Gossip killer. Meglio gli Oasis dei Coldplay

La kiss cam che cattura una coppia di dirigenti in un momento imbarazzante durante un concerto dei Coldplay. Le ripercussioni e gli interrogativi sulla privacy. E sull’attrazione sociale per il gossip, evidenziando il confine sottile tra intimità e pubblico.

Franco Fiorito Ulisse della Politica

La kiss cam è una malefica invenzione americana che consiste in una telecamera che, negli eventi pubblici, concerti o più spesso eventi sportivi, inquadra due persone che una volta finite nel mirino della telecamera debbono baciarsi apparendo sui maxi schermi incorniciati in un cuoricione rosso fuoco. Il più delle volte gli innamorati si baciano appassionatamente. Altre volte nicchiano.

È capitato anche che a volte siano ritrosi al gesto di affetto forzate in pubblico. Una volta rimasta famosa una ragazza, a cui il compagno non ha voluto concedere il bacio, si è girata ed ha baciato un fortunato vicino di posto tra la sorpresa generale ed applausi scroscianti.

Altre volte capita che la coppia sia come dire “clandestina” ed abbia raggiunto degli eventi pubblici per vivere qualche momento di felicità insieme. Il che, di per se, non è mai una grande idea nell’epoca della comunicazione globale. Allora i due in genere imbarazzati corrono ad occultarsi ma a quel punto la frittata è fatta.

I clandestini al concerto

Da qualche giorno, su giornali e social media imperversa la storia della coppia ripresa in flagrante dalla Kiss Cam durante il concerto dei Coldplay a Boston. Una scena apparentemente tenera: abbracciati, timidi, visibilmente a disagio quando il cantante Chris Martin chiede loro se siano una “coppia ufficiale”.

Ma l’abbraccio romantico si trasforma velocemente in tragedia. Lui al vedere le immagini fa subito la faccia del pesce lesso. Si butta a terra come fosse stato colpito da un cecchino e da sotto agita le mani come un saluto disperato anche se sembrava di più il gesto di un naufrago che affogava. Lei divincolandosi dall’abbraccio letale si copre subito il viso poi si gira di spalle. Alla fine piano piano raggiunge un posto riparato dalle telecamere con la stessa grazia di Fantozzi che guadagna l’uscita dall’ufficio del megadirettore.

Nel frattempo quel fagiano di Chris Martin dopo che già tutto lo stadio aveva capito la tresca continua a fare domande se erano o no una coppia mentre quelli annaspavano per sparire. Una scena al limite tra il disastro e la commedia all’italiana. La scenetta termina con il commento ironico del frontman: “O hanno una storia o sono molto, molto timidi”.

Il Ceo e l’amichetta

Il Ceo di Astronomer Andy Byron

Ma se ad essere ripreso è il quisque de populo in genere la cosa finisce in una risata generale e rimane a livello locale. Loro invece, la coppia fuggitiva dalla kiss cam, sono l’ad della tech company Astronomer Andy Byron e la responsabile delle risorse umane Kristin Cabot. Sono stati prima sospesi dal lavoro in attesa di un’indagine interna all’azienda e poi addirittura costretti alle dimissioni. Perché si sa non c’è popolo più bacchettone degli americani.

Il dettaglio che ha subito fatto scalpore? Entrambi sono sposati, ma non tra loro. L’immediata diffusione del video su X , TikTok e altri social ha scatenato un’ondata di curiosità e critiche, spingendo molti utenti a identificare i protagonisti, con pesanti ripercussioni pubbliche e professionali. Poi, lo tsunami: Il gossip divampa.

Impossibile non abbiate visto in questi giorni il video originale ma soprattutto le mille riedizioni in tutte le salse. Putin e Zelensky sostituiti nei volti ai due amanti abbracciati. Clinton e la Lewinsky anche loro beccati, solo che tra i due è lei a buttarsi a terra provocando un’espressione facciale inequivocabile. E poi Trump con Epstein e cento altri ancora. Già il solo Osho ne ha fatti diversi divertentissimi.

