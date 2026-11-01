La fine della bellezza. L’erba di plastica e la morte del Genius Loci

Le aiuole di viale Regina Margherita ad Anagni sono state cementate e coperte con erba di plastica: a prescindere dalle posizioni differenti sul piano politico è sull'aspetto del gusto che c'è una perdita. Del Genius Loci e della bellezza.

Franco Fiorito Ulisse della Politica

Scusate ma non ce la faccio. È troppo brutto ed insensato per tacere. Ma come vi viene in mente? Come vi viene in mente! Negli articoli cerco sempre di non parlare della mia bellissima città, Anagni, mantenendo un carattere generale: ma stavolta credetemi è troppo. Giudicate voi stessi.

Poche ora fa si è celebrata la morte definitiva della bellezza e del gusto. Nel bel viale di accesso ad Anagni, viale Regina Margherita, il prato delle aiuole è stato cementato e sopra di questo applicata una orribile distesa di erba di plastica. Si, si avete capito bene: non è uno scherzo. L’erba di plastica al posto di quella vera e il cemento al posto della terra. E parlo di quei tappetini di erba finta che compri al discount per cinque euro a metro quadro che oramai non hanno coraggio più a metterla nemmeno nei cortili delle peggiori sale slot delle più degradate periferie metropolitane. Ma poi di quel verde «zella» come si dice da noi luminoso fosforescente, surreale: un cazzotto in un occhio .

L’Economia della Bellezza

Uno dei padiglioni di Paestum 2026

Sono ore che sono lì a guardare la foto dello scempio parlando da solo, sperando ancora che sia un fotomontaggio una immagine fatta con l’AI: invece no, horribile dictu, lo hanno fatto davvero. Sorvoliamo sui costi sostenuti prima per mettere il prato vero e poi dopo pochi mesi per toglierlo mettendo quello finto, il giudizio eventualmente compete ad altri enti.

Qui il giudizio vuole essere solo in punta di estetica e del buon gusto. Il bello è motore dello sviluppo: non è un caso che in questi giorni il presidente della Camera di Commercio Giovanni Acampora abbia partecipato a Paestum alla Borsa del Turismo e lì abbia lanciato l’Economia della Bellezza. Ha sostenuto che è il bello a sviluppare un intero settore dell’economia.

Questa presa ad Anagni sembra sembra una scelta fatta per chi absit iniuria verbis gira con le cinte a patacca finto Hermes su calzoni pinocchietti e pedalini fantasia e che si fa cinquecento chilometri per andare a prendere le Tod’s in sconto allo spaccio aziendale. Se la visione che si ha della città è di tale approssimazione e bruttezza è chiaro che la si porti nella cosa pubblica. È una forma di osmosi, trasmetti quello che pensi sia la città. Se sei un furetano poi porti la furetanaggine anche al comune. Ma qui si è davvero esagerato.

Il brutto come sintomo

Il tappeto di erba sintetica applicato ad Anagni

Questo però, tristemente, mi dà lo spunto di parlare di un tema che mi è caro da sempre: la progressiva ed irreversibile scomparsa della bellezza. Che è un tema ricorrente nella filosofia, nella letteratura e nella critica culturale moderna e contemporanea. Non pensavo però di doverla sperimentare personalmente in modo così marchiano nella mia stessa città.

Il «brutto» nelle città non è quasi mai un caso estetico isolato, ma il sintomo visibile di trasformazioni filosofiche, sociali ed economiche profonde. Ed il ragionamento passa per due direttrici principali che purtroppo esprimono la supremazia della funzione e dell’economia sul Genius Loci.

La prima è il «primato dell’utilitarismo». Si ha quando una città viene pianificata solo secondo criteri di efficienza, speculazione edilizia e rapidità. Cemento armato seriale, blocchi anonimi, centri commerciali, erba di plastica, l’ambiente perde anima. Il filosofo direbbe che «si è sostituito il valore d’uso e di scambio al valore simbolico e umano dello spazio».

L’anima dei luoghi

Ritratto romano del Genius Loci

La seconda è la perdita del Genius Loci: Ogni luogo aveva tradizionalmente un suo spirito, il genius loci, legato ai materiali locali, alla storia e al clima . La globalizzazione e l’edilizia standardizzata cancellano le particolarità locali per creare spazi intercambiabili e spersonalizzati.

Il genius loci è l’identità profonda, lo spirito o l’«anima» caratteristica di un luogo fisico, sia esso naturale o costruito dall’uomo. Nella religione romana, il genius loci era un’entità soprannaturale e protettrice legata a uno spazio specifico un bosco, una sorgente, una città. Si credeva che ogni luogo possedesse il proprio spirito «nullus locus sine genio», nessun luogo è senza genio ammoniva Servio.

Ecco, dite voi se vi sembra che il prato di plastica possa essere il genius loci di una città meravigliosa come Anagni, citata da Virgilio, capitale degli ernici e poi a lunghi tratti faro del cristianesimo. Luogo di una cripta che è tra i più fulgidi esempi di cultura universale e di migliaia di testimonianze culturali altissime. Con tutto il rispetto per le opinioni contrarie, se pensate che possa essere il giusto genius loci allora siete irrimediabilmente dei fagiani.

Gli amministratori e il valore

E la colpa è dell’inversione culturale che ci ha portato alla prevalenza della funzione sul valore. La orripilante logica utilitaristica: nella vita quotidiana e urbana, l’attenzione per l’armonia, la cura dei dettagli e la decorazione sono state spesso sacrificate in nome della funzionalità, della standardizzazione e dell’efficienza economica. Un concetto che io disprezzo con tutto me stesso.

