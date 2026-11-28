Nella sala consiliare il confronto promosso dal presidente del consiglio Facchini con gli studenti delle scuole sul tema “Relazioni psicosociali e comunicazione: tra solitudine e moltitudine, disagi, conflitti e creatività”

Irene Mizzoni Phoenix ex cineribus suis resurget

C’è un paradosso, tutto contemporaneo, che attraversa le nostre città: siamo immersi in una rete continua di contatti, notifiche e presenze apparenti, eppure mai come oggi esposti al rischio di una solitudine silenziosa, che pesa soprattutto sulle spalle dei più giovani.

È su questo crinale — dove la psicologia incontra la cultura e, inevitabilmente, la politica — che ieri si è mosso il convegno tenutosi nella Sala Consiliare del Comune di Sora, “Relazioni psicosociali e comunicazione: tra solitudine e moltitudine, disagi, conflitti e creatività”.

​Una sala aperta al confronto

Il presidente del consiglio Francesco Facchini

​Promossa dal Presidente del Consiglio comunale Francesco Facchini, l’iniziativa ha trovato il suo punto di forza non in una retorica d’occasione ma nella presenza viva di tanti ragazzi delle scuole.

In un tempo in cui le nuove generazioni sono sempre più disabituate al confronto reale — abituate a reazioni rapide, a schermi che proteggono ed espongono allo stesso tempo, a bolle in cui ciascuno finisce per parlare soprattutto a chi gli somiglia — averli lì, dentro la Sala Consiliare, ha restituito a quel luogo il suo senso più autentico: uno spazio fisico in cui la comunità si guarda in faccia e torna ad allenarsi al dialogo.

​Proprio per questo il segnale più significativo è arrivato da loro. I ragazzi hanno fatto fino in fondo la loro parte: non si sono limitati ad ascoltare in silenzio, ma sono intervenuti, hanno posto domande, hanno detto la loro, portando dentro il confronto il peso reale della loro esperienza e del loro sguardo sul presente.

Un passaggio tutt’altro che formale, che ha trasformato una conferenza in un dialogo vivo tra generazioni, mostrando quanto i giovani abbiano bisogno non di lezioni calate dall’alto, ma di spazi reali in cui essere ascoltati.

​Il paradosso della folla iperconnessa

​Sotto il profilo sociologico, il titolo stesso dell’incontro coglie una delle fratture più profonde della modernità: il passaggio dalla comunità alla frammentazione degli individui. Viviamo nella cosiddetta società delle reti, dove la distanza fisica sembra annullata, ma in cui i legami rischiano di farsi sempre più liquidi, reversibili, esposti alla stanchezza dell’io.

La moltitudine digitale non coincide affatto con la prossimità umana ; al contrario, spesso amplifica il senso di isolamento proprio perché moltiplica le vetrine e riduce i luoghi reali dell’incontro, disabituando alla fatica feconda del confronto diretto.

​ È dentro questa tensione che la scuola e le istituzioni locali tornano a essere presidi decisivi: non semplici erogatori di funzioni, ma – come ha ben sottolineato il preside Gulia – spazi fisici di socializzazione in cui il confronto diretto spezza l’autoreferenzialità e restituisce spessore alla parola condivisa. Quando un’aula consiliare si apre agli studenti, compie già di per sé un atto culturale contro la frammentazione del tessuto sociale.

​Felicità, libertà e conflitto: le chiavi dei relatori

I relatori con alcuni studenti presenti in aula

​Il filo conduttore della giornata è nato dalle pagine di “Psicologia della solitudine” e “Psicologia dei conflitti” di Antonio Lo Iacono, affrontate insieme all’autore, alla professoressa Raffaella Casavecchia, al professor Luigi Gulia Presidente del Centro di Studi Sorani “Vincenzo Patriarca”, e al dottor Flavio Haver che ha allargato lo sguardo al peso dei linguaggi mediatici nel racconto della realtà.

