Charlie Kirk. La violenza elimina le persone non le idee

Una visione di parte ma convinta. Perché Charlie Kirk era odiato e perché è stato ucciso. L'errore di renderlo un martire

Mercoledì 10 settembre 2025, Charlie Kirk, fondatore dell’organizzazione conservatrice Turning Point USA, è stato ucciso da un colpo di arma da fuoco durante un suo intervento al “American Comeback Tour” mentre parlava agli studenti all’università presso la Utah Valley University (UVU), campus di Orem, Utah. L’attacco è avvenuto attorno alle ore 12:10 locali: il proiettile, sparato da un edificio a circa 200 metri di distanza, lo ha colpito al collo uccidendolo. Poco dopo è stato preso l’assassino. Si tratta di un giovane di 22 anni di nome Tyler Robinson che ha confessato l’omicidio all’Fbi dopo che il padre dello stesso lo aveva segnalato alla polizia.

Una delle ultime immagini di Charlie Kirk prima dell’assassinio

Charlie Kirk stava intervenendo in un dibattito organizzato dalla sua organizzazione giovanile politica senza scopo di lucro, la Turning Point USA con sede in Arizona, nel cortile del Sorensen Center, all’interno del campus della Utah Valley University. Subito prima della sparatoria, Kirk stava rispondendo a domande di un partecipante riguardo alle stragi di massa e alla violenza armata. «Sai quanti americani transgender sono stati autori di stragi negli ultimi dieci anni?» ha chiesto la persona. Kirk ha risposto: «Troppi».

Il suo interlocutore ha incalzato: «Sai quanti autori di stragi ci sono stati in America negli ultimi dieci anni?» «Contando o non contando la violenza delle gang?» ha ribattuto Kirk. Gang’s violence le ultime parole. Poi si è sentito un solo colpo di arma da fuoco. Lo ha trapassato al collo lasciandolo a terra in un lago di sangue davanti alla sua famiglia.

Il versetto della Bibbia

Charlie Kirk con la moglie Erika Lane

Erika Lane, moglie di Charlie Kirk e madre delle loro due figlie, era presente insieme alle due bambine nel campus dell’università dello Utah dove il marito è stato ucciso. Poche ore prima dell’assassinio, Erika aveva condiviso sui social un versetto della Bibbia sulla ricerca di aiuto nei momenti difficili. ”Salmo 46:1 – Dio è il nostro rifugio e la nostra forza, un aiuto sempre pronto nei momenti difficili”, era scritto nel suo post.

E questo è stato il motivo principale della morte di questo giovane ragazzo. Avere creato una famiglia con moglie e due figlie. Credere nei valori cristiani e propagandarli con forza. L’esatto opposto dell’orrido modello woke che ci propinano da anni ormai. Infatti a sparare è stato uno squilibrato ventiduenne che conviveva con un trans in corso di cambiamento di sesso. Scontro fra mondi.

Io non so se riuscirò ad essere imparziale in questo articolo anzi credo che mi sarà difficilissimo. Perché io credo negli stessi esatti valori che propagandava Charlie Kirk mentre aborro completamente la cultura woke. È bene che lo sappiate subito.

L’eco ansia

Gilberto Pichetto Fratin (Foto: Leonardo Puccini © Imagoeconomica)

La ricordate la scena in cui quella studentessa di nome Giorgia parlando in un incontro con il ministro all’Ambiente Pichetto Fratin scoppiò a piangere dicendo di soffrire di “eco ansia”. Lasciamo stare che poi si scoprì che era una attrice di una scuola di recitazione il che lo rende ancora più ridicolo. Ma dopo quella scenetta quel bellimbusto del ministro ebbè la geniale idea rispondendole di piagnucolare anche lui come una ragazzina. E con la voce rotta riuscì solo a dire: “io ho la forza del dubbio”. Ecco caro ministro io invece ho la debolezza della certezza. Perché se l’attricetta aveva l’eco ansia io ho invece la woke ansia.

Come sento i proclami woke, come leggo le loro affermazioni, come li vedo anche fisicamente, seppure solo in foto, io sento un senso di soffocamento che mi opprime. Non capisco perché debba essere costretto a leggere dovunque cose surreali propalate da esseri variopinti con lo stesso quoziente intellettivo del fagiano. Che ti guardano con quegli occhi stolidi, quegli sguardi ottusi, con quella mimica primitiva convinti di propagandare “il verbo” mentre dicono delle scempiaggini colossali.

E per tutti gli ultimi anni soprattutto negli Usa, in particolare nelle università abbiamo dovuto subire questa ondata di deficienza che ci voleva convincere che gli uomini potevano rimanere incinti e che c’era bisogno degli assorbenti nei bagni degli uomini perché anche loro avevano le loro cose. E se osavi contraddire queste astruse teorie eri un fascista un violento un reazionario. La dittatura della deficienza.

