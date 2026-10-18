Il mondo è veloce. Noi ritardati tra fenomeno e noumeno

Mentre il mondo corre verso il futuro, noi restiamo prigionieri delle nostre percezioni. Tra cyberattacchi, dipendenze tecnologiche e nuove fragilità geopolitiche, la realtà ci manda segnali inequivocabili. Ma continuiamo a non guardare ciò che davvero si nasconde dietro le apparenze

Franco Fiorito Ulisse della Politica

“Non vediamo le cose come sono, ma come siamo”: è un principio filosofico attraente che indica come la nostra percezione della realtà non sia mai del tutto oggettiva, ma filtrata dal nostro mondo interiore. Lo sappiamo tutti ma fatichiamo ad ammetterlo. Le sue origini sono in realtà molto antiche e attribuite ad una massima del Talmud anche se viene spesso attribuita a Carl Gustav Jung, oltre che a diversi autori come Anaïs Nin.

Ma chi oggi impazzirebbe nell’analisi del mondo moderno sarebbe proprio Immanuel Kant che da questo elemento culturale sviluppò ragionamenti efficaci ed affascinanti soprattutto nella “Critica della ragion pura”. Per Kant, l’idea che “vediamo le cose come siamo” rappresenta il cuore pulsante della sua intera filosofia, definita dallo stesso autore come una vera e propria Rivoluzione Copernicana del pensiero.

Kant ribalta i rapporti tra il soggetto e l’oggetto

Immanuel Kant nel ritratto di Johann Gottlieb Becker, 1768

Come Copernico aveva capovolto la prospettiva astronomica mettendo il Sole, e non la Terra, al centro dell’universo, Kant ribalta i rapporti tra il soggetto che conosce e l’oggetto conosciuto: non è la mente umana a modellarsi sulla realtà esterna, ma è la realtà esterna a modellarsi sulle forme della nostra mente. Kant divide la realtà in due mondi distinti: Il fenomeno ed il noumeno.

Il Fenomeno è ciò che ci appare. È la realtà per come si mostra a noi. È l’unico mondo di cui possiamo fare esperienza e che possiamo conoscere con certezza. Il Noumeno o Cosa in sé è l’essenza pura. È la realtà indipendente da noi e dalle nostre strutture mentali. Esiste, ma è intrinsecamente inconoscibile per l’uomo. Noi non potremo mai sapere come sia una “cosa in sé”, perché nel momento esatto in cui la guardiamo o la pensiamo, la stiamo già modificando con i nostri strumenti mentali. Concetto tanto affascinante quanto efficace.

A volte pensiamo che la filosofia sia così distante da noi e così come la storia tendiamo a sottovalutarla e non analizzare la contemporaneità secondo l’esempio di avvenimenti già accaduti o studiati e sottovalutarne aspetti ed evoluzioni. Viviamo ad un palmo dal nostro naso. Ed in genere è una abitudine deleteria perché ci rende oggetti di un processo e non certo soggetti. Ma amerò descrivervi quanto questo concetto sia così attuale analizzando alcuni avvenimenti della settimana mondiale. Perché in fondo il mondo continua a mandarci messaggi chiari, siamo noi che non sappiamo o non vogliamo leggerli.

Frigoriferi trasformati in… forni

I congelatori francesi svuotati dopo l’attacco hacker

La notizia più apparentemente innocua ma inquietante della settimana è questa.

In Francia centinaia di supermercati si sono ritrovati con frigoriferi e congelatori trasformati in forni dopo un attacco hacker che ha compromesso i sistemi di refrigerazione. Gli hacker sono riusciti a controllare da remoto le temperature degli impianti, portandole in alcuni casi fino a 50°Ce provocando il deterioramento di enormi quantità di prodotti freschi e surgelati. (Leggi qui: Il frigorifero come arma del futuro).

L’attacco è avvenuto nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 ottobre, quando i criminali informatici hanno compromesso il software di gestione degli impianti di refrigerazione fornito dall’azienda danese Danfoss. I danni stimati sono di milioni di euro.