Zitti zitti in mezzo alla piazza

Ora, diciamocelo, per due amanti in incognito, famosi dirigenti, sposati e che lavorano nella stessa società andare a fare i piccioncini ai concerti in mezzo a centomila persone non è in massimo dell’intelligenza. Farsi poi il concerto avvinghiati come dei polipi meno ancora. Non lascia spazio ai dubbi.

È come quelli che portano a cena l’amante a Roma pensando non li veda nessuno, che vanno in barca con le signorine a Ponza pensando che non incontrino conterranei o che si fermano di sera sugli stradoni a chiedere certe prestazioni fuori orario a signorine o signorini mentre passano cento macchine al minuto. Che poi si stupiscono se tutto il paese sa per filo e per segno quello che combinano e cascano dal pero. Casi di burineria assoluta. Altro che kiss cam, chiss so fagian.

Il vizio del gossip

Ma più che discutere del presunto tradimento, che non ci riguarda, vale la pena fermarsi su due aspetti cruciali: il confine sempre più labile tra privacy e spettacolo e la nostra irresistibile attrazione per le vite (e i segreti) degli altri. L’episodio della Kiss Cam non è nuovo, ma il modo in cui è stato recepito dice molto su di noi. La scena viene “ripescata”, rilanciata da utenti e testate, trasformata in clip virale, e infine analizzata come se fosse una serie Netflix: chi sono? Perché erano lì? Chi tradisce chi?

Siamo spettatori di una microstoria che non ci appartiene, ma che diventa improvvisamente pubblica, commentabile, quasi nostra. E in quel passaggio, si attiva qualcosa di profondo: il bisogno di sapere, giudicare, raccontare. Il Gossip è un vizio o un bisogno umano? Secondo la scrittrice e podcaster americana Kelsey McKinney, autrice del libro “You Didn’t Hear This From Me”, il gossip non è un semplice passatempo maligno, ma una forma antichissima di comunicazione. In un’intervista al New Yorker, McKinney scrive: “Il gossip, in fondo, non riguarda le bugie o la cattiveria, riguarda la sopravvivenza. È sapere cosa succede quando nessuno te lo dice ufficialmente.”

Questa visione è condivisa anche da studiosi come Robin Dunbar, che ha teorizzato il gossip come funzione evolutiva: nei gruppi umani, parlare degli altri ci aiuta a capire chi è affidabile, chi appartiene al gruppo, e chi trasgredisce le norme. Il caso della Kiss Cam ci mostra un’altra faccia del gossip: quella collettiva e digitale. Non è più solo il pettegolezzo tra vicini o colleghi: oggi sono milioni di utenti a condividere, investigare, commentare. Un gesto privato può diventare virale in pochi minuti e la reputazione di qualcuno viene esaminata senza filtri.

Vizi privati, pubbliche virtù

Foto: Sofia Shultz Photography / Pixabay

La domanda allora è: siamo solo curiosi, o stiamo esercitando una nuova forma di potere? Kelsey McKinney parla di gossip come “giustizia informale”, un modo per colmare il vuoto di trasparenza. Ma il confine tra attenzione e ossessione è sottile. Nel caso dei Coldplay, nessuno forse ha violato la legge. Ma il meccanismo è lo stesso: una situazione banale viene sovraccaricata di significato morale, condivisa e distorta. Il diritto alla privacy si dissolve sotto il peso dell’interesse collettivo.

Sono solo chiacchiere da ombrellone? Forse. Ma sono anche un linguaggio sociale, una narrazione collettiva, a volte crudele, spesso inconsapevole.

Ma poi diciamocelo vuoi fare l’anonimo e ti presenti sul palchetto d’onore del concerto dei Coldplay una banda di fighetti banali e ultracommerciali. E qui arriviamo al punto. Se fossero andati ad un concerto dei redivivi Oasis col cavolo che li beccavano. Si mettevano un cappelletto da pescatore stappavano una birra si mischiavano tra la folla urlando “wonderwaaaaall” e chi li trovava più! Al massimo rischiavano qualche palpata o un paio di spintoni ed un vicino alcolizzato stonato che cantava a squarciagola. Ma vuoi mettere con quegli show plastificati da trendy addicted.

