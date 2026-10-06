Vico nel Lazio, il “turismo lento” fa centro: un successo le feste d’autunno

[TRADIZIONI] Cinque giorni di festeggiamenti nel paesino alle pendici degli Ernici. Le ricorrenze della Madonna gl'sacchitt, della Madonna del Santissimo Rosario e l'attesa sagra di sagna e fagioli hanno messo la Carcassone della Ciociaria al centro di un modello turistico diverso dove la qualità dell'esperienza e l'immersione profonda nelle tradizioni locali prevalgono sui ritmi frenetici delle mete classiche

Giovanni Lanzi Se lo chiamano 'Il Maestro' non è un caso

Cinque giorni di festa a Vico nel Lazio con la chiusura in grande stile delle ricorrenze del 2026 per la Carcassonne della Ciociaria, il paesino ultramillenario con le torri merlate e 3 porte di ingresso. Tra giovedi 1 ottobre e lunedi 5 ottobre un ricco programma religioso e civile per la ricorrenza della Madonna gl’sacchitt (la Madonna del sacchetto), la festa della Madonna del Santissimo Rosario che in calendario ‘cade’ la prima domenica di ottobre e per la 44.a edizione della Sagra di Sagna e Fagioli hanno praticamente sancito la conclusionedi un lungo e ricchissimo percorso delle feste religiose e i vari appuntamenti gastronomici che hanno portato a Vico nel Lazio migliaia di persone.

Tradizioni, fede, bellezze architettoniche e paesaggistiche che possono diventare un volano per un paese che cerca uno sbocco nel turismo lento. Quello che privilegia la qualità dell’esperienza, il rispetto dell’ambiente e l’immersione profonda nelle tradizioni locali rispetto ai ritmi frenetici del turismo di massa

Gl’sacchitt dei pastori e la Cripta meta di turisti

(Foto © Filippo Rondinara)

Rispetto allo scorso anno, anche le condizioni metereologiche sono state favorevolissime ed hanno permesso un’ottima affluenza per questa festa molto sentita nel paese ai piedi dalla catena dei Monti Ernici. La Madonna gl’sacchitt, detta anche Madonna dei Sette Vestiti presente nella Chiesa di Santa Maria, restaurata circa 15 anni fa dalla Soprintendenza delle Belle Arti grazie ad un lavoro durato oltre 3 anni, nella credenza popolare che si tramanda da centinaia di anni,di padre in figlio, da bisnonni a nipoti, fa riferimento alle tradizioni popolari: il sacchetto raffigurerebbe idealmente le borse di pelle o stoffa utilizzate dai pastori in partenza per la transumanza. Al termine dell’estate, tornando dalla montagna a Vico per la ricorrenza religiosa, riempivano gl’sacchitt per spostarsi con il bestiame per tutta la durata del lungo inverno nell’agro pontino.

Un brevissimo excursus storico: la Chiesa più antica del paese è proprio quella di Santa Maria, ricca di affreschi del XVII° secolo ed una interessante cripta romana meta di molti cultori da tutta Italia ma anche di semplici visitatori. Cripta fatta tornare alla luce grazie all’impegno certosino della Confraternita che ha saputo gestire un grande patrimonio artistico-religioso e ad oggi amministra tesori di inestimabile valore con infinita sapienza.

Invasione di turisti tra fede e prodotti locali

(Foto © Filippo Rondinara)

Il clou della festa religiosa c’è stata nella giornata domenica dopo il prologo dal giovedi al sabato con una serie di Sante Messe officiate dal parroco del paese, don Gigino Battisti. Sabato sera presa letteralmente d’assalto dai turisti e dagli abitanti di Vico la piazzetta Capriati per lo ‘start’ alla festa pagana, la Sagra della Sagna e fagioli, ‘condita’ da un ricchissimo menù e da dell’ottimo vino. Tra venerdi sera e domenica grande partecipazione dei turisti del weekend che hanno avuto la possibilità di visitare il paese, di assistere ai festeggiamenti religiosi e godere delle prelibatezze locali.

La domenica mattina si è aperta con le musiche sinfoniche della banda di Vico diretta dall’impeccabile maestro Gianpaolo Ascani. A seguire la Santa Messa nella Chiesa di Santa Maria, alla presenza del sindaco Stefano Pelloni, del vice sindaco e assessore Umberto Pallone e dell’assessore Maria Teresa Fanti. La Messa è stata officiata dal parroco don Gigino Battisti e da don Mattia Pica, confratello della Arciconfraternita del Santissimo Rosario, attualmente Economo del Seminario Maggiore di Roma, ordinato sacerdote nel maggio del 2017 da Papa Francesco.

Poi la statua della Madonna, secondo tradizioni, è stata portata a spalla in processione per le caratteristiche stradine di Vico nel Lazio, processione seguita per l’occasione da don Mattia Pica per un impegno che attendeva don Luigi Battisti nella Collegiata di San Michele Arcangelo.

Il significato religioso dell’appuntamento

(Foto © Filippo Rondinara)

Puntuali come sempre, la fine degli eventi religiosi della mattinata hanno riversato centinaia di persone alla Sagra. Dove verso le 14, appena terminata la cerimonia tenutasi nella Collegiata, hanno fatto la loro presenza una coppia di sposi che ha brindato tra gli applausi dei presenti. E come sempre eccellente e capillare il lavoro che parte da lontano di tutta l’Arciconfraternita, il priore Marco Protani e tutti i suoi collaboratori in prima fila. Tutti con un ruolo ben definito, tutti presenti, tutti attivamente impegnati.

L’omelia di don Luigi è stata lunga ed articolata, partendo dalla lettera dell’apostolo Paolo ai Filippesi, passando a San Francesco del quale il 4 ottobre si celebra la festività (“… ci dobbiamo mettere nella prospettiva secondo la quale se la nostra vita porta dei frutti, è bella… Pensate a quanti frutti per tutti noi ha portato la vita di San Francesco…”), alle parole di Gesù (“…disse: io sono la vita e voi i tralci, se rimarrete attaccati a me arriveranno i frutti…”), alla Madonna del Santissimo Rosario (“… voglio sottolineare la modalità per la quale noi dobbiamo rimanere attaccati a Cristo e ce lo dice Maria, la Madonna del Rosario: ci sta dando la corona, chiedendoci di pregare. Il Rosario è una preghiera allo stesso tempo facile e difficile. Ed è difficile perché ci chiede la contemplazione… Dobbiamo chiedere a Maria – conclude don Luigi Battisti – che ognuno di noi possa aprire gli occhi del cuore così da contemplare le meraviglie del Signore”).

Passaggi di vita quotidiana e fede, la devozione in Maria, la Donna del Santissimo Rosario. La festa che chiude in grande stile le ricorrenze del 2026. L’appuntamento, a gennaio prossimo, è per la festa di Sant’Antonio. Vico nel Lazio, work’n progress senza soluzione di continuità.

