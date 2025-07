Il mio viaggio in solitaria sul sacro Monte Athos, proibito alle donne

L'esperienza di introspezione al Monte Athos fatta da Fiorito. Un luogo sacro per monaci ortodossi e vietato alle donne. La Repubblica monastica offre un'esistenza dedicata alla preghiera, con accesso rigoroso ai visitatori e un'atmosfera di isolamento e spiritualità profonda.

Sono stato alcuni giorni in solitaria sul sacro Monte Athos. Un’esperienza incredibile. Il Monte Athos è l’unica nazione al mondo proibita alle donne. Perché dedicata completamente alla Vergine Maria l’unica che può passeggiare nel suo “giardino”.

Da circa mille anni, questa remota penisola della Grecia è abitata esclusivamente da monaci ortodossi, seguaci di un’antica tradizione spirituale che vieta l’ingresso alle donne. Anzi a qualsiasi essere vivente femminile.

Ci siamo addentrati in uno dei luoghi più misteriosi e sacri del mondo, la Repubblica Monastica del Monte Athos, per incontrare i monaci che hanno scelto l’isolamento totale dal resto del mondo per dedicarsi alla contemplazione e alla preghiera.

Un mondo fuori dal tempo

Monte Athos

Arrampicati tra le rocce greche, in un luogo spettacolare a strapiombo sulla vallata sottostante, sorgono monasteri misteriosi e suggestivi, dove vigono regole particolari e la vita scorre come in un’altra dimensione.

Il Monte Athos forma una Repubblica autonoma dello stato Greco che occupa quello che viene definito il terzo dito, ossia la propaggine più orientale della penisola Calcidica. Sulla sommità di questa montagna sacra sorgono 20 monasteri abitati da quasi duemila monaci. Formano uno dei luoghi sacri più affascinanti ed inaccessibili del mondo, dove per poter accedere, oltre ad essere uomini, bisogna ottenere un permesso speciale il “Diamonitirion“ che vale solo tre giorni allungabile massimo a cinque.

Le donne sono del tutto escluse e possono ammirare questo luogo solo da lontano, poiché i monaci sostengono che la loro presenza li indurrebbe in tentazione. La Repubblica monastica del Monte Athos è la dimora di eremiti ortodossi, la cui regola fu approvata dall’imperatore d’Oriente Costantino.

Storia, strutture e governo della Repubblica

Monte Athos

Il monte si raggiunge solo ed esclusivamente in barca e per accedere è necessario avere il permesso. Questa regola vige dal 1046 e vieta l’ingresso non solo alle donne ma anche agli animali di sesso femminile. Il suo nome deriva da uno dei giganti ribelli dell’Olimpo. Le fonti narrano che la Madonna vi passò e ne fu così colpita da volervi un luogo di culto. Da qui il “Giardino della Vergine“.

All’epoca di Costantino iniziarono a sorgere molte Chiese di cui la più importante fu la Grande Lavra. Il numero dei monaci è oggi di circa duemila. Oltre ai monasteri, tredici Skite rappresentano una via intermedia tra monachesimo collettivo ed eremitaggio. Ogni monastero ha giurisdizione autonoma guidata da un abate. Tutti insieme formano la Repubblica monastica del Monte Athos, retta da un parlamento e un governo. È talmente indipendente che la Grecia vi ha istituito un proprio consolato, come accade negli stati esteri.

Viaggio verso l’inizio dell’avventura

Monaci su Monte Athos

Dopo il volo per Salonicco, mi sono diretto a Uranopoli. Lì ho ritirato il Diamonitirion, il passaporto speciale per l’imbarco. I controlli sono rigorosi. Sull’isola, i pantaloni corti sono vietati: l’abbigliamento deve essere consono a un luogo sacro. Solo cento pellegrini ortodossi e dieci non ortodossi possono entrare ogni giorno.

Sulla nave verso Dafni, il “porto” principale, il paesaggio è mozzafiato. Nessuna barca privata solca quelle acque cristalline. I monasteri a picco sul mare sembrano riportare indietro di mille anni.

Sul monte non esistono trasporti pubblici organizzati. Tutto avviene via mare o su pulmini privati, costosi e rari. Dormire? Solo presso i monasteri, prenotando in anticipo. I pasti sono frugali e rigorosamente senza carne o latticini. La mia prima cena: quattro mele e qualche oliva. Eppure stavo bene.

All’arrivo a Dafni, ho seguito i monaci salendo su un pulmino per Karyes, la “capitale”. Solo una corsa al giorno. Cinque euro ben spesi.

Prime tappe e prime meraviglie

Il monastero di Vatopedi

Karyes è minuscola: due locande, uno spaccio, un negozietto, l’ufficio minibus. Il mio primo monastero: Vatopedi. Meraviglioso. Ero solo. Ho atteso un’ora per entrare con un gruppo. Ne è valsa la pena. Gli affreschi ricordavano quelli della cripta di Anagni. Le emozioni forti, le somiglianze potenti. Ero a casa.

Il gruppo di moldavi con cui mi unisco stava andando proprio a Iviron, dove dovevo dormire. Il destino. A Iviron, l’icona “Portaitissa”, sopravvissuta a distruzioni e sempre tornata davanti alla porta del monastero. Poi una fonte d’acqua dolce sotto il mare. Mi sentivo fortunato. Dormo ad Iviron, cibo frugale ma cuore pieno. Mattina: nuova missione.

Sveglia all’alba. Obiettivo: l’eremo di Sant’Anna. Duemiladuecento scalini, sudore e silenzio. Salita durissima ma ascetica. Il telefono vibra: app salute, 10.800 passi. Mi sentivo un eroe. La vista è meravigliosa. Il monastero è appollaiato sul mare. Arrivo, accolto con acqua, ouzo e dolcetto. Avevo scritto a Sant’Anna per un posto letto, rifiutato. Ma un monaco mi dice che si è liberato un posto. Fortuna, ancora.

La messa, le reliquie e la luce

La celebrazione ortodossa sul Monte

Alle cinque del mattino entro nella cappella. La messa è da ascoltare da fuori, le voci rimbalzano nella notte. Non posso ricevere la comunione: sono cattolico. Ma vedo le reliquie. Lascio i nomi di chi voglio che sia pregato. Lì, in quel luogo, tutto è più intenso.

Colazione sulla terrazza. Panorama stupendo. Le olive salate, il pane, la marmellata. E poi il ritorno, duro ma intenso. Durante la discesa incontro un mulo imbizzarrito. Scappa, ma torna al gruppo. Una metafora della libertà: alcuni non sanno stare da soli.

Torno a Karyes, visito Koutloumousiou, guidato da Padre Paisios, greco ma originario dell’Uganda. Ultima tappa: San Panteleimon, monastero russo, curato e accogliente. Il ritorno a Uranopoli è triste. Ho lasciato un pezzo di me sull’Athos. Un viandante mi regala un rosario vissuto, fatto di nodi intrecciati. Ora è nel mio portafoglio.

La vita oltre la modernità

Uranopoli è caotica, rumorosa. Mi siedo a mangiare. Osservo la vita normale e mi manca subito il silenzio. Già penso a tornare. Perché la spiritualità dell’Athos non si trova altrove. Costa fatica, ma è reale.

Come diceva Battiato: “Sono solo l’ombra della luce”. E tutta la pace che ho sentito lì, nella fatica e nella bellezza, era davvero solo l’ombra della luce.