I vampiri energetici e la tetralogia dell’incomunicabilità

Dai vampiri emotivi a quelli politici ed energetici: Franco Fiorito attraversa la settimana con i quattro film di Antonioni, tra il Consigliere di Pontedera, l'accordo Trump-Putin, il caso Ranucci e la nuova legge elettorale.

Franco Fiorito Ulisse della Politica

I vampiri energetici (o vampiri emotivi) sono persone che prosciugano la vitalità psichica e il benessere emotivo di chi li circonda, spesso per alimentare la propria autostima o colmare le proprie insicurezze. Basta aprire un elementare manuale di psicologia o qualche ricerca con la AI che ti spiegano con tonnellate di parole tutte le caratteristiche. L’assenza di empatia e reciprocità: pensano solo a loro stessi e non ascoltano davvero gli altri. La richiesta costante di attenzione: monopolizzano le conversazioni con lamentele, drammi o bisogni continui. I comportamenti manipolatori: tendono a colpevolizzare gli altri o a mostrarsi come vittime croniche, mentono anche a loro stessi.

Io ad esempio ne conosco uno che dopo che ti ha fregato sempre piagnucola in giro se gli restituisci ciò che merita. Modello «chiagn e fott» come dicono i napoletani. Ma chi di noi non ne ha incontrato uno nella vita. Di quelli che quando ci parli ti rimane addosso quella stanchezza profonda deprimente e un senso di vuoto assoluto dopo averli frequentati. Solo vuoto.

Ma io non volevo parlare esattamente e solamente di questi. Per questi c’è una soluzione sola, infallibile, toglierseli dalle scatole nel minor tempo possibile. Ma invece di quelli che oggi ci vampirizzano l’esistenza passando per il controllo dell’energia quella vera materiale tangibile. I vampiri energetici moderni.

Il filo rosso di Antonioni

Meriterebbe un capitolo a parte il vampirismo energetico associato alle follie del Pnrr che in una sorta di assurda inversione copernicana usa i soldi presi come debito per riempire l’Italia di impianti inquinanti e contemporaneamente devastare il verde esistente sradicando ogni tipo di vegetazione esistente. Ma ci torneremo presto perché la settimana è stata così densa di interessanti capitoli di vampirismo di cui vale la pena avvalersi ai fini del nostro ragionamento.

E lo farò utilizzando come fil rouge la celeberrima «Tetralogia dell’Incomunicabilità», un gruppo di quattro film del regista italiano Michelangelo Antonioni che raccontano la crisi dei sentimenti e l’alienazione dell’uomo moderno forse meglio di qualunque altro. Sublimazione cinematografica particolare ed assoluta del vampirismo emotivo.

Vederli soprattutto in serie ti lascia un senso di vuoto incredibile, quasi un magone. Una volta ascoltai Morgan il cantante che pur lodando Antonioni ne individuava mirabilmente però una caratteristica fondamentale. I film scorrono bellissimi e poetici ma mentre ti chiedi adesso partirà, partirà sei già arrivato ai titoli di coda.

I quattro film

Gabriele Ferzetti e Lea Massari in un frame del film L’Avventura di Michelangelo Antonioni

Eccoli i quattro film.

L’avventura (1960): una donna scompare durante una gita in barca in un’isola delle Eolie. Il suo compagno e la sua migliore amica la cercano, ma finiscono per innamorarsi, lasciando il mistero irrisolto.

La notte (1961): un film ambientato a Milano che racconta ventiquattro ore nella vita di una coppia borghese in crisi, tra feste mondane e un progressivo allontanamento emotivo.

L’eclisse (1962): una giovane donna (interpretata da Monica Vitti, musa e compagna di Antonioni) vive una relazione fragile con un agente di borsa nella Roma moderna dell’EUR, in un mondo dominato dal denaro e dal distacco.

Deserto rosso (1964): il primo film a colori del regista, ambientato a Ravenna, che esplora la nevrosi e il senso di smarrimento di una donna in un paesaggio industriale alienante.

Deserto rosso: il vampiro di Pontedera

Floriano Della Bella

Non in ordine cronologico ci togliamo il primo caso di vampirismo intellettuale con Deserto rosso. E con l’uscita infelice del Capogruppo Pd al Comune di Pontedera che per offendere Giorgia Meloni l’ha definita «Ciociara». (Leggi qui: Meloni “Ciociara”, un lapsus nazionale. E anche Top e Flop, i protagonisti di venerdì 9 ottobre 2026. E qui: Cicerone non c’entra).

A parte che dei pisani ho lo stesso giudizio che ne danno i livornesi, gente capace solo a costruire una torre che gli è venuta pure storta. In molti in settimana mi hanno chiesto di scrivere sul caso. Dalla premier al presidente della regione sono intervenuti tutti, molti citando la nostra immensa storia e cultura (molto bella una immagine del sito «ciociaria in tour» che attraversava le epoche unendo i personaggi che ci hanno reso illustri).

Ma io mi sono detto: possiamo noi che proveniamo da una cultura profonda e millenaria che ha informato di sé le epoche dalle più antiche a quelle moderne stare a rispondere ad un’infelice espressione da Pontedera? Mi sono risposto di no. Ed infatti questo vampiro culturale e mentale lo derubrichiamo a «deserto rosso», visto il partito di appartenenza, ma deserto intellettuale soprattutto.

L’eclisse: il super vampirismo energetico

Il brindisi tra Trump e Putin (Foto Japan Gov. P.O.)

