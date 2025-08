Anno Domini 2025. Il Giubileo dei Giovani e gli Hikikomori

L'armonia che emerge dagli opposti. Gli hikikomori, nella loro volontaria solitudine sociale. In contrasto, il Giubileo dei Giovani celebra la comunità e la gioia collettiva. Una cultura di solidarietà per abbattere l'isolamento.

Franco Fiorito Ulisse della Politica

Scriveva Eraclito: “Ciò che è opposto si concilia, dalle cose in contrasto nasce l’armonia più bella, e tutto si genera per via di contesa”. Pensava che proprio dalle differenze abissali e dal loro incontro potesse nascere l’armonia. E quel “per via di contesa” non indica un processo liscio, facile o naturale indica una lotta un conflitto non distruttore ma generatore.

E io non ne potrei essere più convinto. Ma ci deve essere un nucleo, un punto un appiglio da dove partire anche nel contrasto.

Quelli che hanno il Ghost Writer

Avete presente molti personaggi politici famosi hanno il ghost writer. Si fanno scrivere discorsi, libri, interventi. Io non ho mai capito come pensi di essere rappresentato da qualcuno che non sei tu. Devi essere vuoto dentro. A me poi, con tutti i miei limiti, piace scrivere nessuno renderebbe mai ciò che penso veramente.

Io però ho un altro piccolo lusso ho il ghost whisperer, anzi la ghost whisperer. Whisper in inglese è “sussurrare”. Cui chiedo opinione su ciò che dovrei scrivere. Perché ha un altro punto di vista. Sempre nel rispetto degli opposti che si attraggono o respingono. Questa settimana la ghost whisperer non ha sussurrato nulla, sarà la pigrizia delle vacanze estive. Ma io sono stato in ogni caso colpito da una immagine che svilupperò in questo pezzo.

E quelli che hanno gli Hikikomori

Leggevo l’altro giorno un articolo sugli Hikikomori. “Hikikomori” è un termine giapponese che significa letteralmente “stare in disparte” e viene utilizzato per riferirsi a chi decide di ritirarsi dalla vita sociale per lunghi periodi (da alcuni mesi fino a diversi anni), rinchiudendosi nella propria abitazione, senza aver nessun tipo di contatto diretto con il mondo esterno, talvolta nemmeno con i propri genitori.

È un fenomeno che riguarda soprattutto gli adolescenti, principalmente maschi, anche se l’incidenza femminile sembra essere in aumento e potrebbe essere stata sottostimata dagli studi condotti finora. Le indagini ufficiali condotte dal governo giapponese hanno identificato circa 1.5 milioni di casi, con un’età media superiore ai quarant’anni. Questo perché, sebbene il ritiro sociale insorga principalmente durante l’adolescenza, esso tende a cronicizzarsi con molta facilità e può dunque durare potenzialmente tutta la vita.

Anche in Italia l’attenzione nei confronti del fenomeno sta aumentando. L’Hikikomori, infatti, non sembra essere una sindrome culturale esclusivamente legata al contesto nipponico, come si riteneva all’inizio, ma un disagio adattivo sociale che riguarda tutti i Paesi economicamente sviluppati del mondo. In Italia i dati ufficiali si concentrano esclusivamente sugli studenti delle scuole secondarie e stimano quasi centomila casi.

Le immagini del Giubileo

Tutto questo porta a una crescente difficoltà e demotivazione del soggetto nel confrontarsi con la vita sociale, fino a un vero e proprio rifiuto della stessa. Anche la dipendenza da internet viene spesso indicata come una delle principali cause del ritiro sociale, ma in molti casi l’abuso delle nuove tecnologie sembra rappresentare più una conseguenza dell’isolamento che una sua causa diretta.

Ma mentre finivo di leggere questo deprimente articolo mi rimbalzavano dovunque le immagini festose delle centinaia di migliaia, forse più di un milione, di giovani che invadevano Roma per le giornate del giubileo dei giovani. Immagini di comunità, di festa, di unione, di comunione. Di felicità semplice e genuina, senza troppi filtri.

È iniziato il 28 luglio e si conclude oggi domenica 3 agosto il Giubileo dei Giovani che Papa Francesco aveva annunciato in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona in Portogallo.

Sono arrivati già il 28 e dopo la Messa di benvenuto del 29, il 30 ed il 31 si sono svolte centinaia di attività culturali nel dialogo con la città eterna. Il 1 agosto venerdì c’è stata la giornata penitenziale, praticamente una confessione di massa al Circo Massimo. Un’immagine singolare di tutti questi ragazzi intenti a confessarsi in ogni angolo della antica arena. Una pratica la confessione che farebbe bene a più di qualche peccatore in giro, giovane o no. Me compreso ovvio.

