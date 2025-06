La Bromance, gli stracci che volano e la metafisica del sesso di Schopenhauer

Una relazione tra uomini con vedute simili che salta negli Usa. Mentre in Italia muore il sogno referendario amato dal Pd-Saturno

Franco Fiorito Ulisse della Politica

Devo essermi fatto talmente condizionare dal tam tam che invitava in questo fine settimana referendario ad andare al mare ed occuparsi di tutte le attività ludiche possibili che ho passato un fine settimana che più edonistico non si poteva. Partito il venerdì sera con una cena futurista dai contorni geniali in quel di Fiuggi che meriterebbe da sola un articolo di colore, per continuare il sabato sera o forse meglio dire notte con una mini riedizione di uno “strarimm” io il megadirettore e il mega capo propedeutica ad un nuovo “starimm” globale che promette sfaceli. (Leggi qui: Il neo simposio ciociaro: “Starimm Io Alessio, Andrea…”).

Cena e dopocena di livelli stratosferici in una location fantastica. Il tutto senza disdegnare il mare a fare da cornice, uno dei più belli dell’universo. In fondo il mantra del mese era “tutti al mare a mostrar le chiappe chiare” pur di non votare ai referendum.

In realtà, io che non sono mai stato tanto assuefatto ai diktat di Partito, poi domenica in tarda serata a votare ci sono andato. Non amo far decidere gli altri al posto mio.

Ci vado ma so come andrà

Ci sono andato ben sapendo che i dati dell’affluenza drammatici faranno fallire la consultazione. Quindi non come atto rivoluzionario ma come atto di normalità istituzionale.

Ma ho fatto come mi andava. Intanto ho preso solo quattro schede lasciando beatamente nel suo cassettino la quinta, quella del referendum sulla cittadinanza con la quale non potevo essere meno d’accordo.

Delle quattro prese ho votato tre si ed un no quello sulla responsabilità delle ditte perché mal realizzato a mio avviso. Mentre i tre che garantivano maggiori tutele sociali al lavoro li ho sostenuti perché li trovavo giusti. Non provenendo io dal board della Confindustria ma da una formazione politica che si chiamava destra sociale sono ancora convintamente sensibile ai temi della tutela occupazionale.

Il solito paradosso dem

Certo il paradosso di guardare dei referendum proposti dalla stessa parte politica, il Pd, che li aveva proposti ed approvati ai tempi della segreteria Renzi mi provocava una certa orticaria. Ma erano temi importanti. Autoaffondati dalla visione iconoclasta e autodistruttrice della sinistra attuale che ci ha tenuto ad unirli con un tema completamente diverso come quello della cittadinanza abbreviata. Che ovviamente ha monopolizzato il dibattito rendendo repellenti per default anche gli altri quesiti . Che errore marchiano.

Se ci aggiungi che la gente oggi per mandarla a votare la devi quasi minacciare con la pistola il resto del gioco è fatto. Ed è stato gioco facile per le forze soprattutto di centrodestra che si opponevano ai temi referendari fare fallire la consultazione.

Al momento in cui scriviamo infatti l’affluenza delle 23 è ferma ad un tristissimo 22.7% che visto il potentissimo battage pubblicitario: è facile considerare una vera e propria débâcle. Nel 2011 quando infine si arrivo al 57%, alla stessa ora era già arrivata al 41,1% e non serve un matematico di professione per capire che il traguardo del 50% è insuperabile.

Mi mangio i figli dai…

Il Saturno di Goya esposto al Museo del Prado

D’altronde oggi il Pd somiglia sempre più al mito di Saturno che divora i suoi figli mirabilmente immortalato da un dipinto di Francisco Goya che in giovane età andai ad ammirare al Prado di Madrid. Ce né anche uno meraviglioso di Rubens a cui Goya si ispirò ma che non raggiunge la stessa violenza pittorica e la stessa tensione artistica.

Saturno che divora uno dei suoi figli è una delle immagini più espressive tra le “pitture nere”. Questo dio mitologico esprime in termini da incubo la cieca bestialità del potere che teme l’usurpazione da parte di altri. Saturno infatti, secondo la leggenda, mangiava i propri figli al momento della nascita perché gli era stato profetizzato che uno di essi lo avrebbe spodestato. Ma a differenza dell’opera più convenzionale di Rubens, Goya ruppe completamente con i canoni estetici dell’epoca.

