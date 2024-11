Dal G7 ciociaro alle regionali, una settimana glocal

Anagni e Fiuggi si apprestano ad ospitare i Ministri degli Esteri dei principali Stati. Un appuntamento importante ma con tante incognite. Per la Ciociaria una bella vetrina anche se alla fine rimarrà poco in termini di opere. Per la politica italiana il test delle elezioni regionali sempre molto indicativo. Sullo sfondo la polemica Musk-Mattarella

Ci apprestiamo a vivere l’esperienza sul nostro territorio del G7 dei ministri degli esteri che faranno la loro blindata apparizione fra Fiuggi ed Anagni il 25 e 26 novembre. Mai come questa volta la possiamo definire una esperienza “Glocal” secondo il noto neologismo un incontro tra le esperienze globali e quelle locali. Figlia dialettica della globalizzazione ma rivisitata in chiave dei rapporti con le entità locali.

Sfileranno sul nostro territorio i più importanti esponenti esteri dei Paesi con maggiore influenza nell’emisfero occidentale. Pronti a discutere degli asset mondiali alla ricerca di soluzioni ai problemi attuali. Un approccio globale dunque che si unirà con la nostra bella realtà locale calcando le terre di Fiuggi e Anagni da sempre città tra le più belle d’Italia e non solo.

Soddisfazione per la Ciociaria ma senza esagerare

Anagni ospiterà il G7 (Foto © DepositPhotos)

Glocalizzazione o glocalismo è un termine formulato negli anni ottanta in lingua giapponese (dochakuka), successivamente tradotto in inglese dal sociologo Roland Robertson e poi ulteriormente elaborato dal sociologo Zygmunt Bauman per adeguare il panorama della globalizzazione alle realtà locali, così da studiarne meglio le loro relazioni con gli ambienti internazionali. Si parla di un atteggiamento, politica, visione, che si concentra contemporaneamente sulla dimensione globale o planetaria e su quella locale.

Il teatro di Fiuggi sede del G7

Ed è ovvio che questo appuntamento come qualsiasi forma di pubblicità per il nostro splendido territorio sia da ritenersi positiva. Anche se con la definizione glocal forse ho esagerato in ottimismo. La kermesse mondiale verrà si sul nostro territorio ma noi non saremo oggetto di discussione. Siamo spettatori paganti e felici come quelli che nella notte hanno sborsato bei bigliettoni per il match Paul-Tyson ben sapendo che di pugilato vero non aveva nulla ma felici di partecipare a qualcosa che forse rimarrà nella storia. Quindi soddisfazione si ma passeggera. Non esagerate nell’euforia. Per due giorni saremo al centro delle cronache poi torneremo alla nostra normalità ma felici di essere stati parte del tutto.

Alla fine della festa rimarrà poco o nulla

Il portico del Palazzo della Ragione di Anagni

Non è un Giubileo diciamocelo dove con un adeguata programmazione come succede, ritardi a parte, a Roma si cambia il volto di un territorio con adeguati investimenti. È piuttosto un maquillage veloce e frettoloso. Come quelle vecchie signore della buona società che si imbellettano al meglio in fretta e furia per partecipare ad un gala dove non pensavano di essere state invitate. Mettono sopra quintali di trucco stringono i vecchi vestiti brillantinati di misure che non indossavano più e trattengono il respiro per tutta la durata della festa sperando non salti qualche bottone se si mangia una tartina in più.

L’ingresso delle terme di Fiuggi

Alla fine della festa poi il trucco colerà sul viso stanco ricorderanno la sensazione di sollievo nell’allentare la pancera che copriva le rotondità buttandosi su un divano per riprendere il fiato trattenuto per ore. Non se ne abbia nessuno ma forse sarebbe stato migliore per il territorio ricevere qualche bel finanziamento che lasciasse opere durevoli a testimonianza del passaggio di tanti illustri diplomatici piuttosto che chiedere capriole ai comuni del circondario per aggiustarsi al meglio, seppur per poco.

Le contraddizioni dell’appuntamento

Uno dei tavoli di confronto durante il G7 del 2023 a Tokyo (Foto: White House Press Service)

Dunque la dimensione locale non deve aversene a male di questa toccata e fuga, nell’epoca dell’immagine un passaggio sui principali network mondiali è sempre un ottima vetrina anche se fugace ed effimera. La dimensione globale di un appuntamento così importante invece è al centro di questo meeting. Ma anche questa ha elementi molto particolari che ne condizioneranno le scelte in un senso o in un altro.

E mi spiego meglio. Come tutti sapete la scorsa settimana si sono tenute le elezioni americane di cui si conosce già il vincitore, Trump, ma entrerà in carica solo il venti gennaio. In questi giorni il neo presidente repubblicano ha già designato il nuovo Segretario di stato Usa che sarà Marco Rubio senatore di origini cubane. Ma anche egli entrerà in carica a gennaio.

Il neo presidente degli Usa Donald Trump (Foto © Gage Skidmore)

Dunque parteciperà ancora per gli Usa Blinken l’attuale segretario in carica democratico nominato da Biden. Allora gli interrogativi sono molti, a partire dal grado di rappresentatività di un ministro che è certamente in uscita e verrà rimpiazzato da uno di opposta estrazione politica. Potrà prendere le adeguate decisioni del caso sapendo che quello che dice non varrà più tra un mese?

Stesso discorso per la Germania il cui governo è praticamente caduto ed attende nuove elezioni, il Canada si appresta a tenerle con Troudeau in netta difficoltà e la Francia si presenta con un governo ircocervo guidato dai macroniani ma con i numeri per tenere la maggioranza in mano alla le Pen.

