Sora e Fiuggi “Città che leggono”: premiati i progetti culturali dei Comuni

Due i centri ciociari che hanno ottenuto il finanziamento relativo al bando nazionale per la promozione della lettura. Arriveranno in totale quasi 50 mila euro. Per la provincia un timido segnale ma si può fare molto di più

Un milione e 425mila euro per far crescere l’Italia dei lettori, con un’attenzione speciale ai territori dove si legge poco e si investe meno. È il cuore del decreto interministeriale che finanzia il Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura 2024-2026. L’obiettivo? Creare vere e proprie reti culturali che uniscano scuole, biblioteche, librerie, associazioni, ospedali, strutture socio-assistenziali, centri anziani e persino istituti penitenziari. Un ecosistema della lettura, locale e capillare.

A beneficiare del finanziamento sono 52 progetti “esemplari” messi in campo dai Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento di “Città che legge”. A questi è andata la quota più consistente del fondo: 950mila euro, poi integrati da ulteriori 475mila euro, per un totale di 1,425 milioni. Un bando che premia chi ha saputo costruire alleanze forti e durature tra realtà diverse, puntando su un’idea concreta: la cultura come leva sociale. Tra i 52 progetti esemplari ci sono quelli presentati dai Comuni di Fiuggi e Sora.

Le finalità

I libri al centro del bando interministeriale

Ma non è solo una questione di soldi. Il piano punta in alto: vuole accorciare le distanze tra Nord e Sud, tra città e aree interne, tra chi ha accesso quotidiano ai libri e chi ne è tagliato fuori. Sostiene la lettura non come passatempo, ma come diritto, presidio di cittadinanza e strumento di emancipazione.

Tra le finalità anche il rafforzamento della filiera del libro, con un occhio di riguardo a biblioteche, librerie, editori, festival e fiere del libro. Il bando promuove poi formazione e aggiornamento per chi lavora nel settore, incentivando la lettura plurilingue e interculturale nei servizi educativi e nelle scuole, con un’attenzione costante al contrasto della povertà educativa e culturale.

Insomma, non è solo una pioggia di fondi: è un investimento strutturale nella cultura diffusa, nei territori e nelle persone. Un passo deciso verso un’Italia che legga di più e meglio, ovunque.

La Ciociaria porta a casa quasi 50 mila euro

Pos. Categoria Vincitori Comune Posizione Punti Somma (€) 1 Comuni fino a 5.000 abitanti 10 – – – – 2 Comuni da 5.001 a 15.000 abitanti 16 FIUGGI 10° 74 € 19.412,52 3 Comuni da 15.001 a 50.000 abitanti 14 SORA 12° 73 € 30.000 4 Comuni da 50.001 a 100.000 abitanti 9 – – – – 5 Comuni sopra i 100.000 abitanti 3 – – – –

Le biblioteche interessate del finanziamento

All’esito della verifica di tutti i progetti presentati sono stati premiati con un contributo economico i Comuni italiani, in possesso della qualifica, per fasce di popolazione.

Nella graduatoria 1 riservata ai Comuni fino a 5.000 abitanti 10 i vincitori. Nella seconda classifica (Comuni da 5.001 a 15.0000 abitanti) 16 progetti premiati tra i quali con 74 punti e al 10^ posto il Comune di Fiuggi, destinatario della somma di 19.412,52 euro.

Nella terza graduatoria (Comuni da 15.001 a 50.000 abitanti) 14 vincitori tra i quali con 73 punti e al 12^ posto il Comune di Sora, beneficiario di 30.000 euro. Nove progetti vincitori tra i Comuni da 50.001 a 100.000 abitanti e 3 per le città sopra i 100.000 abitanti.

Investire nella cultura

Foto © PublicDomainPictures

Il riconoscimento ottenuto da Fiuggi e Sora rappresenta un segnale importante per la Ciociaria: investire nella cultura e nella lettura significa investire nel futuro .

Non è solo una medaglia al petto, né un riconoscimento da esibire in vetrina. L’inserimento di Sora e Fiuggi tra i 52 Comuni italiani premiati dal Ministero della Cultura per il progetto “Città che Legge” è una notizia importante perché riconosce un impegno concreto: fare della lettura un’infrastruttura civile, non un passatempo di nicchia.

Nel Paese dei divari culturali – tra Nord e Sud, tra centri e periferie, tra aree urbane e interne – costruire reti locali attorno ai libri è un atto di visione e responsabilità. Lo hanno fatto Sora e Fiuggi, coinvolgendo scuole, biblioteche, associazioni, librerie. Hanno detto: la cultura non la caliamo dall’alto, la costruiamo in rete. E lo Stato ha risposto premiando quei territori che provano a combattere la povertà educativa con strumenti semplici e potenti : letture condivise, festival, spazi pubblici aperti.

Il finanziamento non è un punto d’arrivo, ma una scommessa da giocare bene. Perché ogni libro prestato in biblioteca, ogni laboratorio organizzato con i bambini, ogni pagina letta in ospedale o in una casa di riposo, è un investimento sulla coesione e sul futuro. Sora e Fiuggi hanno vinto una partita invisibile, ma decisiva. Hanno scelto la cultura come motore di sviluppo. E questo, oggi, vale più di mille slogan.