​Dalle riflessioni emerse è venuto fuori un quadro nitido e tutt’altro che scontato: il conflitto non ridotto a mera contrapposizione distruttiva, la solitudine letta non solo come mancanza ma come snodo esistenziale, la creatività come risposta possibile ai disagi di un’epoca spesso disabituata all’ascolto reale. Nel mezzo, parole impegnative e necessarie — felicità, libertà, comunicazione — riportate a una dimensione concreta, umana, non riducibile a slogan.

​La letteratura come antidoto: da Dostoevskij a Whitman

Ritratto di Dostoevskj – Vasilij Grigor’evič Perov – Olio su tela – 1872

​Particolarmente intenso, nell’intervento del professor Lo Iacono, il richiamo al valore della lettura e della grande letteratura come strumento concreto per leggere se stessi e gli altri.

Non una citazione erudita, ma un invito vivo rivolto soprattutto ai ragazzi, scandito attraverso autori capaci di scavare nell’animo umano e nel destino comune: l’abisso interiore e la responsabilità morale di Fëdor Dostoevskij, la consapevolezza radicale dell’interdipendenza umana di John Donne — per il quale nessun uomo è un’isola — fino allo slancio vitale, libero e corale di Walt Whitman. Un modo per ricordare che i libri non allontanano dalla realtà, ma offrono le parole per attraversarla senza restarne schiacciati.

​Media, social e tenuta democratica: il valore dell’informazione corretta

L’importanza dei media (Foto © DepositPhotos.com)

​Su questo stesso terreno si è innestata l’analisi del dottor Javier, dedicata al linguaggio dei media, alle tensioni sociali e alla necessità di un’informazione corretta. Un passaggio cruciale, soprattutto in relazione al rapporto tra i giovani e i social network : piattaforme che spesso non restituiscono uno sguardo neutro sul mondo, ma costruiscono messaggi personalizzati, filtrati da chi scrive e troppo spesso piegati alla manipolazione.

Da qui l’invito netto a non affidare la propria visione della realtà soltanto allo scorrimento rapido degli schermi, ma a coltivare lo spirito critico tornando ad esempio a leggere libri e giornali. Non è solo una questione culturale, ha ricordato Javier, ma civile: la stessa tenuta democratica di un Paese si regge sulla qualità e sulla correttezza delle informazioni, senza le quali il cittadino smette di scegliere consapevolmente e diventa facile preda delle narrazioni interessate.

​Oltre le opere pubbliche: la visione del sindaco

Luca Di Stefano, sindaco di Sora

​È proprio qui che l’evento acquista un rilievo squisitamente politico, nel senso più alto e meno banale del termine. Il sindaco Luca Di Stefano ha tracciato una linea netta tra l’ordinaria amministrazione e ciò che rende davvero vitale un territorio: «Amministrare una città non significa soltanto realizzare opere pubbliche e garantire servizi, ma anche costruire legami, contrastare l’isolamento sociale, promuovere occasioni di incontro e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. Una città cresce davvero non soltanto quando migliora i suoi spazi, ma soprattutto quando migliora la qualità delle relazioni tra le persone che la abitano».

​Coltivare la comunità

La Notte Bianca dello Sport: uno dei momenti di socialità a Sora

​Una prospettiva che sposta l’asse del discorso pubblico. Le infrastrutture, i servizi e la cura degli spazi restano indispensabili, certo, ma senza un tessuto umano saldo, capace di reggere le fragilità e di trasformare il conflitto in dialogo, anche la città più ordinata rischia di restare fredda.

Il merito dell’iniziativa, al di là dei ringraziamenti dovuti al presidente Facchini, ai relatori e ai presenti, sta nell’aver ricordato che una comunità non si amministra soltanto con gli atti: si coltiva, giorno per giorno, difendendo la qualità dello sguardo che rivolgiamo agli altri e lasciando spazio a chi, come gli studenti intervenuti ieri, ha ancora voglia di interrogare il mondo e prendere parola.