G7 noioso o G7 dirompente: questo il dilemma

Questo ci mette di fronte a due tipi di ipotesi. La prima che in queste condizioni non si potranno prendere decisioni importanti, in particolare riguardo la guerra ucraina non avendo certezza della posizione degli usa con la nuova amministrazione. Oppure la seconda ipotesi. Questa sarà l’occasione per i governi uscenti di usare ancora la loro influenza per assumere decisioni che serviranno come piccolo dispetto politico alle prossime amministrazioni contribuendo a decisioni che oggi hanno pieno valore legale ma sappiamo già non condivise dai nuovi arrivati.

La guerra in Ucraina sarà uno dei temi caldi del G7 (Foto: Marco Cremonesi © Imagoeconomica

Per fare un esempio concreto. Gli Usa o diranno di procrastinare gli impegni con l’Ucraina alla prossima amministrazione. Oppure come molti dicono rafforzeranno in extremis il sostegno a Kiev inviando una cospicua ulteriore dose di denaro e proseguendo nell’impegno bellico. Lasciando così la patata bollente alla prossima amministrazione entrante che in questo caso si troverebbe coinvolta in ulteriori aiuti economici e bellici. Anche se tutti sanno che la linea Trump non è certo di continuità con l’attuale. Insomma o un G7 noioso o un G7 dirompente.

L’UE alla finestra aspettando di sciogliere i nodi

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea

Con l’Unione Europea sempre invitata ai vertici a fare il convitato di pietra. Presunta spettatrice ma sempre pronta a prendere decisioni, in particolare pro Ucraina. Ma anche il governo europeo in questi giorni non vive momenti sereni con la scusa della mancata fiducia dei socialisti a Fitto e qualche altro personaggio la ratifica del governo Von Der Leyen tarda ad arrivare.

Anche qui o si scioglieranno i dubbi con una veloce ratifica oppure si rischia di rimischiare tutte le carte. Qualcuno pensa anche complice il cambio di guardia Usa, che di certo nei rapporti internazionali non è secondario anzi. Dunque arrivano tutti con una certa apprensione. Potrà aiutare una bella dose di acqua di Fiuggi a lenire qualche mal di reni. O la visita alla meravigliosa cattedrale di Anagni rapire nel bello gli animi dei preoccupati ministri e tranquillizzarli. Lo vedremo presto.

Elezioni regionali, esame d’inverno per i partiti

Giorgia Meloni, le elezioni regionali saranno un test per il Governo ed i partiti

Nel frattempo per tornare al “local” si svolgeranno le elezioni amministrative più importanti, le regionali sia in Emilia che in Umbria. Due regioni rosse negli anni . L’Umbria però la scorsa volta conquistata dal centro destra con la Tesei alla prova della riconferma. Che sembra anche possibile. L’Emilia invece, che con la Toscana è sempre rimasta rossa, tra alcune difficoltà cerca la possibile riconferma con la Meloni ed alleati che sognano invece il quasi impossibile ribaltone.

Il centrodestra ha vinto tutte le ultime elezioni regionali (Sardegna esclusa), anche se le vinse per numero di voti ma sbagliò il candidato. Spera in una conferma della tendenza. Certo il centrosinistra non sembra organizzatissimo e coeso coi maggiori partiti alle prese con diatribe interne importanti. Il movimento 5 Stelle ha visto consumarsi la rottura definitiva tra Conte e Grillo poche settimane fa. E corre ormai senza il suo fondatore soppiantato da un cooptato.

Il Pd di Elly Schlein alla prova delle elezioni amministrative (Foto: Ermes Beltrami © Imagoeconomica)

Il Pd invece si sta straziando sul caso Campania dove il governatore De Luca in apertissimo contrasto con la segretaria Schlein vuole correre per il terzo mandato ed infischiandosene dei dettami di partito ha fatto votare in regione la deroga ai due mandati. Un altro scisma dopo quello grillino dove il segretario nazionale ed un importante governatore si tirano quotidianamente gli stracci in faccia.

Musk-Mattarella, la polemica che non t’aspetti

Elon Musk

Tra le più divertenti notizie della settimana la polemica a distanza tra il neo esponente del governo Trump Elon Musk ed il presidente della repubblica Mattarella che ha reagito ad un tweet dell’americano che criticava i giudici che avevano bocciato i rimpatri della Meloni. La scena di per se è fantastica: uno scontro tra due personalità che non potrebbero essere più diverse. Con il presidente che giustamente ribadiva la intoccabile sovranità nazionale italiana.

Molti però si sono chiesti perché non lo avesse fatto anche in altre occasioni ad esempio con Richard Gere che dal suo yacht miliardario faceva incursioni siciliane sparlando contro il governo sui migranti. O alle mille volte in cui l’Unione europea per i suoi rappresentanti ci diceva che ci avrebbe insegnato come votare o che i mercati avrebbero saputo come punirci in caso di un determinato esito politico.

Il presidente Sergio Mattarella

Ma miracolo della politica dopo Mattarella tutta la sinistra schierandosi a fianco del presidente ha inneggiato la settimana intera ribadendo l’intoccabile sovranità nazionale e andando contro Musk. Ve l’avevo detto che le elezioni americane avrebbero cambiato molto. Ancora non entrano in carica ed è bastato un tweet per far diventare tutto il Pd il più grande difensore della sovranità nazionale. Profondendo sovranismo convinto e critico nei confronti dell’invadente Musk.

Di questo passo, credetemi, dall’immediato futuro possiamo aspettarci veramente di tutto. Anche che dal G7 dei ministri degli esteri nasca un nuovo schiaffo di Anagni, ma stavolta al contrario che parta da qui ed arrivi dritto dritto al presidente Trump.