Attraverso «Eclisse» invece affrontiamo la notizia più impattante della settimana. L’incredibile e storico accordo Trump–Putin sul petrolio che prevede l’immissione sui mercati internazionali di 300mila tonnellate nel breve periodo a prezzi di gran lunga più bassi degli attuali, oltre alla fornitura di gas russo. Unito alla conseguenziale scomparsa di molte delle sanzioni verso la Russia.

Lasciamo stare che l’annuncio avviene in un comizio a New York a fianco di Mike Tyson e mentre dà il via libera ad una esecuzione in diretta televisiva di un terrorista, come a rendere tutto più surreale.

Piattaforma di trivellazione

Non c’è bisogno di spiegarvi che dopo la presa del Venezuela e questo accordo odierno gli Usa sono diventati il player assoluto nel campo energetico. Altro che vampirismo, super vampirismo energetico. Pensate al gas. Noi per effetto delle sanzioni europee non lo prendiamo dalla Russia ma dagli Usa oggi, liquido via nave e poi rigassificato nei porti italiani. Ci costa molto ma molto di più. Adesso gli Usa lo prendono anche a basso prezzo e lo rivendono a noi che invece non lo prendiamo per le sanzioni legate alla guerra in Ucraina. Siamo dei geni assoluti no?

Gli analisti europei ci informano che da noi il prezzo forse non scenderà e grazie al piffero aggiungerei. Gli Usa fanno accordi con lo storico nemico mentre noi continuiamo a «punirlo» con sanzioni che invece puniscono solo noi stessi. Ecco l’eclisse. Questa è la vera eclisse dell’Europa accerchiata, ininfluente, incapace, residuale.

L’avventura: il caso Ranucci

Sigfrido Ranucci (Foto: Alessandro Amoruso © Imagoeconomica)

«L’Avventura» invece è perfetto per il caso Ranucci. Venerdì il tribunale del lavoro ha respinto il suo ricorso che puntava a tornare per via giudiziaria alla conduzione di Report. Lo dovevate vedere con che faccia diceva che «i giudici erano stati condizionati dalla pressione mediatica ma lui rispettava la sentenza» con un groppo in gola.

Ma proprio come l’avventura i suoi ex colleghi di Report invece che cercarlo sembrano averlo abbandonato per nuovi amori, anzi lo vedono come un fastidio e si sono lamentati anche della sua assidua presenza in redazione.

Così come il segnale che lo ha abbandonato anche quella magistratura che durante i referendum gli tributò una ovazione mai vista prima. Possiamo dire a buona ragione che la sua di avventura sembra proprio finita. E che probabilmente ha anche finito di vampirizzare la Rai.

La notte: la legge elettorale

(Foto: Saverio De Giglio © Imagoeconomica)

«La notte» è l’ultimo nostro espediente narrativo. Lo abbiamo lasciato per la nuova legge elettorale proporzionale approvata in questi giorni dal governo.

Intanto, non so perché, l’immagine festante dei deputati che gioivano del risultato mi ha ricordato la notte in cui si affacciarono i Cinque Stelle dal balcone annunciando la fine della povertà. L’aria mi sembrava esattamente la stessa. Un distacco completo e totale dalla realtà che ci circonda. Come se gli obiettivi politici non coincidano più con questa ma siano diventati definitivamente autoreferenziali. Diciamoci la verità con tutti i problemi quotidiani che ci assillano l’ultimo che veramente ci interessava era la legge elettorale.

Sono mesi che lo dico, frutto solo di un istinto di autoconservazione della classe dirigente. Così come dico che non porterà bene: tutti quelli che hanno cambiato legge elettorale pensando gli servisse a salvarsi, poi le elezioni le hanno perse. Spero di essere smentito ma sembra un segnale di debolezza e non di forza. Se poi andiamo a rivedere cosa diceva la Meloni prima di diventare premier scagliandosi proprio contro una legge di questo tipo e utilizzando la fiducia per approvarla di certo non ne esce una grande prova di coerenza. È sembrata più la notte in cui tutte le vacche sono nere per utilizzare una nota espressione di Hegel.

Titoli di coda

Marcello Mastroianni con Monica Vitti diretti da Michelangelo Antonioni

Della tetralogia dell’incomunicabilità La notte è quello che amo di più da sempre. Non solo per sintonia con l’elemento. Con un Mastroianni ineguagliabile (altro grandissimo ciociaro ricordiamo al Consigliere di Pontedera) e delle superbe Monica Vitti e Jeanne Moreau. Con la Moreau che ha dato il nome anche ad una delle rose Meilland preferite del mio giardino, tenuto con cura ineguagliabile dalla mia architetta personale del paesaggio. Che ogni anno ci regala delle fioriture meravigliose di un bianco puro, sincero.

Però rivedere, in sequenza in questi giorni, quei video della Meloni pre governo che sosteneva l’esatto opposto di quello che invece ha realizzato oggi con la legge elettorale, è un trionfo di vampirizzazione politica oltre che emotiva. Così come è avvenuto con le accise e decine di altri temi importanti, dove le idee di allora sono rimaste purtroppo solo un ricordo. Questo mi ha riportato a una battuta bellissima ma terribile che Mastroianni fa nel film La notte. Che descrive in un solo colpo la vampirizzazione emotiva, che passa per il filo rosso dei film di Antonioni della tetralogia dell’incomunicabilità, ed il vuoto totale che questa lascia dietro di sé.

Seduto in un locale con la Moreau, Mastroianni osservando disilluso la festa che si svolge intorno, esclama: «La vita sarebbe tollerabile se non fosse per i suoi piaceri!». Una battuta meravigliosa. La Moreau lo osserva e gli fa: «È questa la tua battuta?». E Mastroianni di rimando: «No, non ho più idee, solo ricordi.»

Titoli di coda. Fine. Vuoto.