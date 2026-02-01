Ho la sindrome del Diesel. Delusione politica a pieno carburante

Una riflessione amara e appassionata sull’aumento del diesel: tra incoerenza politica, ideologia ambientale, inflazione reale e delusione elettorale. Un racconto quotidiano che trasforma un prezzo alla pompa in una questione di fiducia.

Franco Fiorito Ulisse della Politica

Lo vedo dappertutto. Quelle lunghe insegne luminose sparse dovunque che prima notavo a malapena oggi mi sembrano lampeggiare per attirare la mia attenzione. A volte mi sembra che quando non le noto si muovano verso la strada prendendo quasi vita e forma ed inseguendomi per un tratto di strada con delle lunghe leve, un po’ come i giganti delle battaglie del Signore degli Anelli che si muovono dinoccolati a passi giganti alternati. Poi accelero e le semino, fino a ritrovarne un’altra qualche chilometro dopo. Le insegne dei distributori. Avete notato che sono dappertutto, non ti lasciano tregua.

Luminose, colorate, cangianti. Le ho sempre guardate distrattamente fino a Capodanno. Fino a quando, per la prima volta nella storia dell’umanità, il prezzo del diesel ha superato quello della benzina. La cosa che io ritengo più assurda e sbagliata al mondo e non tarderò a spiegarvi perché.

Le insegne che inseguono

Ma partiamo dall’inizio. Perché dall’inizio dell’anno il diesel costa più della benzina? Perché il Governo con un colpo di genio ha abbassato le accise sulla benzina ed in ugual misura le ha alzate sul diesel. Uno switch che ha permesso il sorpasso nel prezzo al vituperato carburante che risponde al nome di gasolio . Diesel, in ossequio al nome dell’inventore del motore che ne consente l’utilizzo. Motore che ancora oggi è il più diffuso al mondo e certamente anche in Italia.

Oggi quel nome “diesel” campeggia al primo posto sulle tabelle dei distributori, balzato repentinamente in testa alla classifica dei prezzi dopo anni di posizioni sul podio. Ma tranquillo.

Mi direte: ma tu sei matto se pensi che le insegne ti inseguano. Intanto matto lo sono a prescindere, ma non è un inseguimento fisico quanto mentale. Perché dietro a quell’insegna e a quel numeretto in un colpo si cela tutto quello che io ritengo profondamente sbagliato. E vi spiegherò volentieri il perché.

Coerenza, accise e promesse

Giorgia Meloni

Primo: la coerenza. La ricordate la Meloni di quando era la Meloni e diffondeva il video dal benzinaio in cui malediceva le accise e prometteva che se fosse andata al Governo le avrebbe eliminate in tronco? O Salvini (che invece è sempre stato Salvini) che si metteva alla lavagna e sbarrava tutte le accise che avrebbe eliminato una volta eletto. Ecco, erano cazzate.

Sì, va bene tutto: quando sei al Governo non puoi solo promettere, devi fare i conti col pareggio di Bilancio e tutte le menate simili. Ma lo puoi fare in mille modi diversi. E per me la coerenza è un valore.

Elsa Fornero (Foto: Marco Cremonesi © Imagoeconomica)

Vale per le accise come vale per la Fornero. Andava abolita, invece nell’ultima finanziaria aumenta l’età pensionabile. Di pochi mesi, ma aumenta. È stato bellissimo sentire Giorgetti dire: “eh ma doveva aumentare di più, invece abbiamo ridotto l’aumento”. Ma sempre di aumento si tratta e non di abolizione, Giorgetti. È come se uno venisse da te dicendoti: “ti prometto che non ti meno”. Poi arriva, ti dà una pizza, ma ti dice: “sei fortunato, mentre venivo avevo pensato di dartene tre di schiaffi, invece te ne ho dato solo uno”. E si aspetta che lo ringrazi.

Ma torniamo al secondo motivo dell’errore del diesel. Aver ceduto all’ideologizzazione finto ambientalista che io mal tollero. Amo quella ambientalista vera, trovo invece insopportabile quella commerciale da baraccone, quella solo economica. Che poi cela altri interessi. E dare uno schiaffo al diesel è uno sciocco ossequio alla tirannia del Green Deal alla maniera europea. Altra materia aliena all’elettorato che ha incoronato questo governo.

