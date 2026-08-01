Se l’alba restituisce una città: Cassino ritrova la sua anima sulla Rocca Janula

Centinaia di persone hanno accolto l'alba dalla Rocca Janula per la seconda edizione di Albachiara. Un evento che va oltre la musica: restituisce ai cittadini un luogo simbolo e rafforza il legame tra memoria, identità e futuro.

Non sono servite parole. E’ bastato il silenzio e guardare il sole salire lentamente sopra Cassino. In quel momento nessuno stava semplicemente assistendo a un concerto. Tutti stavano vivendo qualcosa di più. Perché da quella Rocca, per secoli sentinella della città e per troppo tempo dimenticata, l’alba ha ricordato che anche i luoghi possono tornare a vivere. E con loro una comunità intera.

È questo il senso più autentico di Albachiara, la manifestazione che all’alba del primo agosto ha richiamato centinaia di persone sulla Rocca Janula. Una seconda edizione che conferma il successo della prima e che dimostra come la cultura possa trasformarsi in identità, appartenenza e partecipazione.

L’alba sulle note del Sax

Andrea Rasi Merizzetti

Le note del sax e la voce di Andrea Rasi Merizzetti, insieme al sax di Marco Musollino, hanno accompagnato l’alba. Non era soltanto musica. Era il paesaggio a diventare parte dello spettacolo. Era Cassino vista dall’alto, mentre lentamente riprendeva colore. Si dipingeva dai nuova vita nelle ore attraversate da guerre, tensioni e paure: quel sole che rompeva il buio ha assunto un significato che andava oltre l’evento. Ha ricordato che la luce arriva sempre. Che le nuvole passano. Che anche i momenti più difficili possono lasciare spazio a una prospettiva diversa .

La forza di Albachiara è tutta qui. Non nell’organizzazione di un concerto ma nella capacità di costruire un’emozione collettiva.

Dietro questa scelta c’è una precisa visione culturale. Quella portata avanti dall’assessore Gabriella Vacca, che ha creduto nella possibilità di fare della Rocca Janula non un monumento da visitare una volta, ma un luogo da vivere.

Ed è forse questo il risultato più importante. Per anni la Rocca è rimasta quasi estranea alla quotidianità della città. Pur rappresentando uno dei simboli più antichi di Cassino, era diventata un luogo da osservare da lontano. Oggi non è più così. Il recupero e la riapertura della fortezza stanno restituendo ai cittadini un pezzo della loro storia. Non è solo valorizzazione del patrimonio. È ricostruzione dell’identità.

Reiventarsi da zero

La Rocca Janula illuminata

Per una città che nel 1944 è stata rasa al suolo e che ha dovuto reinventarsi quasi da zero, recuperare i propri luoghi simbolo significa recuperare memoria. Significa ricordare che Cassino non nasce con la ricostruzione del dopoguerra. Ha radici profonde. Molto più antiche. E la Rocca Janula ne è la testimonianza più evidente.

Ecco perché Albachiara funziona. Perché non mette semplicemente insieme musica e paesaggio. Rimette insieme una città e la sua storia. Le centinaia di persone salite fin lassù prima dell’alba non cercavano soltanto uno spettacolo. Cercavano un’emozione. L’hanno trovata. Quando il sole ha illuminato Cassino, è sembrato quasi che illuminasse anche una consapevolezza nuova: i luoghi tornano a vivere quando le persone tornano ad abitarli. E una città ritrova la propria anima quando ricomincia a guardarsi dall’alto della sua storia.