Chi era Charlie Kirk

Charlie Kirk (Foto © Gage Skidmore)

In questo quadro vi spiegherò chi era Charlie Kirk e perché era diventato cosi famoso, potente ed influente. Perché io lo seguo e lo conosco benissimo da anni. Non come i giornalistoni di casa nostra che hanno solo moltiplicato le veline di regime tutte identiche che, a leggerle, fanno venire i conati.

Quando chiedevano a Charlie Kirk in cosa credesse la prima cosa che rispondeva era sempre in Gesù Cristo. Quale fosse il suo obiettivo il suo programma lui rispondeva sempre la stessa cosa. La battaglia spirituale è arrivata in occidente. Ed i nemici sono la cultura woke ed il marxismo combinati con l’islamismo. Mentre diceva noi crediamo nello stile di vita americano che è semplice. Voglio essere in grado di sposarmi, comprare una casa, avere dei bambini, permettergli di guidare la loro bici fino al tramonto, mandarli in una buona scuola, avere un quartiere senza criminalità, non insegnare ai bambini il transgenderismo lesbico gay e eliminare la spazzatura woke dalle scuole. Ma anche non fargli ascoltare dei musulmani che gli pregano sotto casa cinque volte al giorno. Noi vogliamo lo stile di vita americano – diceva – che è la cristianità. Che è stata il fondamento da sempre dell’occidente.

Ecco queste poche cose che in pratica possiamo paragonare agli ultimi cento anni di politica sociale italiana. Quella che prima e dopo la guerra ha creato il nostro Paese. Le nostre famiglie le nostre istituzioni la nostra nazione.

Cosa è violenza

Charlie Kirk (Foto © Gage Skidmore)

Ecco questo oggi viene definito un discorso di violenza e di odio capite. Da questi minus habentes indottrinati dalla cultura woke. La dottrina di Cristo l’uomo di pace più potente della storia viene descritta come violenza o fascismo. Un corto circuito intellettuale devastante. E sulla base di questo ragionamento banchettano come sciacalli sui social gli odiatori seriali che gioiscono alla morte violenta di un padre di famiglia di 31 anni reo solo di portare i valori cristiani.

Ma questa è solo la copertina adesso vi spiego bene perché Charlie Kirk era ed è così odiato da questa sottocultura oggi in voga. Perché la stava distruggendo dall’interno. Corrodendo i suoi luoghi di culto e corrodendone le fondamenta. Perché era così inviso Charlie Kirk? Perché aveva inventato questo format. Lui andava in tutte le università americane. A partire da quelle più woke. Nel cuore del nemico.

Charlie Kirk (Foto © Gage Skidmore)

Piantava un gazebo e di fronte a questo metteva un microfono. E chiunque si poteva mettere in fila e prendere la parola. Letteralmente chiunque senza alcun filtro alcuna censura. La vera libertà di espressione il free speech come dicono gli americani. Ebbene di fronte a questo microfono a battagliare dialetticamente con lui accorrevano in stragrande maggioranza suoi avversari. Gente che lo odiava.

E lui li affrontava tutti. Li dovete vedere i video. Sono incredibili. Una grande parte si rendeva ridicola da sola. Portando argomentazioni surreali o arrivando vestite come la fatina ma nel corpo di uomini di centottanta chili. Altri intrattenevano discorsi seri articolati su armi, aborto, sessualità famiglia, nessun argomento era precluso.

Perché Kirk era odiato

Charlie Kirk (Foto © Gage Skidmore)

Cosa lo ha reso così odiato dunque. Che in ogni dibattito con la sua capacità e preparazione distruggeva ogni avversario. Li sgretolava, li umiliava. Con argomentazioni sempre forti e consistenti. Con una preparazione culturale, politica e religiosa fuori dal comune. E per di più lo faceva dentro le università americane, nel cuore del nemico. Ed ogni volta gli incontri erano più seguiti, più numerosi, più interessanti. E su questo aveva costruito un movimento di milioni di giovani e meno giovani che aveva ricominciato a trovare attraente la politica e soprattutto era tornato a credere in certi valori.

E questo movimento cresceva giorno dopo giorno. Charlie Kirk è morto proprio nell’esercizio di questa funzione. Mentre si confrontava con degli studenti in una università. Senza filtro senza rete. Senza violenza con la sola arma del confronto. Questa sua capacità è stata la sua fine. Era troppo coinvolgente, attraente, andava eliminato.

Quando ha posato il microfono un attimo prima di sentire il sibilo del proiettile che lo ha trapassato, l’ultima parola pronunciata nella sua giovane vita è stata “violence”. Violenza. La violenza che è stata l’unica arma che hanno potuto usare per eliminarlo, perché con la dialettica, col confronto non ci sono riusciti.

