in più, e lo scatto brucia. Renna impara così, sviluppando pellicole al Tempo, nella redazione di suo padre Luciano: quindici anni, cronaca nera, assassini ammanettati, incidenti, sangue. Poi gli studi, in parallelo. Nessuna seconda occasione: e Renna, da allora, non ne sbaglia più.

Il bivio del 1990

Andrea Renna con l’allora presidente della Camera di Commercio Luigi Annunziata

Coldiretti chiama. Gerardo Gaibisso, ispettore confederale, lo vuole per la campagna delle Europee. Niente telefoni, niente computer. Alle 5.30 del mattino sono già in strada. Vince Andreotti, secondo Forlani, terzo proprio Gaibisso. Renna impara a scrivere i comunicati, a coordinare, a non sprecare un soldo. Dalla camera oscura alla macchina del consenso: un bivio, il primo di tanti.

Un altro bivio è l’arrivo di Luigi Annunziata — per tutti, Sor Gino — alla guida della Camera di Commercio appena riformata. Un ente che fino ad allora emetteva solo un ruolo da pagare. Annunziata lo vuole in Ufficio Stampa. Mai un minuto di ritardo, lui: la puntualità come primo biglietto da visita. È l’apprendistato della diplomazia, del mondo raffinato delle convergenze parallele, dell’incidere senza scontentare.

Poi Francesco Scalia: presidente della Provincia ed in seguito assessore in Regione. Renna sempre al fianco, capo segreteria, voce della comunicazione. Un altro bivio, un’altra casacca da imparare a portare senza tradire la prima. Altri ostacoli da scavalcare, trappole da evitare, imboscate da affrontare. Scalia esce da quell’esperienza con un biglietto in tasca da Senatore.

Le idrovore di Fiumicino

Andrea Renna

Oggi dirige Anbi Lazio e il Consorzio di Bonifica Litorale Nord. Non parla di canali e di argini. Parla di aeroporti. Se le idrovore di Fiumicino si fermano, gli aerei non atterrano: lo diceva il suo direttore nazionale Massimo Gargano, e Renna lo ripete a ogni assessore che incontra.

Non più carrozzoni da pensionare: infrastrutture che tengono in piedi Roma, anche quando nessuno se ne accorge. «Quando lavoriamo bene diventiamo invisibili», ha detto una volta. Il miglior complimento, per chi fa questo mestiere, è non essere notato.

La nuova sfida non è un’immagine da costruire: è un clima che cambia ed un consorzio catapultato in un ruolo operativo nella lotta a quei cambiamenti climatici dopo essere stato immobile per anni. Se prima fosse un carrozzone, potrebbe essere una diceria; che oggi sia un Frecciarossa è un’evidenza.

Il debito con un padre

Luciano e Andrea Renna

Venerdì 4 dicembre, alle 17.30, alla Camera di Commercio di Frosinone, in via De Gasperi, tutto questo diventa un libro.

Si intitola L’Equilibrista Acrobata. Lo ha scritto lui, Renna, pubblicista dal 1993, laureato in Scienze della Comunicazione, laurea magistrale in Management, un Master in Pianificazione Finanziaria. Lo dedica ai figli: Giada, Giorgia, Edoardo, Filippo.

E lo scrive, in fondo, per chiudere una scommessa fatta tanti anni fa con un uomo che non c’è più: Luciano Renna, giornalista e professore di educazione fisica per quarant’anni al Classico di Frosinone, morto quindici anni fa. Il padre che gli insegnò a sviluppare le foto. E a non avere paura del buio.