Panorama di Anagni

Il corpo di Saturno è una massa informe che emerge dall’oscurità, gli occhi e la bocca orrendamente spalancati, mentre tra le mani stringe il piccolo corpo senza testa di uno dei suoi figli. La metafora perfetta del Pd che non smette mai di auto-divorare tutta la sua classe dirigente, con il rapporto Renzi – Dirigenza attuale a farne fulgido esempio. Ed adesso vedremo se anche la segretaria Schlein risulterà divorata dall’esito dei referendum da lei stessa convocati e sponsorizzati. Poi chi come me è nato ad Anagni città come altre illustri della provincia secondo il mito fondate da Saturno non poteva non cogliere l’ironia.

Gli stracci oltre oceano

Ma gli stracci che voleranno al termine dell’esito referendario non sono nulla rispetto a quelli che sono volati oltreoceano tra Donald Trump e Elon Musk. In realtà sembra che in precedenza fossero volati oltre agli stracci pugni e spintoni tra Musk ed il segretario al Tesoro Bennent uno dei fedelissimi di Trump.

A rivelarlo, l’inossidabile Steve Bannon che ha descritto l’incredibile scontro fisico tra i due colossi del governo Trump. Episodio che in una escalation continua ha poi minato il rapporto anche tra Trump e Musk ormai ridotto al livello “lavannare” con post pubblici pesantissimi e contrasti in mondovisione.

Musk è arrivato addirittura a twittare che Trump fosse coinvolto nei casi di pedofilia relativi all’affaire Epstein il magnate americano solito invitare nella sua isola privata personaggi famosi favorendo rapporti intimi con minori poi morto suicida in cella. Tweet poco dopo cancellato.

Rapporto al capolinea

Insomma il rapporto tra il presidente più potente del mondo e l’uomo più ricco del mondo è arrivato rapidamente al capolinea. Ed in modo inusitato. In fondo era da mesi già che tutta la stampa di sinistra metteva zizzania sul rapporto tra i due provocando Trump con dichiarazioni che indicavano che Musk fosse il vero presidente e influisse più di lui. La calunnia è un venticello che si è insinuato nelle orecchie del presidente che dopo una serie di casi ha voluto ribadire chi comandasse davvero.

Donald Trump

Insomma se la volessimo ridurre ad un esempio calzante potremmo dire che si è risolto nel più classico dei conflitti per stabilire chi fosse il maschio alfa. Perché dominio e potere sono un connubio inscindibile. E per quanto vogliamo ragionare da santarellini, come nel branco il maschio alfa domina anche dal punto di vista sessuale anche nell’uomo la logica del potere è sempre logica di sessualità. Una volta avremmo detto di virilità ma oggi è meno appropriato e poi spiegheremo perché.

E per illustrarlo scomoderemo il nostro vecchio amico Schopenhauer che al tema dedicò un libro intero: La metafisica della sessualità. Che molti traducono come metafisica dell’amore sessuale o alcuni più banali come arte di trattare le donne. Ma come sappiamo nell’epoca fluida attuale risulta riduttivo il rapporto antico uomo donna.

Schopenhauer che certe cose le sa

Arthur Schopenhauer nel 1859

E il maestro tedesco scriveva così: “Ogni innamoramento, per quanto etereo possa apparire, è radicato esclusivamente nell’istinto sessuale, anzi non è nient’altro che istinto sessuale più determinato, più specializzato, meglio individuato, nel senso più rigoroso del termine”.

“Attenendoci rigorosamente a questa prospettiva, consideriamo ora il ruolo importante che l’amore sessuale, in tutte le sue gradazioni e sfumature, svolge non solo nel teatro e nei romanzi, ma anche nel mondo reale, dove esso, insieme con l’amore per la vita, appare come il più potente e il più attivo di tutti gli impulsi“.

“Lo vediamo continuare ad accaparrarsi la metà delle forze e dei pensieri della parte più giovane dell’umanità, essere il fine ultimo di quasi tutti gli sforzi umani, esercitare un’influenza negativa sugli affari più importanti, interrompere continuamente le occupazioni più serie, talvolta confondere, per qualche tempo, perfino le menti superiori“.

“Distruggere le relazioni più preziose, rompere i legami più stabili, strappare alla propria vittima talvolta la vita oppure la salute, talaltra la ricchezza, il rango e la felicità, o rendere addirittura privo di scrupoli un animo altrimenti onesto e fare di un uomo fedele un traditore, presentarsi insomma come un demone nemico, che si propone di trasformare, di confondere e di capovolgere tutto”.