Si perché gli Oasis si sono riuniti dopo diciassette anni di assenza inanellando da Cardiff in poi concerti da quasi centomila persone alla volta. Un fenomeno incredibile per una band degli anni novanta.

Il fenomeno dei gallagher

Un concerto degli Oasis

Li avete presenti Liam e Noel Gallagher i due fratelli di Manchester tifosissimi del City. Due facce da inglesi stronzi di periferia con capelli improbabili e occhiali a goccia. Gente che canta con la bocca attaccata al microfono, piegata in avanti e con le mani dietro la schiena. Si sono sempre odiati tra di loro nonostante fossero fratelli, a volte facevano a botte nei concerti, nelle interviste si insultavano con una pesantezza unica. Eppure perbacco erano e sono una bomba.

Niente palchetti fru fru del cavolo solo un parco gigante tutti sullo stesso livello del prato. Niente kiss cam e maxi schermi avvolgenti. Solo uno schermo dietro che ripete le loro immagini e unica concessione il cartonato dell’allenatore del Manchester City Pep Guardiola, di cui sono amici e tifosissimi, buttato dietro di loro mentre cantano.

Gli Oasis si odiano tra di loro e odiano tutti. Sono insopportabili ma sono fantastici, uno schiaffo in faccia al fighettismo.

Politicamente scorretto

C’è un aspetto da sottolineare. Brutto forse ma non bisogna avere paura di uscire dal politically correct se la necessità è quella di descrivere le cose come stanno. La reunion degli Oasis è una roba da maschi. Come è una roba da maschi il calcio, tipo. E non è una questione valoriale o politica, è proprio una questione musicale.

Niente fronzoli due accordini di partenza e poi bum partono urlando “Slip inside the eye of your mind, Don’t you know you might find, A better place to play?”. E giù di chitarra. Che è l’attacco di “Don’t look back in anger” che è la mia preferita. Significa “Non guardare al passato con rabbia”. La canto a squarciagola ma non l’ho mai applicata.

Che poi significa: “Scivoli dentro l’occhio della tua mente, non sai che potresti trovare, un posto migliore per giocare?”. Una follia. Bellissima.

Insomma se i due malcapitati pomicioni fossero andati al concerto dei cattivoni Oasis invece che dei fighetti Coldplay non gli sarebbe successo nulla. È l’eterno dilemma tra l’essere e l’apparire. Oggi tutti scelgono l’apparire senza capire che è un’arma a doppio taglio. Perché quello che appare non sempre può piacere a tutti. E soprattutto se hai qualcosa da nascondere non andare a sfruculiare gli altri. Massima eterna ed inascoltata.

Enrico Ruggeri a San Magno

Enrico Ruggeri (Foto © Ugo Martens)

Nel frattempo, nel dilemma buoni cattivi, tutti i fan degli uni e degli altri sono in attesa dell’evento dell’anno che sbaraglierà tutti gli appuntamenti precedenti: il concerto di Enrico Ruggeri alla festa di San Magno ad Anagni che si preannuncia più dirompente di quelli già raccontati. Sembra siano state predisposte anche delle kiss cam a sorpresa, per cui tutti gli amanti in incognito sono avvisati.

Ruggeri per l’occasione cambierà il titolo di uno dei suoi grandi successi “Contessa” in marchesa. “Il mare d’inverno” lo canterà in falsetto al posto della Mannoia. E riesumerà Tozzi e Morandi per cantare il brano vincitore di Sanremo che verrà assunto come inno ufficiale dell’amministrazione: “Si può dare di più”. E mi fermo qui perché non sono a conoscenza, come tutti, di altri brani di Ruggeri.

Nel frattempo il meme più bello recitava: “vendo due biglietti per il concerto dei Coldplay a metà prezzo”. C’è ancora gente previdente. Il ceo licenziato invece ha affidato ad un comunicato stampa le sue sensazioni lamentando la violazione della sua privacy e che inizia chiedendo scusa alla moglie e finisce con la frase “e comunque Coldplay la prossima volta fatevi i cazzi vostri”.

Quando si tratta di scappatelle tutto il mondo è paese. Uomo avvisato mezzo salvato.