Per questo, male tollero le risposte standard di chi sta rispondendo alla valanga di critiche dicendo: «l’erba finta ha bisogno di meno manutenzione e non c’è spreco di acqua». Ecco che la bruttezza che si annida nelle persone poi si traduce in bruttezza fisica e culturale.

È come se si dicesse che non bisogna più fare l’amore sennò si consuma la parte. Capite a che livello siamo.

La bellezza è condizione di libertà

Se una città diventa brutta, spesso è perché lo spazio pubblico non è più pensato per essere abitato insieme ma per essere attraversato, consumato o sfruttato. La bruttezza nasce dal distacco tra chi decide la forma della città e chi la vive quotidianamente col proprio corpo e i propri sensi.

Eppure già dai tempi dell’estetica classica da Platone a Kant, il «bello» non era un vezzo decorativo ma un’espressione di armonia, ordine morale e cura. Quando un paesaggio urbano diventa degradato, caotico o ostile, si produce un riflesso psicologico e morale sui cittadini: un ambiente brutto genera alienazione. Al contrario un ambiente bello tutti sanno che ha certamente anche una funzione positiva nella psicologia collettiva.

La bellezza non è nemica della libertà; ne è condizione. Senza un criterio, la libertà si consuma in scelte casuali; senza ordine non vi è libertà. Difendere la bellezza, proporzione, armonia, chiarezza, impegno, sacrificio, vitalità non è capriccio da esteti, ma servizio alla polis. Non si tratta di erigere recinti ma di tracciare sentieri. Non di escludere ma di promettere. In fondo, la bellezza chiede ciò che chiedono le cose che contano: cura. E prendersi cura di qualcosa o di qualcuno è la forma più concreta di fiducia e di speranza. Ed un amministratore avveduto dovrebbe prendersi cura di una città non imbarbarirla.

Il valore della bellezza

Friedrich Nietzsche

Viviamo in un tempo in cui la parola «bellezza» crea imbarazzo, quasi avesse da scusarsi di esistere. Eppure l’esperienza comune resiste a questa semplificazione. Quando un volto, un edificio, un gesto, una lettura, una musica entrano nel profondo, ci «toccano»; non siamo di fronte a un capriccio privato: riconosciamo un ordine, una misura, una promessa di fioritura. La bellezza parla un linguaggio che l’anima ricorda.

Lo aveva capito in modo assoluto anche Nietzsche, la bellezza e l’arte rappresentano il principale antidoto al nichilismo, l’unica forza capace di dare un senso all’esistenza dopo il «crollo dei valori supremi» e la «morte di Dio». Invece di fuggire dalla mancanza di senso, la bellezza trasforma la sofferenza in una forma di celebrazione della vita.

Nella «Nascita della tragedia», afferma che l’esistenza e il mondo sono giustificabili solo come fenomeno estetico. La bellezza non è un semplice ornamento, ma la forza che rende la vita degna di essere vissuta nonostante la sua intrinseca crudeltà. La bellezza nasce dal delicato equilibrio tra due impulsi: Il Dionisiaco che rappresenta il caos, l’abisso, la verità tragica e la distruzione della realtà, il nucleo profondo del nichilismo. L’Apollineo che rappresenta la forma, l’armonia, l’illusione e la bella apparenza. L’arte e la bellezza apollinea servono a «velare» il dionisiaco, traducendo il caos in immagini sopportabili senza tuttavia negarlo.

Il brutto al potere

Il Municipio di Anagni

Ma cosa vuoi parlare di senso estetico in una città che installa prati di plastica e pensa che un gesto estetico sia sgommare coi macchinoni sulle strade di campagna. Questa è gente che rappresenta fisicamente e intellettualmente il senso più profondo e retrivo del nichilismo.

Ci stanno circondando di bruttezza. È vero che per dirla con Adorno «anche la bruttezza ha una sua funzione». Nella sua Teoria estetica parlava dell’utilità del brutto, visto come elemento di contrasto indispensabile: l’arte ha bisogno del brutto come negazione del bello per mantenere una tensione vitale e non cristallizzarsi nella mera decorazione o nel kitsch.

Ma dal riconoscere una funzione al brutto al mandare il brutto al potere ce ne corre. Invece oggi siamo arrivati alla seconda ipotesi, l’imposizione forzosa del brutto.

Porta Cerere e il sogno che continua

Porta Cerere

C’è una immagine però che stride ai miei occhi più di tutti. Arrivando in città oggi si vede a lato questo prato orripilante e sullo sfondo la bellissima porta Cerere. Anche essa oramai continuamente deturpata da illuminazioni multicolore che festeggiano qualsiasi minuzia proponga il calendario.

Ma ancora su quella da mesi ormai sdrucita troneggia il vessillo dell’esperienza di Anagni come capitale della cultura insieme ad altre città. Ti fermi e vedi in sequenza il prato finto verde zella, l’illuminazione arcobaleno, lampioni rotti e il drappo sdrucito con scritto «il sogno continua». E ti rendi conto con chiarezza cristallina che non è il sogno a continuare ma un bruttissimo incubo. E voi volevate fare la capitale della cultura col prato di plastica.

La sfida

Ma vi lascio con una sfida. Certo non potrò essere affascinante ed enfatico come i futuristi che urlavano «Ritti sulla cima del mondo, noi scagliamo, una volta ancora, la nostra sfida alle stelle!».

Più modestamente ritti su una delle tante panchine rotte di viale Regina Margherita lanciamo la nostra sfida al furetanesimo ed alla bruttezza. Non ci avrete mai! Vi accorgerete presto che aveva ragione Dostoevskij «La bellezza salverà il mondo.».