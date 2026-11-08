Dylan, Bruno e l’eresia di scegliere

Bob Dylan incontra papa Leone in Vaticano col cappuccio. Nella forma, ricorda molto Giordano Bruno, arso vivo nel 1600. Non scegliere è già una scelta.

Franco Fiorito Ulisse della Politica

Con quella faccia bianco cadaverica, si è presentato bardato di una palandrana nera coperto con un grosso cappuccio, un foulard nero a pois ed un ombrello, al cospetto del Papa per una visita privata. Ma che ci doveva fare con l’ombrello dal Papa mi chiedo da giorni.

I due Robert più famosi del mondo si sono incontrati in Vaticano. Uno è Robert Prevost, cioè Papa Leone. L’altro è Robert Allen Zimmerman, per tutti noto come Bob Dylan.

Le foto della storica stretta di mano hanno fatto il giro del mondo accompagnate dalla stessa domanda: come è saltato in mente al cantautore premio Nobel di indossare una felpa con il cappuccio? Hanno scatenato il dibattito e l’ironia dei social: c’è chi lo paragona, giustamente, al Triste Mietitore, chi a Darth Vader o meglio ancora all’imperatore Palpatine di Guerre Stellari. Chi come me a Giordano Bruno che come caratteristica dei frati predicatori, ossia i domenicani, indossava tonaca e cappuccio nero.

La tappa di Bob

L’incontro tra Bob Dylan e Papa Leone (Foto: Simone Risoluti © Ansa)

Bob Dylan si trovava a Roma per una delle tappe italiane del suo tour. Ha già regalato ai fan un’immagine da libri di storia: ha incontrato il Pontefice portandogli in dono una copia della sua autobiografia. Papa Leone, che ha citato i testi di Dylan, ha ricambiato con un rosario.

A guardare Dylan così conciato, sembra uno che era un po’ restio ad andare ma poi ha ceduto. L’udienza è stata organizzata da Antonio Spadaro, del dicastero Vaticano per la cultura, che a luglio aveva accompagnato anche Patti Smith. Il Vaticano non è mai stato così rock’n’roll. Non sappiamo cosa si siano detti nei pochi minuti dell’incontro, ma un’immagine vale più di mille parole.

Il Papa interamente vestito di bianco e Bob Dylan interamente vestito di nero, con il capo coperto dal cappuccio di una felpa con la zip. Con questo contrasto bianco nero che ricordava molto l’alternanza cromatica del bene ed il male, della luce e del buio.

Il look di Dylan

L’incontro tra Bob Dylan e Papa Leone (Foto: Simone Risoluti © Ansa)

Il dettaglio che più ha colpito il pubblico è la felpa nera con cappuccio tirato sulla testa, sotto cui si intravede la visiera di un cappellino da basket. Dylan ha fatto il suo ingresso con un ombrello e guanti di pelle nera, che si è sfilato, per fortuna, per stringere la mano a Papa Prevost.

La giacca (piccolo spazio pubblicità) è un capo di Fursac, disegnata da Gauthier Borsarello qualche anno fa. Com’era prevedibile, la foto ha aperto un dibattito sul motivo di un look così informale. La prima ragione, e forse anche l’ultima, è che è Bob Dylan: un artista che non è andato alla cerimonia di consegna del Nobel per andare a ritirarlo in forma privata solo cinque mesi e mezzo dopo l’assegnazione, approfittando di una serie di concerti a Stoccolma. Il ragazzo è noto per la sua insofferenza alle regole.

(Foto: Simone Risoluti © Ansa)

L’ultima forse, aggiungo io, è che, con tutto il rispetto, è avanti con gli anni e non vuole che rimangano immagini decadenti di sé, soprattutto in momenti storici come quello.

Intendiamoci a me piace molto la sua musica o almeno molte canzoni: Like a Rolling Stone, Knocking on the heavens door, Mr Tambourine citata da Battiato in Bandiera Bianca, Hurricane, «All Along the Watchtower», celebre anche per la leggendaria e infuocata cover realizzata da Jimi Hendrix che adoro. Forse la mia preferita è Blowin’in the wind che trovo bellissima e citeremo nel finale.

Ma questa immagine Papa / Dylan così strana inusuale ma al contempo potente nella mia immaginazione, ha rivissuto un ipotetico dialogo con un redivivo Giordano Bruno la cui immagine col tenebroso cappuccio è impressa nei secoli.

Giordano Bruno e la statua

La statua di Giordano Bruno a Campo dei Fiori (Foto © DepositPhotos.com)

Giordano Bruno per chi non lo ricorda, è stato un filosofo, scrittore, teologo e frate domenicano italiano. È una delle figure più celebri e radicali del Rinascimento europeo. Divenne sacerdote ma i suoi dubbi dottrinali e la passione per la filosofia lo portarono presto a scontrarsi con i superiori. Accusato di eresia, abbandonò l’abito religioso e iniziò a viaggiare in mezza Europa insegnando, scrivendo e guadagnandosi la fama di intellettuale geniale ma scomodo.

Tornò in Italia su invito del patrizio veneziano Giovanni Mocenigo che, tradendolo, lo consegnò all’Inquisizione. Dopo circa otto anni di carcere e un lungo processo tra Venezia e Roma, si rifiutò di ritrattare le proprie idee. Fu condannato come eretico impenitente e arso vivo il 17 febbraio 1600 in Piazza Campo de’ Fiori a Roma. E voi che siete stati a Campo de’ Fiori a Roma anche solo per locali gozzovigliando non avete potuto non notare l’imponente statua eretta al centro della piazza nel luogo in cui fu bruciato vivo.