Un’imposta contro i più deboli

C’è anche un terzo motivo per cui la ritengo una odiosa tassa contro i ceti meno abbienti. Perché l’aumento del diesel non è equo: colpisce coloro che hanno macchine più vecchie o che le usano per lavoro. Quelli che anche se ammaliati dalla pubblicità e dai bonus sulle nuove fiammanti auto elettriche non hanno comunque i soldi per permettersele. Quelli che non hanno le risorse per fare i fighetti con la macchinina elettrica nuova usata per uscire, andare al negozio di caramelle, farsi le unghie e poi tornare a casa dopo l’aperitivo.

Dunque un Governo che si fregia di essere a favore del popolo, attraverso questa misura il popolo quello vero, quello che lavora, che arriva con difficoltà a fine mese, lo sbeffeggia. E se c’è una cosa che al popolo non manca è la memoria. Soprattutto quella a breve termine. Cioè quella che te lo ricorda tutti i giorni quando alla pompa di benzina paghi quegli euretti in più che prima non pagavi.

L’Aula della Camera dei Deputati a Montecitorio

Gli ultimi due motivi sono più economici. Il quarto motivo parla dell’assurdità che un carburante, il diesel, che ha costruito la sua fortuna sulla economicità di produzione e poi su quella di uso del motore e dei bassi consumi oggi sorpassi la benzina solo perché gonfiato di tasse. Una assurdità economica dettata solo dalla tassazione folle e punitiva.

Il quinto motivo è quello che mi inquieta e mi fa più arrabbiare. È quello più incisivo.

Trasporti, inflazione e realtà

Ora che la scelta sia verso l’avversione al diesel lo abbiamo capito. Talmente bene che assistiamo alla scomparsa pressoché completa dell’automotive italiano ed europeo, sostituiti dai colossi elettrici cinesi che tra poco ci divoreranno. Ma è una politica economica folle e dissennata in mancanza della costruzione di una alternativa.

Uno dei camion della flotta Lidl alimentato a bio metano

Mentre l’Europa — ed ora sembra anche il governo italiano — ci rifila tasse e condizioni punitive sull’utilizzo del diesel, nulla è stato fatto per provvedere alla sostituzione degli attuali mezzi di locomozione. Avete mai visto in giro camion da trasporto elettrico? Avete visto forse navi cargo portacontainer elettriche? Avete visto aerei cargo elettrici? Già fa ridere così.

E allora la considerazione base è questa: noi aumentiamo il diesel, ma con cosa arrivano gli alimenti sulle nostre tavole? Camion. Camion diesel. Che carburante usa il trattore del contadino? Diesel. Che carburante usa l’aereo cargo? Jet A1, un dieselone. Ogni merce che compriamo passa da qui. Aumentare il diesel significa aumento generalizzato dei prezzi. E aumento generalizzato dei prezzi significa inflazione.

Politica, delusione e realtà

(Foto © Archivio Storico Eni)

È per questo che non sono impazzito ad innervosirmi ogni volta che vedo una insegna del distributore coi prezzi. Perché per me vuol dire che il governo a cui ho dato convintamente il mio voto non sta indirizzando le politiche economiche come aveva annunciato.

E non tutti sono politicizzati. Molti giudicano sui fatti, su ciò che vivono ogni giorno. E quest’anno dove ti giri trovi i soliti aumenti: sigarette, autostrade, assicurazioni. Io almeno spero sia diversamente per voi.

Diceva Friedman: “l’inflazione è quella forma di tassazione che è imposta senza legiferare”. Ed aveva ragione.

E non prendetela come una critica, ma come lo sfogo di un appassionato deluso.

O tempora, o mores

Io ho una paura. Che la Meloni vinca il referendum sulla giustizia. Ne sarei felice, voterò sì convintissimo. Ma che questa vittoria sia inebriante al punto da rafforzare una eccessiva sicurezza. Sarebbe un errore grave.

Perché le prossime elezioni non saranno facili né scontate. E non vorrei aver assistito al primo vero governo di destra della Repubblica che però non ha fatto quello che da un governo di destra ci si sarebbe aspettato.

Sarebbe una grande delusione.

O tempora, o mores avrebbe detto Cicerone.