Traffico aereo in tilt

(Foto: Carlo Lannutti © Imagoeconomica)

Ne aggiungo un’altra nostrana: il traffico aereo è stato in ginocchio per oltre dieci ore in Italia. Una serie di anomalie alla rete di trasmissione dati ha mandato in tilt il sistema degli scali nel Paese fin dalla notte del 16 ottobre proseguendo poi per buona parte della giornata: cancellazioni, ritardi e polemiche. La prima dichiarazione ufficiale è: “non è stato un attacco hacker”. Che per il principio della excusatio non petita accusatio manifesta vuol dire che è stato esattamente quello.

Ma ovviamente non si divulga mai sia per non dare soddisfazione ai malfattori sia per non ingenerare giuste e sacrosante paure sulla tenuta dei sistemi di sicurezza. Ma è evidente che se è successo contemporaneamente in tutti gli scali italiani non è una casualità. Ce ne sono altre ma al fine del ragionamento userò queste.

Chi ci difende dai difensori?

Nell’epoca della tecnologia a cui stiamo affidando tutto siamo sicuri di avere poi gli strumenti di controllo e sicurezza giusti per difenderci dalla tecnologia stessa? E vi faccio l’esempio più semplice ma più terrificante. Se un giorno uno stesso gruppo di hacker decidesse di entrare nei sistemi delle maggiori banche ed azzerare completamente i nostri conti correnti. O peggio ancora di svuotarli. Cosa ci difenderebbe. Cosa ci salverebbe da una assoluta vulnerabilità.

Sistemi di sicurezza spesso fragili

I costosi sistemi di sicurezza che però vengono bucati sistematicamente come la lama nel burro? E se succedesse per esempio con i sistemi di identità personale cancellando interi database chi ci tutelerebbe. E non pensiate che sia una eventualità difficile. Chiunque di noi ricorda l’attacco hacker ai sistemi della Regione Lazio di pochi anni fa che mandò in tilt tutto il sistema regionale.

Tecnologia-intelligenza artificiale: dibattito finto

Allora il punto è questo: i segnali ci sono tutti. Le prove generali le stanno già facendo. Ma noi abbiamo preso coscienza della nostra vulnerabilità e soprattutto abbiamo adottato contromisure necessarie? No, semplicemente no. Il dibattito sulla tecnologia e l’intelligenza artificiale è finto mentre questa progredisce a ritmi vertiginosi noi siamo al mesozoico. L’unico segnale concreto è stata la notizia che Giorgia Meloni ha brevettato la sua voce e l’espressione“sono Giorgia” per tutelarla dagli abusi dell’IA. Il mesozoico appunto.

Tecnologia-intelligenza artificiale: dibattito fasullo

Ecco che torna chiara e reale la distinzione tra fenomeno e noumeno sbattuta in faccia anche dagli eventi quotidiani. La realtà ci dice tutto ma noi sappiamo ancora leggerla? No è ovvio o almeno solo in piccola parte. A volte succede per ignoranza altre per semplice paura di vedere le cose nella speranza ardita che si risolvano da sole o che risolverle tocchi ad altri.

Per spiegare come l’uomo organizza la realtà, i filosofi usano spesso la metafora degli occhiali colorati. Immagina di nascere con degli occhiali dalle lenti blu saldati al volto: per te il mondo sarà inevitabilmente e perennemente blu. La mente umana possiede delle strutture innate e universali, chiamate forme a priori, che filtrano e ordinano i dati grezzi che riceviamo dai sensi: le prime sono lo spazio ed il tempo.

Non sono caratteristiche reali degli oggetti esterni, ma sono le “lenti” della nostra sensibilità. E poi in genere si citano dodici categorie tra cui la più usata è la causalità. Sono le funzioni dell’intelletto con cui colleghiamo i dati sensibili. Vedi ad esempio i danni ai sistemi di controllo aerei. Causalità. Ma il principio di causa-effetto non esiste nella natura in sé, ma è il nostro cervello che unisce due eventi per dare un senso logico al mondo.