L’analisi attualissima

Il ‘saluto romano’ di Elon Musk

Se non sapessimo che è stato scritto nell’ottocento sembrerebbe una perfetta analisi di quanto appena accaduto. Ma per attualizzarlo al meglio introduciamo una parola di nuovo conio. La cultura americana crea sempre neologismi.

La Bromance. Ecco il rapporto tra Musk e Trump è esploso per colpa della Bromance. Una bromance (termine inglese composto da brother, “fratello”, e romance,”relazione amorosa”) è uno stretto rapporto, non necessariamente sessuale, tra due o più uomini. È una forma di intimità omosociale, cioè un rapporto sociale non erotico tra persone dello stesso sesso. In alcune situazioni si può parlare anche di amore fraterno, seppur la relazione non è vincolata da legami di sangue.

Dave Carnie coniò il termine nella rivista di skateboard Big Brother nel 1990 per fare riferimento specificamente al tipo di relazioni che si sviluppano tra gli skaters, i quali trascorrono molto tempo insieme.

Era destinato a fare “ka-boom”

Donald Trump (Foto: Saul Loeb / AFP / Ansa)

Ma se gli americani invece di pensare agli skaters avessero letto Schopenhauer avrebbero capito subito che il rapporto Trump Musk basato sulla Bromance sarebbe stato destinato a breve a scoppiare. Il maschio alfa ha bisogno di dominare non si accontenta degli abbracci fraterni.

In fondo la stretta connessione fra sessualità e potere l’abbiamo già chiarita in un articolo di qualche tempo fa. Questa è la sua versione opposta l’effetto della mancanza di sessualità. La prova che una bromance qualsiasi non regge alla potenza delle relazioni basate su questa. In fondo lo abbiamo imparato da Elena di Troia in poi. Anche se oggi la versione edulcorata di qualsiasi cosa rende tutto più morbido e fluido. (Leggi qui: Sesso e politica nella “libido dominandi”).

Macron e “Gitte”

Ma di esempi ne abbiamo tanti. Guarda gli avvenimenti della scorsa settimana Macron con Brigitte. Al netto dei gossip un chiaro rapporto fondato dal potere legato alla sessualità perché tutti hanno capito ormai che a casa comanda lei. Anche a pizze in faccia se serve. (Leggi qui: Sberle di saggezza. Volano schiaffi andata e ritorno).

O osserviamo l’abile elusione del caso italiano dove la nostra premier Meloni trova il suo braccio destro ideale nella sorella Arianna. Precauzionalmente come novelle amazzoni, le figure maschili sono state anestetizzate. Entrambe a colpi di comunicati pubblici: prima il compagno di Giorgia reduce dalle gaffe televisive e poi il marito di Arianna nonché ministro lasciato con un comunicato pubblico alla stampa.

Aveva ragione il filosofo tedesco dunque definendolo il più potente e il più attivo di tutti gli impulsi quello dell’amore sessuale. E dalla mancanza di questo derivano tra i più grandi disastri e litigi della storia.

Pace o litigi?

Ed una volta rotto l’incantesimo c’è solo l’opzione disastro o ci sono altre possibilità. Riusciranno Musk e Trump a trovare una pace e continuare il loro rapporto pure a fronte di litigi pesanti? O partirà una guerra senza soluzione di continuità che servirà solo a distruggere uno o l’altro. Ed in genere è il più forte e potente a prevalere schiacciando l’altro.

C’è solo un arma più potente della guerra ed è il perdono. Ma il perdono è un sacrificio, se prendiamo le due personalità di Trump e Musk chi dei due ne sarà capace. Preferiranno distruggersi a vicenda fino a fare scomparire uno dei due? O dopo lo scontro totale chiudersi in un mutismo selettivo come fanno i ragazzini offesi.

Il perdono che non è una debolezza

Perché spesso il perdono viene visto come un arma di debolezza. Ma non lo è. Una volta mentre leggevo un libro sul divano la televisione dava Grey’s Anatomy una serie che conosco ma non ho mai seguito ad un certo punto ascolto uno dei protagonisti tale Richard parla con Meredith.

E le dice: “Il perdono è una cosa potentissima Meredith. Non solo fa stare meglio l’altra persona ma guarisce anche te.”. E io questa frase me la sono ricordata sempre. Non so se sarei capace per carattere di applicarla in tutte le occasioni ma di sicuro è giusta. Il perdono è un arma potentissima. Ma bisogna saperla usare. E bisogna saperlo ricevere.

Perché come dice un vecchio proverbio citato dalle antiche scritture: “Vendicare è barbaro, punire è giusto, perdonare è divino”.