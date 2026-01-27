Un’aula Unicas che diventa confine del mondo

Dalle testimonianze degli studenti iraniani all’Università di Cassino alle immagini che arrivano dagli Stati Uniti, la Giornata della Shoah diventa uno specchio del presente: la Memoria non è rituale, ma un allarme che chiede responsabilità.

All’Università di Cassino, nei giorni scorsi, un incontro riservato ha trasformato un’aula in una soglia tra passato e presente. Il rettore Marco Dell’Isola ha ascoltato le testimonianze di alcuni suoi studenti iraniani. Racconti durissimi, che non chiedono empatia ma attenzione. Tra questi, la storia dell’uccisione di una giovane amica che aveva frequentato proprio quell’ateneo: parlava italiano, aveva costruito relazioni, coltivava un futuro. Una vicenda lontana geograficamente, improvvisamente vicina. Drammaticamente reale.

Foto © Ted Eytan

È da qui che la Giornata della Shoah cambia registro. Meno cerimonia, più urgenza. Perché la Memoria, quando smette di essere un rito, diventa uno strumento. Serve a leggere il presente, non a imbalsamare il passato. E quando le storie entrano nelle università, nelle case, nelle biografie di chi studia accanto a noi, il confine tra “altrove” e “qui” si assottiglia fino a scomparire.

Non è un esercizio di analogia forzata. È il riconoscimento di un meccanismo che si ripete: la violenza che comincia dalle parole, dalle etichette, dall’idea che qualcuno sia meno degno di altri. La Memoria serve a questo: a riconoscere i segnali prima che diventino sistema.

La Shoah come lente, non come museo

La Giornata della Shoah nasce per ricordare l’abisso dell’Olocausto, quando l’odio divenne legge e l’indifferenza complicità. Per anni l’abbiamo raccontata come un capitolo chiuso, archiviato in un Novecento remoto. Un monito, sì, ma distante. Oggi non più.

Il “mai più” pronunciato il 27 gennaio rischia di diventare una formula vuota se non viene messo alla prova dal presente. La Memoria non è un museo, è una lente. Serve a vedere meglio ciò che accade ora. E quando il mondo offre immagini che ricordano dinamiche già viste — la negazione della persona, la riduzione dell’individuo a bersaglio — il dovere è fermarsi e leggere i segnali.

Non si tratta di equiparare contesti diversi. Si tratta di riconoscere processi simili: la disumanizzazione che precede la violenza, la normalizzazione dell’ingiustizia, l’abitudine allo strappo dei diritti. La Shoah non iniziò con i campi, ma con le parole. Con le categorie. Con la rinuncia collettiva a chiamare le cose per nome.

Ecco perché la Memoria è scomoda. Perché chiede coerenza. Perché obbliga a misurare il presente con il passato, senza scorciatoie emotive.

Immagini che interrogano, non solo informano

(Foto: Stephen Maturen / Getty Images via Afp / Ansa)

Mentre il 27 gennaio viene celebrato in tutto il mondo, le immagini che rimbalzano sui social raccontano un’altra storia. Un medico iraniano con cittadinanza americana viene prelevato con la forza dalla propria auto da agenti dell’ICE, davanti al figlio di tre anni, in lacrime. Non contano i documenti. Non conta la professione. Conta l’etichetta.

Non è solo un arresto. È la negazione della persona. È la scena che la Storia riconosce: quando il diritto si ritira e resta il potere. Il paragone con le polizie di regime di ottant’anni fa non è una provocazione: è un campanello d’allarme. Perché la disumanizzazione è sempre il primo passo. (Leggi qui: Le scarpette rosse di Minneapolis).

Le testimonianze ascoltate a Cassino e le immagini che arrivano dagli Stati Uniti raccontano la stessa verità: ciò che accade altrove non è mai davvero altrove. Le istituzioni hanno il dovere di dare contesto, di spiegare, di non voltarsi. E la società ha il dovere di non anestetizzarsi.

La Memoria, se serve a qualcosa, serve a questo: a riconoscere i segnali quando sono ancora segnali. Prima che diventino sistema. Prima che il “mai più” si trasformi in un sussurro.