L’immagine collettiva che abbiamo oggi di lui è legata al celebre monumento opera dello scultore Ettore Ferrari. L’artista scelse deliberatamente di raffigurarlo con il cappuccio tirato sul volto per ottenere un effetto drammatico, misterioso e severo. Il cappuccio getta un’ombra scura su un viso cupo e pensoso, teso a rimproverare idealmente il Vaticano, verso cui è rivolto lo sguardo, e a simboleggiare la carne del pensiero eretico mai addomesticato. In realtà, storicamente, la mattina in cui fu arso vivo Bruno fu condotto al rogo nudo, spogliato degli abiti religiosi, e con la «mordacchia», una museruola di ferro, alla bocca per impedirgli di parlare al pubblico. Il cappuccio che vediamo oggi è dunque un simbolo della sua origine monastica e un potentissimo espediente visivo che ne celebra la memoria come paladino del libero pensiero.

Perché fu considerato eretico

Ma perché fu considerato eretico. Primo per l’universo infinito: sviluppando e superando il modello eliocentrico di Copernico, Bruno sostenne che l’universo è infinito, privo di un centro e popolato da un’infinità di mondi e sistemi solari simili al nostro. E poi per il panteismo: per lui Dio non è un’entità esterna e separata dal mondo ma coincide con la natura stessa, «Deus sive natura» come sintetizzò Spinoza: Dio è l’anima immanente che anima ogni atomo della materia. Ed almeno sulla prima sappiamo oggi con certezza che aveva ragione, non è la terra al centro del sistema ma è il sole. Ma la Chiesa di allora era meno indulgente dell’attuale e gli ha dato una bruciatina in pubblica piazza.

Eppure l’eresia è un concetto di un fascino ancora intatto in un epoca in cui l’omologazione forzata ha raggiunto livelli inverosimili. Eresia, dal greco hairesis, che significa «scelta» o «opinione», indica una dottrina, un’idea o un comportamento che si oppone apertamente e in modo ostinato a una verità ufficiale, dogmatica o ortodossa. Riconquistare il senso etimologico di haíresis quello della scelta appunto significa ammettere che il pensiero e la cultura avanzano attraverso scarti, interpretazioni personali e la capacità di mettere in discussione le verità «vulgate». L’eresia è scelta.

E secondo me proprio questo aspetto del valore della scelta è fondamentale. Per due motivi a mio avviso. L’autonomia del pensiero: scegliere di deviare dal dogma significa esercitare il diritto al dubbio e alla ricerca autonoma della verità, rifiutando l’omologazione passiva. E la forza dinamica: pensatori e autori leggono l’eresia non come un parassitismo o un errore sterile, ma come un motore di trasformazione storica e culturale che rompe le cristallizzazioni del potere.

Scegliere per esistere

Per me scegliere equivale ad esistere. Chi non sceglie non esiste, si limita a fare trascorrere il tempo senza incidere sulla realtà che lo circonda. Vale per la vita privata ma ancora di più per chi occupa posizioni di potere. In politica soprattutto se eleggi qualcuno che non sa scegliere e si limita al compitino ordinario hai sprecato il tuo voto.

Uso come esempio attuale e locale una questione che mi provoca l’orticaria. Ovviamente una opinione strettamente personale ma per la seconda volta questa settimana ho visto il sindaco della mia città andare in televisione nazionale intervistato per parlare della gigantesca fabbrica di armi che stanno costruendo presso la ex Winchester. E per la seconda volta ha dichiarato che la sua opinione e la sua azione sarebbe comunque irrilevante ai fini del processo autorizzatorio per questo non ha mai partecipato alle conferenze dei servizi né espresso il voto contrario. L’apoteosi della inutilità: la scelta di non scegliere.

E così sperimentiamo insieme dialetticamente il doppio valore della eresia. Nessuna eresia perché nessuna scelta, se usiamo il termine greco letterario. Ma una vera eresia, nel suo significato attuale. Insomma la non scelta è essa stessa una scelta ma da pavidi. Esattamente il contrario di quello che rappresenta la figura di Giordano Bruno che preferì il rogo alla abiura, preferì la morte all’abbandono dei propri valori e delle proprie convinzioni.

La risposta nel vento

Io personalmente aborro chi non sa scegliere. Soprattutto se stimolato a farlo. Perché se a qualcuno viene chiesta una scelta e questo non la fa, rimane in colpevole silenzio, è essa stessa una scelta ma contraria. Ed aveva ragione Bob Dylan quando tra i miei versi preferiti cantava: “The answer my friend is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind”.

Anzi per la citazione sulla pace, la guerra e le armi la strofa voglio citarla tutta.

“How many roads must a man walk down Before you call him a man? Yes, ‘n’ how many seas must a white dove sail Before she sleeps in the sand? Yes, ‘n’ how many times must the cannon balls fly Before they’re forever banned? The answer, my friend, is blowin’ in the wind, The answer is blowin’ in the wind.”

“Quante strade deve percorrere un uomo prima di essere chiamato uomo? E quanti mari deve superare una colomba bianca prima che si addormenti sulla spiaggia? E per quanto tempo dovranno volare le palle di cannone prima che vengano bandite per sempre? La risposta, amico mio, se ne va nel vento, la risposta se ne va nel vento.”

Ecco quando voi chiedete a qualcuno che la può fare, una scelta importante. E la risposta non arriva e scompare portata via come dal vento. Per me quella persona ha rinunciato ad essere. Non esiste. Mentre anche a costo della vita, non rinunciò mai Giordano Bruno ed infatti è rimasto simbolo imperituro nella storia. Il resto, amici miei, lo porta via il vento.

The answer, my friend, is blowin’ in the wind.