E poi sabato 2 la grande veglia a Tor Vergata, all’ombra della rinnovata vela di Calatrava che è proseguita per tutta la notte fino a culminare nella messa di domenica mattina con Papa Leone. Un’adunata oceanica per un papa che mostra di avere un rapporto speciale con i giovani. Tantissimi dei quali sono giunti dal sud America e si sono visti rivolgere saluti particolari in varie lingue prima di tutto in spagnolo dal Santo Padre.

Gli opposti che si attraggono

(Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Ora tornando al concetto degli opposti che si attraggono o si allontanano, mi chiedo potrebbe uno di questi Hikikomori, questi fagianoni che si rinchiudono in casa con telefonino spiattellato in faccia isolandosi dal mondo un giorno, attraverso il contrasto eracliteo, provare la gioie e l’ebbrezza della vita in comunità, della solidarietà, della comunione? Perché quello che manca oggi ad alcuni soggetti è proprio questo: l’occasione. In una società desocializzata dove l’interesse primario è l’isolamento dell’individuo, che diventa in questo modo sempre più fragile e bisognoso di uno stato assistenziale. Sempre più debole. Non autosufficiente. Che occasioni hai? Il modello ideale della società globalizzata che rigetta tutte le forme di associazione sociale perché fastidiose per la gestione dell’ordine costituito.

In tutto questo quadro per me il Giubileo dei Giovani è uno sprazzo di luce. Si magari ci sarà un po’di ingenuità, o a volte rigidità su certi principi, forse un po’ di bacchettonismo che mal si contrasta con il mondo delle libertà assolute e dissennate in voga oggi con la cultura woke. Ma la gioia di partire da ogni parte del mondo per festeggiare insieme, per testimoniare per stare in comunione. Che è una parola fondamentale. La comunione. Per me non ha nessun confronto con questi autoisolazionisti che scelgono la solitudine priva di valori. E allora forse non tutti i valori sono conciliabili ma torna il tema dell’opportunità dove un tempo la famiglie a le strutture sociali svolgevano un ruolo di incontro e di possibilità . Tramontata sotto i colpi di questa cultura dissennata quel tipo di società rimane l’individuo solo. Debole. Confuso perso.

Il dileggio del Giubileo

(Foto: Angelo Carconi © Ansa)

Ed è per questo che invece di gioire il mainstream oggi prende quasi in giro il Giubileo dei Giovani. I giornaloni riprendono un video di un minus habens che prende a calci dei fedeli messicani perché sennò non gli parte la metro e deve andare a lavoro, che se lo vedete co quella faccia al massimo fa il parcheggiatore abusivo al Tufello. Ed i giornali a dire che i romani sono infastiditi da tante presenze. Ma come non era un’occasione il turismo giubilare? Poi una attricetta tatuata si lamenta che i giovani stanno rendendo sporca la città. Ma dove vivevi prima signorina che Roma è una cloaca da anni ormai sporca all’inverosimile. Semmai per il giubileo è stata ripulita.

E poi il cliccatissimo video di una zeccona che si lamenta che tra le tante bandiere festanti dei giovani non ce ne sia una della Palestina. Adesso con tutto il rispetto per la questione palestinese ma perché in una festa cattolica si debba sventolare il vessillo di uno Stato (o quasi stato) islamico qualcuno me lo dovrà spiegare. In finale danno più fastidio giovani puliti che cantano canzoni festosi in metropolitana che le borseggiatrici che le infestano.

I valori solidi

(Foto: Fabio Frustaci © Ansa)

È che con tutti questi cervelli all’ammasso vedere che un certo tipo di cultura sopravvive nonostante la secolarizzazione e l’attacco continuo ed organizzato di ogni forma di media mondiali destabilizza. E ti fa pensare che qualsiasi strategia comunicativa mondiale potrai approntare certi valori non vengono e non verranno mai cancellati.

Quasi tutti i grandi giornali italiani infatti non aprono con la notizia del Giubileo dei Giovani. Preferiscono il nuovo bombardamento a Kiev la grandine in Romagna e la neve in montagna. Eppure voi le avete viste le immagini della infinita distesa umana a Tor Vergata. Provate a guardare quelle dall’elicottero fanno impressione. E la forza di un milione di ragazzi che passano la notte pregando in attesa della messa del giorno dopo. Qualcosa che sembra antiquato ma è molto più moderno ed originale di qualsiasi mistificazione moderna.

(Foto: Fabio Frustaci © Ansa)

E sapete che vi dico a me piace la mia cultura. Quella millenaria che ha radici qui in casa mia. Quella con cui sono nato, vissuto cresciuto. E dunque anche se adoro Eraclito non sempre gli opposti si devono attrarre, si devono compenetrare, devono dare vita ad una nuova forma. A volte basta che una cultura ne sopravanzi un’altra. E che sia una cultura di gioia, comunione e solidarietà. Non di isolamento di odio e sopraffazione.

Forse aveva anche un po’ragione Andy Warlhol quando diceva: “L’attrazione più eccitante è tra due opposti che non si incontreranno mai”.