Veroli e i ranghi serrati dell’offerta: per una cultura “di campo largo”

Oltre 60 appuntamenti che stanno tenendo la perla ernica al centro della bella stagione e che ribadiscono il suo ruolo chiave in Ciociaria

Si è candidata in mood collegiale a Capitale della Cultura 2028 facendo leva sulla forza di un territorio sovracomunale. E per questo motivo, che è upgrade di vocazione pregressa e non certo movente di circostanza, sta proponendo eventi di pregio assoluto. Per cittadini e visitatori di Veroli è in atto un format estivo di eventi che stavolta ha inteso mettere la spunta ad ogni parte del vastissimo territorio comunale.

Epicentri eccentrici

Germano Caperna

Con il centro sempre epicentrico ma con le contrade finalmente tornate centrali, come meritano posti la cui bellezza non deve essere più format da retrovia di lusso.

La Veroli di Germano Caperna è così, un posto che bello ed attrattivo già lo era ma che adesso ha riscoperto la pluralità di intenti, mete, spot e fruitori. E che vuole offrire un cartellone estivo Veroli ‘25 che sia lo specchio fedele di un’attenzione che ha scavalcato le “porte” della città antica.

Con questa mission ben tratteggiata l’estate verolana sta procedendo speditissima, con il VI Festival della Filosofia che ha appena chiuso i suoi opulenti battenti (record di presenze) e con quello dello Sport Raccontato che è appena entrato nel vivo.

Oltre 60 appuntamenti

Parliamo di una programmazione variegata, “con oltre 60 appuntamenti, che detta il passo di una stagione pensata per un pubblico trasversale”. In cosa consiste questa trasversalità? In un format composito “in grado di unire grandi eventi, momenti della tradizione, rassegne di vario titolo e genere, musica, teatro e non solo”.

Caperna si è messo in testa una cosa al limite dell’eroico: prendere una “nomea” di cultura già abbondantemente omologa alla città che come sindaco amministra da un anno e passa e farla diventare una cosa al passo coi tempi ed a spasso nello spazio (vastissimo) del territorio comunale.

Una cosa a metà strada esatta tra nicchia di eccellenza e mainstream riconosciuto. Non un ossimoro, è un progetto che non ha il neo onnipresente del manicheismo da campanile, ma che un’occhiata al campanile la dà comunque.

Il progetto di Caperna e Cerquozzi

Il primo cittadino, assieme alla vicesindaca e titolare della Cultura Francesca Cerquozzi, ha cesellato quel format e lo ha caratterizzato con un’attenzione quasi maniacale su temi, programmazione e logistica. Ed in due hanno fatto centro.

Lo aveva già spiegato illo tempore, cosa aveva in mente, Caperna. Così: “Veroli non propone semplicemente eventi. Ogni appuntamento, ogni scelta, è il risultato di un’idea precisa: fare della cultura il tratto distintivo della nostra Città.”

Perciò dopo Verolibri- Incontriamoci a Veroli, Chiostro in Scena, il festival per le famiglie, Veraviglioso, e quello della Filosofia, in questi giorni nella perla ernica si parla di sport. E lo si pratica. Basket, ovviamente, e birba chi non lo sapesse.

Territorialità ampia

La territorialità ampia ha già dato prova di sé degnissima ad inizio mese con la seconda edizione di Prato (di Campoli, mica cotica) in Festa e con la 12 Ore di Pallacanestro al Polivalente, ma c’è di più. Nei giorni in cui campioni dello sport e figure iconiche d’ambito parlano del tema i giovani verolani si apprestano a scendere in campo. Con il torneo 3×3 Street Basketball che si giocherà nel Centro storico il 18,19 e 20 Luglio.

Sul Festival dello Sport Raccontato Laura Collinoli, storica chairwoman dell’evento, aveva già ricordato che si tratta di “una rassegna che unisce la leggerezza al racconto di storie straordinarie e che è ormai di casa a Veroli”.

Federico Buffa al Festival dello Sport Raccontato

Un appuntamento di questo cartellone estivo 2025 sarà anche il Summer Camp Ars Nova, dal 21 al 26 luglio, con formazione musicale e tanto divertimento. Dal 30 Luglio al 3 Agosto i Fasti Verolani, giunti alla 24° edizione, torneranno in tutto il loro splendore, per “avvolgere il Centro storico con la magica arte del teatro di strada sapientemente declinata dall’estro artistico di Terzo Studio”.

Agosto sarà anche il mese della musica “con il ritmo di Ernica Etnica, che tornerà in Piazza Santa Salome dall’8 al 10 Agosto” per la 24ma edizione del Festival nazionale di musica popolare italiana.

Dai Fasti ad Ernica Etnica

Francesca Cerquozzi

Giuseppe Gennaro, direttore artistico, aveva già spiegato che sarà nuovamente a Veroli un nome che delle sonorità popolari è un’eccezione: Ambrogio Sparagna. Si proseguirà al ritmo di Tarantelliri, giunto alla 16° edizione e per la 5° volta in scena a Veroli: al Palacoccia il 22 Agosto direttamente da X Factor, I Patagarri.

Dal 26 al 31 agosto, la magia del teatro di strada approderà nelle contrade verolane per la 2° edizione di Contrade in Fasti. Agli eventi della tradizione, come la Sagra della Moricola del 24 agosto e la Sagra della Ciammella del 5, 6 e 7 settembre, seguirà la Pantasema con la tradizionale festa di fine estate, nella sua 59° edizione il 14 settembre. A chiudere il “palinsesto” estivo, il 20 settembre la 7°edizione di Bollicine in Veroli.

Germano Caperna ed il suo team avevano un sogno. E la differenza tra le cose che sogni solo e le cose che alla fine fai sta tutta nella forza con cui a quelle cose ci credi.