Le frasi sui bossoli

Tyler Robinson, l’assassino reo confesso

E sui bossoli rimasti incisi sopra frasi antifasciste, su uno “bella ciao” ripetuta. A dimostrare la pochezza del confronto tra una vera cultura di odio, violenza, sopraffazione e intolleranza. Che però punta il dito su questi argomenti contro un ragazzo di trenta anni reo di propagandare i valori di Cristo.

Capite perché e parlo solo per me stesso ovviamente, rispettando chi la pensa diversamente, non si può che guardare con sommo disprezzo a tutti quei subumani che festeggiano in questi giorni la morte di un ragazzo fuori dal comune. Capace di entrare oltre le linee nemiche e vincere innumerevoli battaglia. Ma farne un martire è stata la cosa più stupida per chi voleva silenziarne la parola. Le idee camminano con le gambe degli uomini ma gli sopravvivono sempre. E le idee per le quali hai avuto bisogno di uccidere per fermare moltiplicano invece la loro potenza evocativa.

E questa settimana non sono stati casuali i tanti focolai di rivolta contro questo tipo di mondo. Il ricordo dell’11 settembre. Una mostruosità indimenticata. La morte accoltellata di una giovane ragazza ucraina Irina Zarutska colpita sulla metro da un uomo di colore già arrestato e rilasciato 14 volte che l’ha scelta solo perché bianca. Con tutti gli altri passeggeri del vagone che l’hanno lasciata li a dissanguarsi senza darle il minimo aiuto.

Segnali dall’Europa

La manifestazione di Londra

Gli stessi segnali arrivano dall’Inghilterra dove contro le politiche sul immigrazione sono scese in piazza più di centomila persone in un clima esplosivo. E dalla Francia dove è caduto di nuovo il governo e Macron è un reuccio nudo ormai odiato da tutti destra e sinistra.

Ma il clima di scontro mi ha riportato in mente una cosa. Quando invece che un giovane cristiano di destra colpito dalla violenza di un cecchino premeditato morì George Floyd un signore di colore soffocato mentre lo arrestavano dei poliziotti americani. Ebbene un video di confronto montato appositamente mostra come in quel caso vennero messe a ferro e fuoco intere città con scontri incedi devastazioni. Mentre a lato a fare da contraltare passavano le immagini delle reazioni alla morte di Charlie Kirk con gente riunita in preghiera abbracciata e commossa.

Ma il massimo del ludibrio lo ha raggiunto il parlamento europeo che nel caso di George Floyd svolse solennemente il minuto di silenzio nell’aula plenaria. Non solo, inducendo poi tutti a fare quelle ridicole scenate inginocchiandosi dappertutto in ogni angolo del mondo non sapendo neanche per chi.

Ritratto di George Floyd realizzato da Peyton Scott Russell nella East 38th Street and Chicago Avenue in Minneapolis, Minnesota (Foto © Lorie Shaull)

Lo stesso parlamento ha invece rifiutato il minuto di silenzio per Charlie Kirk bocciando la votazione sulla commemorazione del giovane americano trucidato barbaramente. Atto che per me ha concluso qualsiasi tipo di fiducia formale nel Parlamento Europeo ridotto oramai a passacarte delle lobbies e dei potentati woke.

Ecco mi è tornata guardando quelle scene patetiche del parlamento europeo l’ansia anti woke quella sensazione di essere circondati, di essere costretti a subire, di essere in uno schema dal quale non si può fuggire se non con un atto di ribellione. Ribellandosi all’omologazione, alla cultura del blob unificante, alla disumanizzazione, alla mistificazione, alla sostituzione etnica e culturale.

Uomini di conoscenza

Friedrich Nietzsche

“L’uomo di conoscenza deve saper non solo amare i suoi nemici, ma anche odiare i suoi amici” scriveva Friedrich Nietzsche. Allora io non sono un uomo di conoscenza perché continuo ad odiare i miei nemici ed amare i miei amici.

E tra gli amici metto certamente Charlie Kirk seppur scomparso ed i valori cristiani che propagandava. Ma non metto la balena androgina woke coi capelli azzurri che confrontandosi con lui sostiene di avere le mestruazioni e di partorire pur essendo uomo. Ed una volta contraddetta sbatte il microfono per terra allontanandosi tra gridolini isterici di disprezzo, accuse di odio e fascismo ed insulti.

Volete farci passare come anormale quello che è normale. Toglierci tutte le certezze, distruggere tutti i valori dell’occidente. Per corromperci e renderci deboli e vulnerabili. Invece Charlie Kirk aveva ribaltato in maniera copernicana il concetto corrodendo dall’interno dei templi universitari le fondamenta del woke con migliaia e migliaia di giovani che lo seguivano sempre più numerosi. Questa è stata la sua colpa: di essere strumento del bene invece che del male. Per questo è stato ucciso, per questo ne rifiutano la celebrazione perché divisivo. E se per voi il bene è divisivo, allora siete dall’altra parte della barricata. E prima o poi la battaglia finale andrà combattuta.