Elon Musk e i satelliti Starlink

Ne volete una più terribile? Lo abbiamo scritto a più non posso.Tutta la guerra in Ucraina dipende da Elon Musk e dai suoi satelliti Starlink. Avoglia che la Von der Leyen dica che l’Europa si organizzerà. Ci metterà almeno venti anni, sempre glielo lascino fare. Tutti i sistemi americani e Nato sia difensivi che offensivi dipendono da quello. Questo è il noumeno e vi deve sbattere ancora bene in faccia perché lo capiate. Il fenomeno invece ve lo racconto subito.

Zelensky e Trump

Subito dopo aver annunciato l’accordo sui carburanti e il disgelo delle sanzioni con la Russia Trump in una dichiarazione affonda Zelensky “ci vogliono nuove elezioni” dichiara. Gli fa eco Musk: “È ora che se ne vada, guerra in Ucraina un massacro”. Per inciso intanto in tutto questo l’Europa dorme, è irrilevante. Come sempre. L’effetto non tarda ad arrivare. A Kiev la notte del 14 ottobre è bastato che qualcuno da molto lontano premesse un bottone, e Starlink, la rete satellitare di Elon Musk, ha perduto potenza: non era più in grado di lanciare l’allarme sull’Ucraina nell’istante necessario.

Così su Kiev gli allarmi non hanno suonato in tempo. Come a dire: vedete che succede, se appena noi vi molliamo. Basta premere un bottone e la rete di satelliti in orbita terrestre bassa, di proprietà di Musk, non risponde alla necessità ucraina di sapere, con qualche vitale minuto di preavviso, che la Russia sta per attaccare.

Stai bene a dire che nessuno ha fatto niente di proposito è un avvertimento in piena regola. Ma ce lo dicono con una chiarezza disarmante, che qualunque analista avveduto vedrebbe lontano un chilometro, mentre per noi la notizia è derubricata a pagina diciassette accanto agli annunci mortuari.

La vera “epifania”

Elon Musk

Ma ecco che vi risbatto in faccia la distinzione fenomeno / noumeno.Per tutti i giornali la notizia della settimana su Musk è invece che ha presentato la nuova Tesla Roadster. Una macchina dotata di razzi che può volare. Presentata in una cornice sfavillante dove la si vede volare davvero e fare evoluzioni, i social ne sono pieni. Il “fenomeno” allora è la macchina volante coi razzi nel didietro per ricchi annoiati, il “noumeno” i razzi nel didietro dei poveri ucraini che per molte ore non hanno avuto scudo difensivo. Perdonate la crudezza dell’esempio ma è accaduto esattamente questo.

Eppure tutto questo è una vera epifania. No non la befana. L’epifania dal greco epiphàneia, “manifestazione” o “apparizione“, indica in filosofia l’evento in cui qualcosa di nascosto si rivela all’improvviso, trasformando la percezione e lo sguardo del soggetto. Curioso che derivi dal verbo phaíno apparire, portare alla luce, la stessa radice da cui deriva il termine fenomeno: ciò che si mostra all’esperienza.

Ma noi oramai non la riconosciamo nemmeno se ci sbatte letteralmente in faccia. Presi dalla lotta interna nei nostri filtri mentali che sono le nostre lenti blu o attanagliati come dicono adesso gli psicologi “à la page” nei “bias di conferma” dove il nostro cervello tende a cercare conferme a ciò che già pensa o teme, trasformando i fatti in prove delle proprie credenze.

“Non vediamo le cose come sono, ma come siamo” e credetemi siamo dei fagiani stratosferici. Ma tra poco passando per il fenomeno saremo costretti ad arrivarci al noumeno. In fondo lo aveva capito prima di noi anche il Piccolo Principe quando diceva che “l’essenziale è invisibile agli occhi”. Fenomeni.